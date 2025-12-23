Los 10 regalos de tecnología que nunca debes dar en Navidad

Los regalos tecnológicos son comunes en Navidad, pero no siempre son una buena decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los regalos tecnológicos como celulares, relojes inteligentes o televisores son habituales en Navidad, pero no todos resultan una buena elección.

Por ejemplo, un teléfono Android que no pueda actualizarse a Android 16 o un iPhone sin acceso a iOS 26 representa un riesgo, ya que las actualizaciones incluyen parches de ciberseguridad y nuevas funciones.

En su versión más reciente, iOS 26.2, Apple corrigió una vulnerabilidad que permitía a un atacante suplantar el identificador de llamadas de FaceTime. Android 16 también integró mejoras para ayudar a los usuarios a identificar SMS de estafas. Elegir dispositivos actualizables es clave para la seguridad digital.

Un celular que no reciba Android 16 o iOS 26 puede quedar obsoleto rápidamente. REUTERS/Maxim Shemetov

Qué otros regalos de tecnología no dar en Navidad

Además de un celular sin la oportunidad de actualizar a Android 16 o iOS 26, otros regalos tecnológicos que se deben evitar en Navidad son:

Gadgets de marcas desconocidas.

Por ejemplo, relojes inteligentes de marcas desconocidas. Suelen tener poca durabilidad o en el peor de los casos, no tienen garantía de actualizaciones o soporte técnico.

Cámaras digitales básicas/obsoletas.

Aunque las cámaras fotográficas económicas se presentan como una opción alternativa, no son recomendables si se busca obtener imágenes de alta calidad.

En la actualidad, los teléfonos celulares incorporan cámaras superiores a las de muchos modelos de gama baja, por lo que regalar uno de estos dispositivos no representa un valor añadido real en términos de fotografía.

Las cámaras fotográficas económicas no son ideales si se busca buena calidad de imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gadgets de hogar inteligente de marcas sin ecosistema.

Los gadgets para el hogar que no pertenecen a marcas con ecosistema propio suelen ser una mala elección.

Estos dispositivos pueden resultar incompatibles con plataformas como Alexa, Google Home o HomeKit, presentan dificultades en la configuración y tienden a fallar con mayor frecuencia.

La integración y la confiabilidad suelen estar garantizadas solo en productos de marcas reconocidas dentro del ecosistema del hogar inteligente.

Consolas de videojuegos antiguas.

Si no se es coleccionista o entusiasta de la industria, recibir una consola de videojuegos antigua puede resultar poco útil o poco atractivo.

Una consola de videojuegos antigua suele ser poco atractiva para quien no es fan o coleccionista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accesorios tecnológicos muy específicos o “nicho”.

Aunque los accesorios tecnológicos como gafas inteligentes o soportes pueden ser útiles, es posible que el destinatario no les encuentre interés ni los utilice si no resultan prácticos en su vida diaria.

Antes de elegir un regalo de este tipo, conviene explicar claramente su utilidad para asegurar que realmente aporte valor.

Dispositivos que necesitan un accesorio costoso para funcionar.

Dispositivos como las cámaras instantáneas pueden ser un buen regalo, pero requieren rollos para funcionar. Es recomendable incluir un rollo junto con la cámara para que el destinatario pueda utilizarla de inmediato y disfrutar la experiencia completa.

Un computador sin actualizaciones representa riesgos de seguridad y limita el acceso a nuevas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo similar puede ocurrir con electrodomésticos que requieren de accesorios específicos.

Computadores sin actualizaciones.

Regalar un computador sin actualizaciones es una mala elección en Navidad, ya que estos equipos quedan expuestos a vulnerabilidades de ciberseguridad y no pueden acceder a nuevas funciones o mejoras de rendimiento.

La falta de soporte impide instalar programas actuales y limita la compatibilidad con dispositivos modernos, lo que reduce su utilidad y vida útil. Un equipo actualizado garantiza una experiencia más segura y eficiente para el usuario.

Refrigerador con escarcha.

Regalar un refrigerador con escarcha no es recomendable en Navidad, ya que este tipo de electrodoméstico requiere descongelación manual frecuente, lo que resulta incómodo y poco práctico para el usuario.

La acumulación de escarcha reduce el espacio útil y el rendimiento energético del aparato, generando un mayor consumo de electricidad y posibles daños en los alimentos.

Los refrigeradores con escarcha resultan poco prácticos, ya que requieren descongelación manual constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos modernos sin escarcha ofrecen mayor comodidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento, adaptándose mejor a las necesidades actuales del hogar.

Accesorios pocos útiles según las necesidades de la persona.

Regalar accesorios que no se adaptan a las necesidades del destinatario suele ser poco útil, ya que es probable que terminen olvidados o sin uso. La funcionalidad y el interés personal deben guiar la elección de estos obsequios.