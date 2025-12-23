Las mejores IA para crear videos gratis: puedes usar texto o imágenes

Conoce las herramientas gratuitas para edición de video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de videos con inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva para profesionales y grandes productoras. Para finales de 2025, existen múltiples plataformas de IA que permiten generar videos de forma gratuita a partir de texto, imágenes o guiones completos, facilitando la producción de contenido audiovisual para redes sociales, educación, marketing o proyectos personales.

Muchas de estas herramientas se diferencian por su enfoque, pues algunas priorizan la calidad cinematográfica, otras la rapidez y otras la edición automática con narración y subtítulos.

El crecimiento de estas soluciones responde a una demanda clara: producir videos de manera más simple, rápida y accesible, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni software costoso. A continuación, un repaso por las principales opciones gratuitas disponibles y sus características más destacadas.

Existen múltiples herramientas de IA para editar videos de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generación de video a partir de texto o imágenes

Uno de los usos más extendidos de la IA en video es la generación automática de clips a partir de descripciones escritas o imágenes estáticas. En este segmento destacan varias plataformas que, aunque con límites en sus versiones gratuitas, ofrecen resultados cada vez más realistas.

Runway Gen-3 es considerada una de las herramientas más potentes para la creación de videos con estilo cinematográfico y artístico. Permite transformar texto en escenas visuales con movimientos de cámara, iluminación cuidada y una estética cercana a producciones profesionales. Su versión gratuita ofrece pruebas limitadas, pero suficientes para experimentar.

Kling AI se ha ganado un lugar por la calidad de sus animaciones y la fluidez de los movimientos. Es especialmente valorada por la generación de personajes y escenas realistas, lo que la convierte en una opción atractiva para creadores que buscan clips más naturales.

Kling AI es una herramienta de que te permite crear videos.

Luma Dream Machine apunta a animaciones suaves y coherentes, ideales para escenas dinámicas. Si bien el acceso gratuito puede verse restringido en momentos de alta demanda, sigue siendo una de las alternativas más buscadas para generar video a partir de texto o imágenes.

Pixverse, por su parte, se presenta como una opción más intuitiva y versátil. Permite crear clips rápidamente sin demasiados ajustes técnicos, lo que la hace adecuada para usuarios que se inician en este tipo de herramientas.

En este grupo también aparece Veo 3.1 de Google, el generador de video más reciente de la compañía. Permite crear clips de alta calidad de hasta ocho segundos, con generación de audio nativa. Aunque está vinculado a planes como Google AI Pro o Ultra, se posiciona como una de las soluciones más avanzadas en términos de realismo y coherencia visual.

Veo 3 de Google te permite crear videos con solo escribirlo en texto. (webtekno.com)

Creación de videos completos con narración y edición automática

Para quienes buscan producir videos listos para publicar, con voz en off, subtítulos y material visual integrado, existen plataformas que automatizan casi todo el proceso.

InVideo AI es una de las más recomendadas en este segmento. Su versión gratuita permite crear videos largos a partir de un guion, incorporando clips, música y narración generada por IA. Es muy utilizada para contenido educativo, explicativo y de marketing.

Canva, conocida por su enfoque en el diseño, también incorporó un generador de video con IA. Permite crear videos cortos combinando texto, imágenes y animaciones, apoyándose en su amplia biblioteca de plantillas y recursos gráficos.

Fliki se especializa en convertir textos, artículos o publicaciones de blog en videos con voces de IA realistas. Es una opción popular para creadores de contenido informativo y divulgativo.

Fliki convierte textos de blog en videos.

Vidnoz AI ofrece una propuesta distinta: avatares virtuales que presentan el contenido en video. Esta herramienta se utiliza principalmente para presentaciones, videos corporativos o explicativos, y cuenta con opciones gratuitas para pruebas básicas.

Edición de video con ayuda de inteligencia artificial

Además de la generación desde cero, la IA también se aplica a la edición de videos ya existentes. En este apartado destacan herramientas gratuitas con funciones avanzadas.

Clipchamp, propiedad de Microsoft, incorpora opciones como generación automática de subtítulos, recorte inteligente y eliminación de silencios, pensadas para agilizar la edición.

CapCut es una de las aplicaciones más populares para redes sociales. Incluye efectos automáticos, filtros, plantillas y herramientas de IA que simplifican la creación de videos cortos y dinámicos.

DaVinci Resolve se mantiene como la opción profesional gratuita más completa. Ofrece funciones avanzadas de edición, corrección de color y herramientas asistidas por IA, orientadas a usuarios que buscan un mayor control técnico.