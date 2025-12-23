Real Racing 3 se despide: EA eliminará al legendario juego de celulares por este motivo

Electronic Arts anuncia la retirada definitiva de Real Racing 3 de las tiendas móviles en marzo de 2026.

Electronic Arts (EA) ha confirmado el final de una era para los aficionados a los juegos de carreras en dispositivos móviles. Real Racing 3, uno de los títulos más representativos y longevos del género, será retirado de las tiendas digitales y dejará de estar operativo en marzo de 2026.

La noticia, que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, marca el cierre de un ciclo de más de doce años en el que el juego consolidó su posición como un referente dentro del ecosistema de juegos móviles de carreras.

Por qué Real Racing 3 será eliminado

Según comunicó EA, el proceso de retirada se ejecutará en dos fases claramente definidas. En primer lugar, Real Racing 3 ya no se encuentra disponible para su descarga en la App Store ni en Google Play desde diciembre de 2025. Aquellos jugadores que conserven el título en sus dispositivos podrán seguir disfrutándolo hasta el 19 de marzo de 2026, fecha en la que los servidores serán apagados de forma definitiva y el acceso al juego quedará completamente bloqueado.

Esta medida responde a una realidad cada vez más recurrente en la industria del gaming móvil: el alto coste de mantener servidores activos para títulos veteranos, sumado a la caducidad de licencias y a la migración natural de la comunidad hacia entregas más recientes o propuestas renovadas.

EA explicó en su comunicado que “el juego se retirará de la App Store el 18 de diciembre de 2025. Podrás seguir jugando hasta el 19 de marzo de 2026, fecha en la que se desactivarán los servidores y ya no podrás acceder al juego”.

Además, confirmó que “todas las compras dentro de la aplicación se han desactivado a partir de hoy. Puedes usar las monedas restantes del juego hasta el 19 de marzo de 2026. Esta decisión de cerrar el juego es muy emotiva. Los últimos doce años han sido una experiencia extraordinaria, y agradecemos todo tu cariño y apoyo”.

Qué pasará con los jugadores y su progreso

El anuncio de EA incluye detalles clave sobre cómo se desarrollará la retirada del título y el impacto que tendrá en quienes aún continúan disfrutando de sus carreras virtuales. Los usuarios que ya tengan instalado Real Racing 3 podrán seguir accediendo al juego hasta el 19 de marzo de 2026, pero desde la retirada de las tiendas digitales, las compras dentro de la aplicación se han desactivado y no será posible realizar nuevas adquisiciones de contenido.

FILE PHOTO: Electronic Arts logo is seen in this illustration taken September 30, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante este periodo de transición, todas las funcionalidades conectadas —como eventos en vivo, progresión online, validaciones de contenido y competiciones multijugador— irán dejando de actualizarse progresivamente hasta el apagado final de los servidores.

Una vez que llegue la fecha programada, todo el contenido en línea y los progresos asociados a servidores quedarán inaccesibles. EA no ha anunciado ningún mecanismo de migración de datos ni transferencias hacia otros títulos, lo que implica que todo avance, vehículos adquiridos y logros obtenidos quedarán resguardados únicamente en la memoria de quienes participaron en esta experiencia.

Para los jugadores, la recomendación es asegurarse de tener el juego descargado en sus dispositivos y completar aquellos desafíos o eventos que dependen de los servicios online antes de la fecha límite. La compañía también ha comunicado que anunciará próximamente qué modos, si los hay, seguirán siendo accesibles en modo offline una vez que los servidores se apaguen definitivamente.

Un joven sostiene un teléfono inteligente mientras juega un popular simulador de carreras, demostrando la creciente popularidad y accesibilidad de los videojuegos móviles. La imagen resalta el avance de la tecnología y el entretenimiento digital, permitiendo experiencias interactivas desde cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la clausura, EA ha previsto una experiencia final de despedida para la comunidad de Real Racing 3. En esta fase, los jugadores tendrán la oportunidad de recorrer una última vez los circuitos y acceder a los contenidos que marcaron historia durante más de una década.

Este evento especial busca rendir homenaje a quienes acompañaron al título desde sus inicios, permitiendo cerrar su propio ciclo con el llamado “rey de las carreras móviles”.