Pantallas que se ven en 3D sin gafas: todo sobre los nuevos monitores 6K

Gracias a las recientes innovaciones, la nueva generación prioriza profundidad física y respuesta visual inmediata en entornos profesionales y domésticos

Samsung apuesta por el regreso
Samsung apuesta por el regreso del 3D sin gafas con la presentación de la serie Odyssey en el CES 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visualización de pantallas para ordenadores de escritorio da un salto con la llegada de monitores 6K capaces de mostrar imágenes en 3D sin necesidad de gafas. Tras años de avances limitados en la industria, la tecnología vuelve a captar la atención de fabricantes y usuarios, impulsada por innovaciones que combinan inteligencia artificial y seguimiento ocular para lograr un efecto de profundidad realista y accesible en el entorno doméstico.

En ese sentido, Samsung ha anunciado un giro relevante en el mercado de monitores con la inminente presentación de su nueva serie Odyssey, encabezada por un modelo 6K con 3D sin gafas.

Este lanzamiento, que tendrá lugar en el CES de Las Vegas 2026, busca reactivar el interés en la visualización tridimensional para escritorio. La nueva gama Odyssey 2026 representa la apuesta de la marca por establecer el 6K como estándar competitivo en el sector, desplazando el foco del habitual 4K. En total, la serie incorpora cinco modelos e introduce el regreso del 3D sin gafas al entorno doméstico, una característica ausente durante años y que, según la compañía, tiene potencial para transformar la experiencia visual.

Odissey: seguimiento ocular, IA y más innovaciones

El modelo Odyssey 3D ofrece
El modelo Odyssey 3D ofrece imágenes tridimensionales ajustadas en tiempo real mediante seguimiento ocular y cámara integrada. (Samsung)

El modelo estrella, Odyssey 3D, utiliza una cámara integrada capaz de rastrear el movimiento de las pupilas del usuario en tiempo real. Esta tecnología ajusta la perspectiva de la imagen conforme se mueve la cabeza, generando un efecto de profundidad física y permitiendo transiciones visuales inmediatas gracias a un tiempo de respuesta de un milisegundo (ms) GtG. Además, la inteligencia artificial incorporada puede convertir cualquier vídeo convencional en contenido tridimensional, lo que elimina la necesidad de software externo y facilita un acceso más amplio al 3D sin depender de material nativo especializado.

Junto al modelo 6K con 3D, la gama presenta propuestas como el Odyssey G6, que destaca por alcanzar una tasa de refresco de 1.040 hercios (Hz). Esta cifra supera los 500 Hz logrados por dispositivos anteriores y aporta ventajas notorias tanto para profesionales como para entusiastas del gaming, donde la fluidez y la ausencia de desenfoques resultan determinantes.

Por su parte, el Odyssey G8 incorpora tecnología QD-OLED y brillo DisplayHDR True Black 400, características que aseguran negros absolutos y contraste superior al permitir que los píxeles se apaguen completamente. Estas mejoras garantizan una fidelidad de color óptima para la edición de vídeo profesional y videojuegos, además de reducir el impacto de los reflejos ambientales en espacios altamente iluminados.

Odyssey G8 incorpora tecnología QD-OLED
Odyssey G8 incorpora tecnología QD-OLED y DisplayHDR True Black 400 para mejorar el contraste y la fidelidad de color. (Samsung)

El regreso del 3D sin gafas marca una respuesta de Samsung ante movimientos recientes de la competencia. Empresas como LG han presentado desarrollos y prototipos con tecnología similar, consolidando al 6K y al 3D sin gafas como los nuevos focos de innovación en la industria de monitores. La integración de seguimiento ocular e inteligencia artificial supone un avance que, hasta hace poco, parecía fuera del alcance del consumidor doméstico.

Desafíos pendientes para el regreso del 3D

A pesar del progreso técnico, la reincorporación del 3D sin gafas genera cautela. Los fracasos previos se asociaron a la escasez de contenido y a las limitaciones tecnológicas de las primeras generaciones. Samsung sostiene que los paneles de la nueva línea han superado muchas de esas barreras y que ahora pueden ofrecer trucos visuales que hace tan solo un año parecían inaccesibles fuera del ámbito profesional.

No obstante, la aceptación dependerá tanto de la calidad de la experiencia como de la velocidad con la que se genere contenido adecuado para esta tecnología.

El lanzamiento de Odyssey marca
El lanzamiento de Odyssey marca el intento de Samsung por establecer el 6K y el 3D sin gafas como nuevos estándares en monitores de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie Odyssey será presentada oficialmente en el CES de Las Vegas, entre el 6 y el 9 de enero de 2026. Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre precios ni sobre la llegada de los productos a tiendas en España u otros mercados internacionales. Se prevé que los detalles comerciales se comuniquen después del evento.

El rendimiento del Odyssey 3D de 32 pulgadas será clave para medir si la tecnología tridimensional sin gafas logra convencer a usuarios y profesionales y, con ello, abre una nueva etapa en la visualización de escritorio.

