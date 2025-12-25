Tecno

Lista de 25 dispositivos Xiaomi que recibirían HyperOS 3 antes de que finalice el año

En el listado aparecerían tanto tablets como teléfonos, entre ellos el Xiaomi Pad 6 Max 14, el Redmi 15 y el POCO X6 Neo, entre otros

Xiaomi planea llevar HyperOS 3
Xiaomi planea llevar HyperOS 3 a numerosos teléfonos y tablets antes de que termine 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)

Xiaomi podría habilitar la actualización a HyperOS 3 para una amplia gama de sus dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tablets, antes de que finalice 2025. Entre los modelos contemplados se encontrarían Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 15, POCO X6 Neo, entre otros.

Según el portal Xiaomi Time, las compilaciones de HyperOS 3 estarían listas para lanzarse en varios dispositivos. El medio afirma que estas actualizaciones de software no serían versiones beta, sino ediciones finales, lo que sugeriría que Xiaomi buscaría concretar un despliegue a gran escala antes de que comience 2026.

Explican que registros internos indicarían que la actualización ya habría superado todos los controles de seguridad y estaría preparada para implementarse en los modelos mencionados.

Algunos modelos serían Xiaomi Pad
Algunos modelos serían Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 15 y POCO X6 Neo. (Xiaomi)

Qué dispositivos se actualizarían a HyperOS 3 antes de que finalice 2025

El medio mencionado recoge que la lista completa de dispositivos Xiaomi que recibirían la actualización de HyperOS 3 antes de que finalice 2025 serían:

  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi 13T Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K60
  • POCO F5 Pro
  • Redmi 15
  • POCO C75
  • POCO F6
  • POCO X6 Neo
  • POCO Pad M1
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 Pro 5G
  • Redmi 15 4G
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2
  • Redmi A4
  • Redmi Pad SE 4G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • POCO M7 5G
  • Redmi 14C / Redmi A3 Pro
La nueva interfaz, inspirada en
La nueva interfaz, inspirada en Liquid Glass de iOS, incorpora notificaciones tipo “HyperIsland”. (Xiaomi)

Qué incluye HyperOS 3

HyperOS 3 está basado en Android 16. Apuesta por una integración de inteligencia artificial a través de HyperAI, capaz de optimizar llamadas, mejorar fotos y ofrecer multitarea más rápida.

La interfaz es similar a Liquid Glass de iOS y estrena notificaciones tipo “HyperIsland”, junto con una barra de estado renovada que agrupa alertas para una visualización más ordenada.

La conectividad entre dispositivos avanza en la interacción con productos de Apple, facilitando la transición entre móvil, coche y hogar en un entorno unificado.

Entre las novedades se encuentran widgets personalizados, animaciones más fluidas y núcleos optimizados que prometen un rendimiento superior.

Los usuarios contarán con la
Los usuarios contarán con la posibilidad de personalizar la pantalla de bloqueo con nuevas tipografías. (Xiaomi)

Cómo es el Xiaomi 17 Pro Max

El Xiaomi 17 Pro Max presenta unas dimensiones de 162,9 mm de largo, 77,6 mm de ancho, 8 mm de grosor y un peso de 219 gramos. Su pantalla principal es un panel OLED de 6,9 pulgadas, con resolución de 2.608 × 1.200 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits.

En la parte posterior incorpora una segunda pantalla Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas, con resolución de 967 × 596 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo ajustable entre uno y 3.500 nits.

Este modelo integra el procesador Snapdragon 8 “Extreme Edition” Gen 5, junto a opciones de memoria LPDDR5X de 12 o 16 GB y almacenamiento UFS 4.1e de 512 GB o 1 TB. La batería alcanza una capacidad de 7.500 mAh y es compatible con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 22,5 W.

El Xiaomi 17 Pro Max
El Xiaomi 17 Pro Max integra una pantalla trasera Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas (967 × 596 píxeles). (Xiaomi)

El sistema de cámaras traseras, desarrollado en conjunto con Leica, incluye un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP (óptico 5×, 60 mm) y un ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal, la cámara también ofrece 50 MP de resolución.

En cuanto a conectividad, el dispositivo soporta 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y USB 3.2 Gen1. Opera bajo el sistema Xiaomi HyperOS 3.

Este lanzamiento se posiciona como rival directo del iPhone 17 Pro Max de Apple, tanto por la similitud en los nombres como por la competencia entre ambas compañías. La firma asiática optó por omitir la serie 16 para enfrentar de manera directa a la línea iPhone 17, presentada por Apple en septiembre de 2025.

