Fortnite recibe la Navidad 2025 con una nueva skin de Sabrina Carpenter: así puedes conseguirla

Los usuarios pueden conseguir esta nueva skin en la tienda del videojuego. (Instagram: teamsabrina)

Fortnite ha presentado una nueva skin de Sabrina Carpenter con temática navideña. En esta versión, la cantante luce un vestido inspirado en Papá Noel e incorpora una coreografía basada en la reconocida canción ‘Manchild’.

Para conseguir la skin navideña de Sabrina Carpenter, los usuarios deben ingresar a la tienda del videojuego y buscarla en el catálogo disponible.

Una vez localizada, pueden adquirirla para personalizar su experiencia dentro del juego. Esta incorporación ofrece a los jugadores la posibilidad de celebrar la temporada con un estilo festivo y exclusivo.

Incluye la coreografía de Manchild. (X: teamsabrina)

Cómo conseguir la skin navideña de Sabrina Carpenter en Fortnite

Sigue este paso a paso para conseguir la skin navideña de Sabrina Carpenter en Fortnite:

Inicia sesión en tu cuenta desde la plataforma que prefieras. Desde el menú principal, selecciona la opción ‘Tienda de objetos‘. Explora el catálogo hasta encontrar la versión navideña de Sabrina Carpenter. Selecciona la imagen para ver los detalles y el precio. Utiliza tus paVos para completar la compra. Si no tienes saldo suficiente, el sistema te ofrecerá opciones para adquirir más. Una vez comprada, accede a tu casillero e incorpora la skin a tu personaje para jugar con el nuevo aspecto.

Qué otras skins de Sabrina Carpenter hay en Fortnite

Las skins están inspiradas en los atuendos de la gira Short n’ Sweet. (REUTERS/Jeenah Moon)

Además de la skin navideña, Fortnite ofrece otras versiones de Sabrina Carpenter inspiradas en los looks que la artista lució durante su gira Short n’ Sweet. También hay diversos elementos temáticos asociados a la cantante, entre ellos:

Mochila ‘Bolso de Corazón’ : Accesorio retro disponible en dos colores, azul y rosa.

Gesto ‘Taste’ : Emote basado en una de sus coreografías, utilizable durante las partidas.

Gesto ‘Please Please’ : Otro emote inspirado en la coreografía de este tema.

Estela de Corazones : Efecto visual que aparece al lanzarse desde el autobús de batalla.

Micrófono de Sabrina Carpenter: Accesorio exclusivo para el modo Fortnite Festival.

La cantante también participó en el Fortnite Festival, un modo de juego especial que ofrece experiencias únicas, eventos y contenido exclusivo relacionado con artistas y personajes populares. En este entorno, los jugadores acceden a nuevas mecánicas y desafíos inspirados en la colaboración.

Fortnite es compatible a partir de Android 8. (Fortnite)

Fortnite regresa a la Play Store tras cinco años de ausencia

Fortnite ha vuelto a estar disponible en la Play Store de Google para dispositivos Android, tras cinco años de ausencia en la plataforma.

Epic Games decidió retirar el juego en 2020 al no aceptar las condiciones de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que llevó a los usuarios de Android a recurrir a métodos alternativos para instalarlo.

A través de X (antes Twitter), Epic Games anunció: “Fortnite está de vuelta en Google Play Store en Estados Unidos tras el cumplimiento por parte de Google de la orden judicial del Tribunal de Distrito de EE. UU. Seguimos trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo. Manténganse atentos a próximas novedades sobre el regreso de Fortnite a Google Play en el resto del mundo”.

Con esta incorporación, Kim Kardashian pasa a integrar el grupo de celebridades que ya están presentes en el juego, entre ellas Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una situación parecida ocurrió con iOS, aunque el juego ya puede descargarse nuevamente desde la App Store.

Kim Kardashian colabora con Fortnite

Fortnite amplía su lista de colaboraciones al incorporar a Kim Kardashian, una de las figuras más influyentes del entretenimiento.

La empresaria y celebridad debutará como personaje jugable el 13 de diciembre, con dos skins exclusivas que se integrarán al catálogo del popular juego de Epic Games.

Fortnite está disponible tanto para iOS como para Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La skin principal muestra un conjunto diseñado en colaboración con SKIMS, su propia firma de ropa, con más de veinticinco opciones de color y estilo. La segunda skin ofrece una apariencia con crop top y abrigo de piel.

Con esta incorporación, Kim Kardashian se une a otros famosos presentes en el título, como Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. En su anuncio oficial, Epic Games la describió como madre, empresaria, ícono de la moda y estrella mediática.