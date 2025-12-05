Tecno

Descubre qué es lo que más gasta la batería del celular y protege tu dispositivo

Uno de los mayores responsables del gasto de batería son las aplicaciones móviles que siguen activas en segundo plano

La batería, en Android y
La batería, en Android y iPhone, es un factor clave para cualquier usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería, tanto en dispositivos Android como en iPhone, es uno de los aspectos más relevantes para cualquier usuario de teléfonos móviles.

Extender su vida útil se ha convertido en una prioridad para muchas personas. Según la empresa de seguridad informática Bitdefender, uno de los principales factores que afectan el consumo de batería son las aplicaciones que permanecen abiertas en segundo plano.

Incluso después de cerrar una app, esta puede seguir ejecutándose y utilizando recursos, lo que genera un gasto adicional de energía y puede reducir significativamente el rendimiento de la batería.

Aunque se cierre una app,
Aunque se cierre una app, puede seguir activa y consumiendo recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras acciones gastan la batería del celular

El consumo excesivo de batería en los celulares puede deberse a múltiples factores, entre los que destacan:

  • Servicios de localización: Si la ubicación está siempre activada, el teléfono busca constantemente señal GPS, especialmente al usar apps de mapas o navegación, lo que gasta mucha energía.
  • Brillo de la pantalla: Mantener la pantalla en niveles de brillo altos agota rápidamente la batería. Usar el modo de brillo automático ayuda a regular el consumo según la luz ambiental.
  • Aplicaciones no optimizadas: Algunas apps consumen más batería de la necesaria porque no están diseñadas de manera eficiente. Esto puede hacer que el teléfono se descargue más rápido.
Si la ubicación permanece encendida,
Si la ubicación permanece encendida, el teléfono busca señal GPS todo el tiempo —sobre todo con apps de mapas— y eso agota la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • WiFi y datos móviles: Dejar estas conexiones encendidas cuando no se utilizan incrementa el consumo de batería. Es recomendable desactivarlas si no las necesitas y restringir la sincronización automática de las apps menos importantes.
  • Animaciones y procesos en segundo plano: Las animaciones del sistema operativo y ciertas tareas en segundo plano pueden consumir recursos extra. Desactivar las escalas de animación en las Opciones de desarrollador ayuda a optimizar la duración de la batería.

Prestar atención a estos aspectos contribuye a mejorar notablemente la autonomía del dispositivo.

Desactiva funciones como el WiFi
Desactiva funciones como el WiFi para no gastar batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería de un celular

Algunas prácticas para cuidar la batería de un celular son:

  • Evitar las temperaturas extremas: Las altas temperaturas o el frío intenso pueden dañar la batería y reducir su capacidad.
  • Mantener el software actualizado: Las actualizaciones suelen incluir mejoras de eficiencia energética y correcciones de errores que pueden afectar el consumo de batería.
  • Desactivar funciones innecesarias: Desconectar el WiFi, Bluetooth, GPS o los datos móviles cuando no se utilizan contribuye a ahorrar energía.
Las animaciones pueden afectar el
Las animaciones pueden afectar el rendimiento de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Controlar el brillo de la pantalla: Usar el brillo automático o reducir la intensidad manualmente disminuye el gasto de batería.
  • Cerrar aplicaciones en segundo plano: Muchas apps siguen funcionando aunque no estén abiertas, lo que incrementa el consumo.
  • Evitar ciclos de carga completos innecesarios: No es recomendable dejar que la batería se descargue totalmente o cargarla siempre al 100% sin motivo.
Apple señala que lo que
Apple señala que lo que más daña la batería de un iPhone es no mantenerlo actualizado. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
  • Usar cargadores certificados: Utilizar accesorios oficiales o certificados garantiza una carga segura y eficiente.
  • Limitar animaciones y widgets: Reducir el uso de animaciones y widgets interactivos en la pantalla ahorra energía.

Qué daña más la batería de un iPhone

Uno de los principales factores que afectan negativamente la batería del iPhone es mantener el dispositivo sin actualizar, ya que las nuevas versiones de iOS suelen incorporar optimizaciones y mejoras en la gestión energética.

Al actualizar el iPhone, es
Al actualizar el iPhone, es recomendable estar conectado a WiFi. REUTERS/Bhawika Chhabra/

No actualizar el sistema operativo puede incrementar el consumo de batería, provocar un funcionamiento menos eficiente y acelerar el deterioro de este componente clave. Realizar actualizaciones frecuentes permite cuidar la batería y asegura que el dispositivo funcione de manera más eficiente y duradera.

Cómo actualizar un iPhone

El proceso para actualizar un iPhone es el siguiente:

  1. Conéctate a una red WiFi y asegúrate de que el dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cargador.
  2. Abre la aplicación Ajustes.
  3. Selecciona la opción ‘General’.
  4. Toca en ‘Actualización de software’.
  5. Si hay una actualización disponible, aparecerá información sobre la versión nueva. Pulsa en ‘Descargar e instalar’.

