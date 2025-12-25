Lista de 25 dispositivos Xiaomi que recibirían HyperOS 3 antes de que finalice el año

Xiaomi planea llevar HyperOS 3 a numerosos teléfonos y tablets antes de que termine 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)

Xiaomi podría habilitar la actualización a HyperOS 3 para una amplia gama de sus dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tablets, antes de que finalice 2025. Entre los modelos contemplados se encontrarían Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 15, POCO X6 Neo, entre otros.

Según el portal Xiaomi Time, las compilaciones de HyperOS 3 estarían listas para lanzarse en varios dispositivos. El medio afirma que estas actualizaciones de software no serían versiones beta, sino ediciones finales, lo que sugeriría que Xiaomi buscaría concretar un despliegue a gran escala antes de que comience 2026.

Explican que registros internos indicarían que la actualización ya habría superado todos los controles de seguridad y estaría preparada para implementarse en los modelos mencionados.

Algunos modelos serían Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi 15 y POCO X6 Neo. (Xiaomi)

Qué dispositivos se actualizarían a HyperOS 3 antes de que finalice 2025

El medio mencionado recoge que la lista completa de dispositivos Xiaomi que recibirían la actualización de HyperOS 3 antes de que finalice 2025 serían:

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi 13T Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60

POCO F5 Pro

Redmi 15

POCO C75

POCO F6

POCO X6 Neo

POCO Pad M1

POCO M6 Pro 4G

POCO M7 4G

POCO M7 Pro 5G

Redmi 15 4G

Redmi Note 15

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Redmi A4

Redmi Pad SE 4G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

POCO M7 5G

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

La nueva interfaz, inspirada en Liquid Glass de iOS, incorpora notificaciones tipo “HyperIsland”. (Xiaomi)

Qué incluye HyperOS 3

HyperOS 3 está basado en Android 16. Apuesta por una integración de inteligencia artificial a través de HyperAI, capaz de optimizar llamadas, mejorar fotos y ofrecer multitarea más rápida.

La interfaz es similar a Liquid Glass de iOS y estrena notificaciones tipo “HyperIsland”, junto con una barra de estado renovada que agrupa alertas para una visualización más ordenada.

La conectividad entre dispositivos avanza en la interacción con productos de Apple, facilitando la transición entre móvil, coche y hogar en un entorno unificado.

Entre las novedades se encuentran widgets personalizados, animaciones más fluidas y núcleos optimizados que prometen un rendimiento superior.

Los usuarios contarán con la posibilidad de personalizar la pantalla de bloqueo con nuevas tipografías. (Xiaomi)

Cómo es el Xiaomi 17 Pro Max

El Xiaomi 17 Pro Max presenta unas dimensiones de 162,9 mm de largo, 77,6 mm de ancho, 8 mm de grosor y un peso de 219 gramos. Su pantalla principal es un panel OLED de 6,9 pulgadas, con resolución de 2.608 × 1.200 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits.

En la parte posterior incorpora una segunda pantalla Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas, con resolución de 967 × 596 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo ajustable entre uno y 3.500 nits.

Este modelo integra el procesador Snapdragon 8 “Extreme Edition” Gen 5, junto a opciones de memoria LPDDR5X de 12 o 16 GB y almacenamiento UFS 4.1e de 512 GB o 1 TB. La batería alcanza una capacidad de 7.500 mAh y es compatible con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 22,5 W.

El Xiaomi 17 Pro Max integra una pantalla trasera Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas (967 × 596 píxeles). (Xiaomi)

El sistema de cámaras traseras, desarrollado en conjunto con Leica, incluye un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP (óptico 5×, 60 mm) y un ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal, la cámara también ofrece 50 MP de resolución.

En cuanto a conectividad, el dispositivo soporta 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y USB 3.2 Gen1. Opera bajo el sistema Xiaomi HyperOS 3.

Este lanzamiento se posiciona como rival directo del iPhone 17 Pro Max de Apple, tanto por la similitud en los nombres como por la competencia entre ambas compañías. La firma asiática optó por omitir la serie 16 para enfrentar de manera directa a la línea iPhone 17, presentada por Apple en septiembre de 2025.