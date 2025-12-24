Tecno

Papas navideñas: receta casera para hacer la ensalada de la cena de Nochebuena

La inteligencia artificial ayuda a dar las mejores alternativas para cocinar esta opción ideal para acompañarla con pavo o cerdo

Guardar
La ensalada de papa navideña
La ensalada de papa navideña destaca como acompañamiento principal en las cenas del 24 de diciembre en muchos hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de papa tiene un lugar especial en las mesas navideñas. La combinación de ingredientes sencillos y el contraste de sabores suaves y frescos la han convertido en un acompañamiento indispensable para las grandes cenas del 24 de diciembre.

Así que con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT y Gemini, creamos una serie de recomendaciones sobre cómo lograr la receta perfecta y con qué platos combinarla para una experiencia agradable y casera en Navidad.

Cómo es la receta casera de la ensalada de papa en Navidad

Ambos chatbots coinciden en que la ensalada de papa navideña requiere papas cocidas en cubos, zanahorias, arvejas o chícharos y una salsa cremosa a base de mayonesa, con posibles variantes según la tradición familiar o la región.

ChatGPT sugiere emplear 1,5 kilogramos de papas, preferentemente criolla, pastusa o sabanera, y dos zanahorias medianas en cubos pequeños. A esto se suman tres huevos duros, arvejas cocidas, media cebolla blanca o morada finamente picada y un aderezo compuesto por una taza de mayonesa, dos cucharadas de crema de leche y una de mostaza, junto con sal, pimienta y un toque ácido de limón o vinagre suave.

ChatGPT recomienda usar papas criolla,
ChatGPT recomienda usar papas criolla, pastusa o sabanera, zanahorias en cubos, huevos duros y cebolla para una ensalada de papa perfecta. (Freepik)

Gemini, por su parte, propone una receta muy similar: un kilogramo de papas peladas y cortadas en cubos medianos, tres zanahorias en cubos pequeños, una taza de chícharos y media taza de apio para aportar frescura.

Entre los ingredientes opcionales destacan la manzana en cubos, que otorga un matiz dulce, y el jamón en cuadritos para transformar el plato en una versión más robusta. El aderezo incluye mayonesa, crema ácida o yogur griego, mostaza Dijon y los clásicos sal y pimienta, culminando con perejil fresco picado.

La preparación en ambos casos implica cocer las papas en agua con sal hasta que queden suaves, pero firmes, evitando que se deshagan. Las zanahorias y los chícharos también se cuecen por separado y, para preservar su textura y color, se recomienda pasarlos por agua fría inmediatamente después de la cocción.

Los ingredientes se mezclan cuidadosamente en un tazón grande junto con el aderezo, procurando no romper las papas en el proceso. Luego de integrar todos los componentes, la ensalada debe reposar en el refrigerador al menos una hora antes de servirse, lo que permite que los sabores se amalgamen y se logre la consistencia cremosa ideal.

El secreto de una ensalada
El secreto de una ensalada de papa cremosa es cocer las verduras por separado y mezclarlas cuidadosamente con el aderezo antes de refrigerar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros consejos prácticos para perfeccionar la receta y adaptarla a los gustos de cada familia, son agregar manzana verde o piña en cubitos pequeños para un toque más festivo, o sustituir parte de la mayonesa por yogur natural para una versión más ligera, según ChatGPT.

Gemini aconseja añadir uvas pasas o nuez picada antes de servir para quienes disfrutan de sabores agridulces y texturas variadas. Ante una ensalada que se perciba demasiado seca después de estar en el refrigerador, basta con incorporar una cucharadita de leche o almíbar de piña para suavizarla y recuperar su cremosidad.

Cuáles son los acompañamientos ideales para la ensalada de papa navideña

Tanto ChatGPT como Gemini coinciden en que la ensalada de papa brilla al acompañar determinados platos. Entre los maridajes recomendados, destacan el pavo o pollo al horno, el pernil de cerdo y las carnes asadas o al horno. El contraste frío-caliente, la cremosidad que aporta humedad y la capacidad de limpiar el paladar convierten esta ensalada en el complemento ideal para carnes de sabor marcado.

La ensalada de papa acompaña
La ensalada de papa acompaña platos como pavo, pollo al horno, pernil de cerdo y carnes asadas, equilibrando sabores y texturas en la cena navideña. (Foto: Imagen ilustrativa)

El pavo al horno, por ejemplo, puede resultar seco si no está bien jugoso, por lo que la ensalada de papa se convierte en el acompañante perfecto para balancear la textura del plato principal. El pernil de cerdo, más graso e intenso, encuentra en la ensalada un contrapunto refrescante y neutral, mientras que la carne al horno o la posta negra se benefician de la suavidad de la papa y la neutralidad del aderezo.

Gemini amplía las posibilidades sugiriendo combinaciones con pescados o mariscos, como el bacalao a la vizcaína o filetes de salmón al horno, y platos ahumados como el jamón glaseado.

Temas Relacionados

Papas navideñasRecetasNavidadnochebuenaCena de NavidadRecetas de NavidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top de 20 recetas más populares en Latinoamérica para compartir en familia en Navidad

La festividad reúne a las familias alrededor de mesas colmadas de sabores típicos. Del pavo relleno en México a la lechona en Colombia, cada país aporta recetas que definen estas celebraciones

Top de 20 recetas más

Códigos de Free Fire para hoy 24 de diciembre: canjea recompensas gratis

Los códigos permiten obtener skins y objetos cosméticos sin gastar diamantes dentro del juego

Códigos de Free Fire para

Estas son las cinco mejores películas para ver esta Navidad 2025, según la IA

Mi pobre angelito, o Home Alone en inglés, ocupa el primer lugar. En este filme, un niño se queda solo en casa y debe ingeniárselas para protegerla de dos ladrones

Estas son las cinco mejores

Internet gratis de Starlink por un mes: requisitos y quiénes pueden solicitarlo

La iniciativa está dirigida a nuevos usuarios que quieran probar la conectividad satelital, especialmente en zonas donde no llegan las redes tradicionales

Internet gratis de Starlink por

200 frases para felicitar por WhatsApp a mamá en Navidad

Los mensajes personalizados, acompañadas de emojis, imágenes y stickers, se han consolidado como herramientas clave para mantener el vínculo familiar

200 frases para felicitar por
DEPORTES
Debieron reconstruirle la rodilla tras

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

TELESHOW
Vicky Xipolitakis festejó los 40

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

INFOBAE AMÉRICA

La Central Obrera Boliviana se

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios

Navidad complicada para la economía en Brasil: entre el peso de la deuda y la inestabilidad fiscal

Van a una iglesia para llevarse un Greco y descubren que la pintura es una réplica: era la pieza más valiosa de la parroquia

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad