Atención, gamers en Perú: así serán las compras dentro de los videojuegos en 2026

Si juegas en Perú, conviene saber que desde 2026 las compras dentro de los videojuegos cambiarán por nuevas tendencias del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres gamer en Perú, es importante que sepas que a partir de 2026 las compras dentro de los videojuegos cambiarán debido a nuevas tendencias en el sector. Micha Calmet, Country Manager de ProntoPaga Perú, señaló que uno de los principales cambios será la adopción de pagos instantáneos y multirail.

Esto implica la integración de transferencias account-to-account (A2A), códigos QR y billeteras digitales, que se consolidan como una alternativa relevante frente a las tarjetas tradicionales.

Todo esto significa que, al momento de pagar dentro de un videojuego, podrás elegir entre varias opciones rápidas, como transferencias directas, escaneo de códigos QR o uso de billeteras digitales.

La confirmación del pago será casi inmediata y la experiencia de compra será mucho más ágil, facilitando el acceso a contenido y ventajas dentro del juego sin demoras ni complicaciones.

Al pagar en un juego, podrás elegir opciones rápidas como transferencias, códigos QR o billeteras digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo van a cambiar las compras dentro de los videojuegos en 2026

Además, según la directiva, se espera la llegada de otras tendencias innovadoras que transformarán la manera en la que los usuarios realizan compras dentro de los videojuegos. Estas son:

Retiros inmediatos.

Hoy en día, la rapidez para retirar el dinero es muy valorada por los jugadores. En países como Perú o Chile, los usuarios prefieren plataformas que permiten recibir sus premios o ganancias al instante, ya sea en su cuenta bancaria o en una billetera digital.

En países como Perú y Chile, los usuarios prefieren plataformas que entregan premios o pagos de forma inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si ganas dinero en un torneo o vendes un objeto dentro del juego, podrás disponer de ese monto en tu cuenta de manera inmediata, lo que genera mayor confianza y fidelidad hacia la plataforma.

Mayor regulación y seguridad.

En lugares como Perú, Brasil y Colombia, las leyes sobre juegos online son cada vez más estrictas. Ahora, las empresas deben garantizar que los pagos sean transparentes y fáciles de rastrear.

Para retirar dinero, es posible que debas validar tu identidad o pasar controles de seguridad automáticos, lo que ayuda a prevenir fraudes y proteger a los usuarios sin que el proceso sea complicado.

Más opciones de pago y monedas locales.

El crecimiento de los videojuegos en la región exige que las plataformas ofrezcan métodos de pago variados y adaptados a cada país.

En Perú, Brasil y Colombia, la regulación de los juegos en línea se está volviendo más estricta. (Imágen ilustrativa Infobae)

Los jugadores pueden usar billeteras electrónicas nacionales, transferencias bancarias rápidas o pagar directamente en soles peruanos o pesos chilenos, sin tener que preocuparse por conversiones o cargos extra. Esto facilita mucho las compras y hace más cómoda la experiencia.

Experiencia de pago personalizada y clara.

Ahora es fundamental que los usuarios vean información transparente y en tiempo real sobre sus pagos.

Por ejemplo, cuando realizas una compra, la plataforma te muestra cuánto tardará en aprobarse, si hay algún costo adicional o qué pasos debes seguir. Ofrecer datos claros y procesos ágiles genera mayor confianza y anima a los jugadores a seguir usando la plataforma.

Los jugadores pueden usar billeteras locales, transferencias rápidas o pagar en su moneda —como soles o pesos— sin conversiones ni recargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos jugadores hay en Latinoamérica

Según Newzoo, la región ya reúne a más de 330 millones de jugadores y genera ingresos superiores a USD 8.400 millones anuales.

Por otro lado, Statista proyecta que el valor de las transacciones digitales en América Latina alcanzará los USD 395.000 millones en 2025, impulsado por la adopción de pagos instantáneos y el crecimiento de plataformas como Pix en Brasil o las transferencias inmediatas en Perú y Chile.

En el caso de Perú, el avance de la digitalización ha hecho que más del 70% de los usuarios conectados utilicen alguna billetera digital, según datos de Ipsos Perú.

En este contexto, las empresas de los sectores fintech y gaming deben innovar tanto en tecnología como en la experiencia financiera del usuario, adaptándose a un mercado cada vez más dinámico y digital, recomienda la ejecutiva mencionada inicialmente.