Elon Musk arremete contra los videos cortos: “están pudriendo el cerebro de las personas”

Musk considera que el consumo de contenido breve está perjudicando la atención y el pensamiento profundo de la sociedad. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La reciente entrevista con Katie Miller en YouTube reunió a Elon Musk y su habitual capacidad para abordar temas candentes, desde avances tecnológicos hasta el impacto cultural de las redes sociales. Pero fue su crítica a los contenidos en formato breve la que captó la atención: según Musk, los videos cortos “están pudriendo el cerebro de las personas”.

Esta afirmación se enmarca en una reflexión más amplia sobre el papel de la tecnología en la sociedad y los riesgos asociados a las nuevas formas de consumo digital, mientras potencia un debate sobre el futuro de la conciencia y los límites del entretenimiento instantáneo.

Cuál es el peor invento que ha creado la humanidad, según Elon Musk

Las declaraciones de Musk fueron durante una entrevista en el canal de YouTube de Katie Miller Pod. (Tomado de YouTube)

Hacia el final de la conversación, Musk expresó su preocupación ante el rumbo de ciertas invenciones y admitió que el video corto podría ser el invento que más ha dañado a la humanidad.

Al consultarle sobre cuál invención considera que nos ha hecho peores en lugar de mejores, respondió con ironía: “Quizás un video corto... Parece que está pudriendo el cerebro de la gente”.

Este comentario deriva de una visión crítica hacia el consumo rápido de información y entretenimiento, un fenómeno que, para el empresario, implica una degradación de la atención y del pensamiento profundo.

Qué otros temas abordó Elon Musk en la entrevista

La inteligencia artificial y la robotización, según Musk, transformarán el trabajo en una opción y ampliarán el acceso a bienes y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista permitió abordar otros ámbitos, como la inteligencia artificial y su impacto socioeconómico. Musk sostuvo que, si la tendencia actual se mantiene, “la IA y los robots podrán hacer prácticamente cualquier cosa que los humanos quieran que hagan”.

Planteó un futuro en el que el trabajo será opcional y los bienes y servicios estarán ampliamente disponibles gracias a la robotización. Aunque aclaró que su deseo personal sería frenar este avance, reconoció que es un impulso imparable.

“Lo que predigo que sucederá, no es lo mismo que quiero que suceda. Si pudiera, sin duda frenaría la IA y la robótica, pero no puedo. Avanza a un ritmo muy rápido, me guste o no”.

Además, admitió que la IA ha sido fuente recurrente de pesadillas para él, subrayando la magnitud del desafío y sus propias inquietudes ante la aceleración tecnológica.

Cómo es Elon Musk en su vida personal

Musk asegura dormir seis horas diarias para mantener su función cognitiva en óptimas condiciones. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

En el plano personal, Musk reveló que suele dormir seis horas por noche, dato que puede corroborarse, según su propio testimonio, en sus publicaciones en la red X.

Explicó que intentó reducir el tiempo de sueño, pero constató un fuerte declive en sus funciones cognitivas: “Intenté dormir menos de seis horas, pero, aunque estoy despierto más horas al día, mi función cognitiva está muy reducida. Así que, mi sueño natural, y lo cronometré con un teléfono, es de unas cinco horas y 56 minutos”.

Otro de los focos de la charla giró en torno al trabajo y el liderazgo en las empresas de Musk. Katie Miller destacó el ambiente de misión compartida y lealtad de los empleados, afirmación que el propio Musk validó señalando que profesionales talentosos solo permanecen si lo desean y reciben un trato adecuado.

“El talento... la gente con talento puede trabajar donde quiera, así que solo trabajarán en una de mis empresas si quieren, y si sufren algún maltrato, se irían a trabajar a otro sitio”, mencionó Musk.

Cuál es la visión de Elon Musk sobre la vida humana más allá de la tierra

Musk define la nave Starship de SpaceX como un hito para la vida multiplanetaria y la evolución de la humanidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Musk puso de relieve su visión sobre la expansión humana más allá de la Tierra. Describió el proyecto Starship de SpaceX como la primera nave completamente reutilizable capaz de hacer realidad la vida multiplaanetaria, lo cual, para él, representa uno de los hitos más relevantes en la evolución de la vida.

En palabras de Musk: “Si hay historiadores en el futuro, mirarán hacia atrás, a Starship, y dirán que fue una de las cosas más profundas que jamás hayan sucedido”.

Asimismo, la entrevista abordó cuestiones filosóficas, como la naturaleza del bien, la conciencia y el propio universo. Musk expuso su creencia en que aumentar la consciencia en el universo es un objetivo deseable, considerando incluso aspectos cosmológicos como la formación de los átomos.

Sostuvo que: “El concepto de bien no existiría sin la humanidad. Creo que, en general, la humanidad es buena. Generalmente pienso que aumentar la cantidad de consciencia en el universo es algo bueno”.