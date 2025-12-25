Tecno

Elon Musk arremete contra los videos cortos: “están pudriendo el cerebro de las personas”

En una entrevista, la mente detrás de Tesla y SpaceX respondió preguntas los peores inventos hechos por la humanidad y el avance imparable de la robótica y la inteligencia artificial

Guardar
Musk considera que el consumo
Musk considera que el consumo de contenido breve está perjudicando la atención y el pensamiento profundo de la sociedad. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La reciente entrevista con Katie Miller en YouTube reunió a Elon Musk y su habitual capacidad para abordar temas candentes, desde avances tecnológicos hasta el impacto cultural de las redes sociales. Pero fue su crítica a los contenidos en formato breve la que captó la atención: según Musk, los videos cortos “están pudriendo el cerebro de las personas”.

Esta afirmación se enmarca en una reflexión más amplia sobre el papel de la tecnología en la sociedad y los riesgos asociados a las nuevas formas de consumo digital, mientras potencia un debate sobre el futuro de la conciencia y los límites del entretenimiento instantáneo.

Cuál es el peor invento que ha creado la humanidad, según Elon Musk

Las declaraciones de Musk fueron
Las declaraciones de Musk fueron durante una entrevista en el canal de YouTube de Katie Miller Pod. (Tomado de YouTube)

Hacia el final de la conversación, Musk expresó su preocupación ante el rumbo de ciertas invenciones y admitió que el video corto podría ser el invento que más ha dañado a la humanidad.

Al consultarle sobre cuál invención considera que nos ha hecho peores en lugar de mejores, respondió con ironía: “Quizás un video corto... Parece que está pudriendo el cerebro de la gente”.

Este comentario deriva de una visión crítica hacia el consumo rápido de información y entretenimiento, un fenómeno que, para el empresario, implica una degradación de la atención y del pensamiento profundo.

Qué otros temas abordó Elon Musk en la entrevista

La inteligencia artificial y la
La inteligencia artificial y la robotización, según Musk, transformarán el trabajo en una opción y ampliarán el acceso a bienes y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista permitió abordar otros ámbitos, como la inteligencia artificial y su impacto socioeconómico. Musk sostuvo que, si la tendencia actual se mantiene, “la IA y los robots podrán hacer prácticamente cualquier cosa que los humanos quieran que hagan”.

Planteó un futuro en el que el trabajo será opcional y los bienes y servicios estarán ampliamente disponibles gracias a la robotización. Aunque aclaró que su deseo personal sería frenar este avance, reconoció que es un impulso imparable.

“Lo que predigo que sucederá, no es lo mismo que quiero que suceda. Si pudiera, sin duda frenaría la IA y la robótica, pero no puedo. Avanza a un ritmo muy rápido, me guste o no”.

Además, admitió que la IA ha sido fuente recurrente de pesadillas para él, subrayando la magnitud del desafío y sus propias inquietudes ante la aceleración tecnológica.

Cómo es Elon Musk en su vida personal

Musk asegura dormir seis horas
Musk asegura dormir seis horas diarias para mantener su función cognitiva en óptimas condiciones. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

En el plano personal, Musk reveló que suele dormir seis horas por noche, dato que puede corroborarse, según su propio testimonio, en sus publicaciones en la red X.

Explicó que intentó reducir el tiempo de sueño, pero constató un fuerte declive en sus funciones cognitivas: “Intenté dormir menos de seis horas, pero, aunque estoy despierto más horas al día, mi función cognitiva está muy reducida. Así que, mi sueño natural, y lo cronometré con un teléfono, es de unas cinco horas y 56 minutos”.

Otro de los focos de la charla giró en torno al trabajo y el liderazgo en las empresas de Musk. Katie Miller destacó el ambiente de misión compartida y lealtad de los empleados, afirmación que el propio Musk validó señalando que profesionales talentosos solo permanecen si lo desean y reciben un trato adecuado.

“El talento... la gente con talento puede trabajar donde quiera, así que solo trabajarán en una de mis empresas si quieren, y si sufren algún maltrato, se irían a trabajar a otro sitio”, mencionó Musk.

Cuál es la visión de Elon Musk sobre la vida humana más allá de la tierra

Musk define la nave Starship
Musk define la nave Starship de SpaceX como un hito para la vida multiplanetaria y la evolución de la humanidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Musk puso de relieve su visión sobre la expansión humana más allá de la Tierra. Describió el proyecto Starship de SpaceX como la primera nave completamente reutilizable capaz de hacer realidad la vida multiplaanetaria, lo cual, para él, representa uno de los hitos más relevantes en la evolución de la vida.

En palabras de Musk: “Si hay historiadores en el futuro, mirarán hacia atrás, a Starship, y dirán que fue una de las cosas más profundas que jamás hayan sucedido”.

Asimismo, la entrevista abordó cuestiones filosóficas, como la naturaleza del bien, la conciencia y el propio universo. Musk expuso su creencia en que aumentar la consciencia en el universo es un objetivo deseable, considerando incluso aspectos cosmológicos como la formación de los átomos.

Sostuvo que: “El concepto de bien no existiría sin la humanidad. Creo que, en general, la humanidad es buena. Generalmente pienso que aumentar la cantidad de consciencia en el universo es algo bueno”.

Temas Relacionados

Elon MuskvideosTeslaSpaceXRobotTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Cuál es la diferencia entre Navidad y Nochebuena, y más preguntas sobre el 24 de diciembre en Google

Estas dos fechas suelen asociarse a la misma celebración, pero tiene grandes diferencias

Cuál es la diferencia entre

ABC de los centros de datos: qué son, para qué sirven, quiénes trabajan en un lugar así

La popularidad de estos espacios ha crecido por las fuertes inversiones de grandes compañías. Alphabet, matriz de Google, compró la empresa especializada en data centers Intersect por USD 4.750 millones

ABC de los centros de

Lista de 25 dispositivos Xiaomi que recibirían HyperOS 3 antes de que finalice el año

En el listado aparecerían tanto tablets como teléfonos, entre ellos el Xiaomi Pad 6 Max 14, el Redmi 15 y el POCO X6 Neo, entre otros

Lista de 25 dispositivos Xiaomi

Una nueva tecnología promete reemplazar a las lámparas LED y reducir aún más el consumo energético

Esta tecnología basada en diodos orgánicos promete mejorar la eficiencia eléctrica y reducir el impacto ambiental en la iluminación doméstica

Una nueva tecnología promete reemplazar
DEPORTES
Las particulares postales que subió

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

TELESHOW
Maxi López pasó Navidad con

Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas: decoración minimalista, cocina fusión y un misterioso regalo

El video de Agustín Monzón y Julieta Rossi que confirma su relación: “Somos novios y estamos muy felices”

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

INFOBAE AMÉRICA

Disidencia y represión en la

Disidencia y represión en la Franja de Gaza: un jefe miliciano rival a Hamas denuncio el secuestro de su esposa

Taylor Swift revela todos los secretos y desafíos del monumental “Eras Tour”

El expresidente Jair Bolsonaro confirmó a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil

Nasry Asfura recibe nuevos saludos internacionales tras ser confirmado como presidente electo de Honduras

El papa León XIV llamó a Rusia y Ucrania a negociar el fin de la guerra