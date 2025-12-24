Tecno

Por qué descargar XUPER TV y Magis TV para ver películas en Navidad pone en peligro a tus dispositivos

Optar por vías oficiales con controles reforzados minimiza el riesgo de fraudes y protege el acceso rápido al entretenimiento familiar

Guardar
Las apps piratas pueden provocar
Las apps piratas pueden provocar robos de cuentas, datos bancarios y acceso no autorizado a redes domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña, aumenta el interés por ver películas en casa y muchas personas recurren a apps piratas de streaming como XUPER TV y Magis TV buscando acceso sencillo y gratuito a contenido audiovisual. Sin embargo, el uso de estas aplicaciones supone un riesgo considerable para la seguridad digital, ya que puede exponer a los usuarios a malware, fraudes y robo de datos personales en celulares, computadoras y smart TV.

Qué riesgos conllevan estas plataformas

Los principales peligros de instalar XUPER TV y Magis TV derivan del uso de archivos de procedencia no oficial, conocidos como APK, que suelen descargarse desde páginas web no verificadas.

Este método incrementa la posibilidad de que los dispositivos se infecten con software malicioso, lo que puede comprometer la red doméstica y facilitar ataques informáticos y filtraciones de información sensible, tanto de adultos como de menores. Asimismo, existe el riesgo de sufrir robos de cuentas y cobros no autorizados relacionados con el uso de estas plataformas.

XUPER TV y Magis TV
XUPER TV y Magis TV ganan popularidad en fiestas, pero su instalación aumenta el riesgo de infecciones en celulares y smart TV. (Infobae América)

Estas amenazas suelen comenzar en el momento de la descarga: muchos usuarios, atraídos por la promesa de grandes catálogos y acceso sin costo, instalan apps piratas como XUPER TV o Magis TV sin asegurarse del origen del archivo. Al tratarse de programas fuera de tiendas oficiales, la presencia de malware es mayor y, en ocasiones, los efectos alcanzan a otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Los archivos ejecutables pueden provocar accesos no autorizados, robos de información bancaria y otros problemas de seguridad.

Ante estos riesgos, elegir plataformas legales representa la alternativa más segura tanto en Navidad como a lo largo del año. Optar por aplicaciones oficiales evita la necesidad de ingresar datos bancarios en sitios inseguros y elimina la instalación de archivos externos, lo que reduce las probabilidades de caer en fraudes o infecciones informáticas.

Alternativas seguras para ver series y películas

Entre las opciones gratuitas más destacadas para ver películas en familia se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix. Estas plataformas ofrecen catálogos actualizados y extensos, compatibilidad con celulares, computadoras y televisores inteligentes, y acceso directo sin procesos de registro complejos ni cargos ocultos.

Descargar archivos APK desde sitios
Descargar archivos APK desde sitios no oficiales facilita la entrada de software malicioso y ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga de estas aplicaciones desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo previene la introducción de virus y hace más difícil la acción de programas maliciosos.

YouTube sobresale como una de las alternativas más seguras y versátiles. Brinda acceso a películas clásicas, títulos libres de derechos y documentales en canales verificados, todo sin exigir la creación de una cuenta ni descargas adicionales. Destacan sus controles parentales, la personalización de subtítulos y la posibilidad de navegar por fragmentos temáticos de interés. La permanencia del contenido en canales oficiales refuerza la protección del usuario y limita la exposición a amenazas informáticas.

A su vez, Pluto TV y Vix se han consolidado como opciones gratuitas preferidas en América Latina. Pluto TV organiza una grilla de canales temáticos y permite ver películas bajo demanda, mientras que Vix suma estrenos de Hollywood, producciones en español y documentales con renovaciones periódicas. El acceso se realiza siempre a través de las aplicaciones oficiales, lo que asegura una experiencia intuitiva y con calidad de imagen.

Instalar apps solo desde tiendas
Instalar apps solo desde tiendas oficiales y mantener el sistema actualizado reduce las amenazas informáticas. (Imágen ilustrativa Infobae)

Para quienes desean ampliar el catálogo, existen servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV, que ofrecen acceso a estrenos internacionales, funciones avanzadas y una mayor seguridad propia de las plataformas autorizadas.

La clave para proteger la seguridad digital en estas fechas es instalar únicamente aplicaciones desde tiendas verificadas y evitar compartir enlaces o utilizar programas procedentes de fuentes desconocidas. Mantener los sistemas operativos siempre actualizados también contribuye a resguardar los dispositivos y disfrutar del entretenimiento familiar con mayor tranquilidad.

Temas Relacionados

XUPER TVMagis TVStreamingCiberseguridadLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Videojuegos para fortalecer la perseverancia en los niños, según la IA

Para profundizar en este tema, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales disponibles, Gemini y ChatGPT

Videojuegos para fortalecer la perseverancia

Cómo armar la playlist en YouTube para animar las fiestas de fin de año

Uno de los mayores atractivos de las listas de reproducción es la posibilidad de visualizar todos los videos de forma continua

Cómo armar la playlist en

Qué aplicaciones tiene CZT, el raro material que está causando una revolución tecnológica

La incorporación del telururo de cadmio y zinc (CZT) en equipos médicos, de seguridad y científicos marca un salto tecnológico al ofrecer imágenes más precisas, rápidas y detalladas en múltiples industrias

Qué aplicaciones tiene CZT, el

Steam da el regalo perfecto para PC: juegos gratis y quedan pocas horas para tenerlos

Una de las opciones más destacadas es The Deed: Dynasty, una expansión independiente que invita a los usuarios a explorar relatos de intriga y crimen

Steam da el regalo perfecto

Meta estaría preparando su propio generador de imágenes para competir con Nano Banana de Google

La firma apuesta por nuevas estrategias en creatividad digital y automatización avanzada, junto a una restructuración que integra especialistas en visual y texto de última generación

Meta estaría preparando su propio
DEPORTES
La lupa sobre los mercados

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

TELESHOW
Las dulces postales navideñas de

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

INFOBAE AMÉRICA

“Las únicas revoluciones que triunfaron

“Las únicas revoluciones que triunfaron son las burguesas”: 8 definiciones del libro inédito de Sebreli

Descifran cómo el embrión se comunica con el útero en el inicio del embarazo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas