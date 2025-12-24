Por qué descargar XUPER TV y Magis TV para ver películas en Navidad pone en peligro a tus dispositivos

Las apps piratas pueden provocar robos de cuentas, datos bancarios y acceso no autorizado a redes domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña, aumenta el interés por ver películas en casa y muchas personas recurren a apps piratas de streaming como XUPER TV y Magis TV buscando acceso sencillo y gratuito a contenido audiovisual. Sin embargo, el uso de estas aplicaciones supone un riesgo considerable para la seguridad digital, ya que puede exponer a los usuarios a malware, fraudes y robo de datos personales en celulares, computadoras y smart TV.

Qué riesgos conllevan estas plataformas

Los principales peligros de instalar XUPER TV y Magis TV derivan del uso de archivos de procedencia no oficial, conocidos como APK, que suelen descargarse desde páginas web no verificadas.

Este método incrementa la posibilidad de que los dispositivos se infecten con software malicioso, lo que puede comprometer la red doméstica y facilitar ataques informáticos y filtraciones de información sensible, tanto de adultos como de menores. Asimismo, existe el riesgo de sufrir robos de cuentas y cobros no autorizados relacionados con el uso de estas plataformas.

XUPER TV y Magis TV ganan popularidad en fiestas, pero su instalación aumenta el riesgo de infecciones en celulares y smart TV. (Infobae América)

Estas amenazas suelen comenzar en el momento de la descarga: muchos usuarios, atraídos por la promesa de grandes catálogos y acceso sin costo, instalan apps piratas como XUPER TV o Magis TV sin asegurarse del origen del archivo. Al tratarse de programas fuera de tiendas oficiales, la presencia de malware es mayor y, en ocasiones, los efectos alcanzan a otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Los archivos ejecutables pueden provocar accesos no autorizados, robos de información bancaria y otros problemas de seguridad.

Ante estos riesgos, elegir plataformas legales representa la alternativa más segura tanto en Navidad como a lo largo del año. Optar por aplicaciones oficiales evita la necesidad de ingresar datos bancarios en sitios inseguros y elimina la instalación de archivos externos, lo que reduce las probabilidades de caer en fraudes o infecciones informáticas.

Alternativas seguras para ver series y películas

Entre las opciones gratuitas más destacadas para ver películas en familia se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix. Estas plataformas ofrecen catálogos actualizados y extensos, compatibilidad con celulares, computadoras y televisores inteligentes, y acceso directo sin procesos de registro complejos ni cargos ocultos.

Descargar archivos APK desde sitios no oficiales facilita la entrada de software malicioso y ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga de estas aplicaciones desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo previene la introducción de virus y hace más difícil la acción de programas maliciosos.

YouTube sobresale como una de las alternativas más seguras y versátiles. Brinda acceso a películas clásicas, títulos libres de derechos y documentales en canales verificados, todo sin exigir la creación de una cuenta ni descargas adicionales. Destacan sus controles parentales, la personalización de subtítulos y la posibilidad de navegar por fragmentos temáticos de interés. La permanencia del contenido en canales oficiales refuerza la protección del usuario y limita la exposición a amenazas informáticas.

A su vez, Pluto TV y Vix se han consolidado como opciones gratuitas preferidas en América Latina. Pluto TV organiza una grilla de canales temáticos y permite ver películas bajo demanda, mientras que Vix suma estrenos de Hollywood, producciones en español y documentales con renovaciones periódicas. El acceso se realiza siempre a través de las aplicaciones oficiales, lo que asegura una experiencia intuitiva y con calidad de imagen.

Instalar apps solo desde tiendas oficiales y mantener el sistema actualizado reduce las amenazas informáticas. (Imágen ilustrativa Infobae)

Para quienes desean ampliar el catálogo, existen servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV, que ofrecen acceso a estrenos internacionales, funciones avanzadas y una mayor seguridad propia de las plataformas autorizadas.

La clave para proteger la seguridad digital en estas fechas es instalar únicamente aplicaciones desde tiendas verificadas y evitar compartir enlaces o utilizar programas procedentes de fuentes desconocidas. Mantener los sistemas operativos siempre actualizados también contribuye a resguardar los dispositivos y disfrutar del entretenimiento familiar con mayor tranquilidad.