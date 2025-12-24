Qué pasa si pongo a cargar mi celular en modo avión

Cargar el celular en modo avión ayuda a que la batería se recupere más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el celular en modo avión permite que la batería se recupere más rápido y de forma eficiente. Al desactivar funciones como WiFi, datos móviles y Bluetooth, el consumo de energía se reduce notablemente.

Según la empresa española Yup Charge, activar el modo avión durante la carga puede disminuir el tiempo necesario para alcanzar el 100% de batería hasta en un 25%, ya que el teléfono no gasta energía en mantener conexiones activas.

Este truco es útil para quienes necesitan su dispositivo listo en menos tiempo y quieren aprovechar al máximo cada minuto de carga.

Qué tan seguro es cargar el celular en modo avión

Cargar el celular en modo avión es un procedimiento seguro. Al activarlo este modo, el dispositivo desactiva todas las conexiones inalámbricas, como WiFi, datos móviles y Bluetooth, lo que reduce el consumo de energía y permite que la batería se recupere más rápido.

Desde el punto de vista técnico, no existe ningún riesgo para el teléfono ni para la batería al cargar el dispositivo en modo avión; de hecho, puede contribuir a prolongar la vida útil de la batería al evitar ciclos de descarga innecesarios mientras el aparato intenta mantener conexiones activas.

Sin embargo, es importante considerar que al activar el modo avión el dispositivo queda completamente aislado de la red móvil y de internet.

Por esta razón, si necesitas recibir llamadas urgentes, notificaciones importantes o estar pendiente de algún mensaje, cargar el celular en este modo puede no ser recomendable.

En estos casos, es preferible cargar el dispositivo con las conexiones activas, aunque el proceso sea un poco más lento, para no perder información relevante.

Cómo cargar el celular de forma segura

Cargar el celular de forma segura es fundamental. En primer lugar, utiliza siempre el cargador y el cable original o, en su defecto, accesorios certificados por el fabricante. Los cargadores genéricos o de baja calidad pueden causar sobrecalentamientos, daños a la batería o incluso cortocircuitos.

Es clave conectar el celular a tomas de corriente en buen estado y evitar el uso de extensiones o enchufes múltiples, que pueden generar fluctuaciones eléctricas.

Durante la carga, no cubras el teléfono con ropa, almohadas u otros objetos, ya que esto impide la correcta ventilación y puede provocar sobrecalentamiento.

Otra recomendación es evitar el uso del dispositivo mientras se carga, especialmente para juegos o aplicaciones que consumen mucha energía, ya que esto aumenta la temperatura interna y puede afectar el rendimiento a largo plazo.

Si necesitas una carga rápida, activar el modo avión reduce el consumo energético y acelera el proceso, siempre que no requieras estar conectado a la red.

Si el teléfono muestra señales inusuales como calor excesivo o hinchazón, suspende la carga y consulta con un técnico especializado.

Qué es lo que más daña la batería del celular

La batería del celular es uno de los componentes más sensibles y, con el tiempo, su capacidad tiende a disminuir debido a diversos factores. Uno de los principales motivos de deterioro es la exposición constante a temperaturas extremas, especialmente el calor.

Dejar el teléfono bajo el sol, cerca de fuentes de calor o en ambientes muy calurosos acelera el desgaste de la batería.

Otro factor que afecta su vida útil es el uso de cargadores y cables no certificados, ya que pueden suministrar voltajes inadecuados y provocar daños internos.

Cargar el dispositivo en exceso, es decir, dejarlo conectado mucho tiempo después de alcanzar el 100%, también contribuye al desgaste prematuro. Asimismo, descargar la batería completamente de forma reiterada puede reducir el número de ciclos de carga útiles.

El uso intensivo de aplicaciones pesadas, juegos o funciones que exigen alto rendimiento durante la carga genera sobrecalentamiento, lo que impacta negativamente en el estado de la batería.

Mantener activadas funciones como el GPS, Bluetooth o WiFi sin necesidad también provoca un consumo constante y obliga a recargar con mayor frecuencia.