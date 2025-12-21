“ChatGPT no es Google”: expertos advierten sobre el error más común al usar inteligencia artificial

Riesgos y ventajas de ChatGPT: la IA colaborativa que no debe sustituir los motores de búsqueda - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La inteligencia artificial, y en particular ChatGPT, ha irrumpido en la vida cotidiana de millones de usuarios que la emplean para todo tipo de tareas, desde consultas escolares y laborales hasta procesos creativos o la gestión de datos personales.

Aunque su presencia se ha vuelto cotidiana en pocos años, especialistas han advertido de un error extendido: utilizar estos sistemas como si fueran buscadores de internet convencionales.

Por qué ChatGPT no reemplaza a los motores de búsqueda

Jon Hernández, uno de los divulgadores más visibles en redes sociales sobre inteligencia artificial, plantea que la confusión entre un chatbot y un buscador es el principal obstáculo para aprovechar su potencial.

IA con creatividad, no con precisión: el nuevo enfoque que proponen expertos para usar ChatGPT - EFE/ Wu Hao

Según sostuvo en el pódcast Roca Project y en sus publicaciones, la mayoría de los usuarios usa ChatGPT como si fuera Google, cuando en realidad su función va mucho más allá de entregar datos o encontrar enlaces. Hernández remarca: “ChatGPT no es Google, no sirve para eso”, insistiendo en que el asistente no proporciona información fiable en tiempo real ni cumple el papel de verificador automático.

La verdadera fortaleza de la IA reside en su capacidad de interacción y adaptación contextual. Permite desde resumir y transformar documentos hasta redactar presentaciones, adaptar currículums con estrategias específicas de impacto o generar imágenes a partir de instrucciones precisas.

En estos escenarios, la herramienta se consolida como colaboradora, no como reemplazo de la búsqueda tradicional.

El desafío de la desinformación y las “alucinaciones” de la IA

Uno de los mayores riesgos de emplear chatbots como fuentes primarias de información es su tendencia a inventar datos o presentar información errónea, un fenómeno conocido como “alucinación”.

Estudios recientes muestran que los chatbots recopilan información de portales públicos y foros colaborativos, por lo que la validación manual de datos se vuelve esencial antes de confiar en sus respuestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández alertó que la IA puede ofrecer respuestas rápidas, pero esto no garantiza precisión ni actualidad. “Puede servir más o menos, pero las IA alucinan y a veces se inventan cosas; no es la fuente de conocimiento más relevante del mundo”, aclara el experto, remarcando la importancia de validar siempre los datos obtenidos.

El origen de las respuestas: ¿de dónde obtiene la IA su información?

El debate sobre la fiabilidad de ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial lleva directamente a cuestionar el origen de las respuestas generadas. Una investigación de Semrush analizó 150.000 respuestas de distintos asistentes de IA y determinó que Reddit es la plataforma más citada, acumulando el 40,1% de las menciones, seguida por Wikipedia (26,3%).

La popularidad de Reddit se relaciona con la diversidad de debates, experiencias y consejos que allí se comparten, mientras que Wikipedia se reconoce por su amplitud temática y actualización constante.

Expertos en inteligencia artificial aclaran que el entrenamiento de los modelos se realiza utilizando enormes volúmenes de datos provenientes de sitios públicos, repositorios digitales y plataformas colaborativas.

Las compañías responsables de los sistemas más avanzados han empezado a transparentar algunos detalles sobre las fuentes empleadas. OpenAI detalló que el entrenamiento de ChatGPT combina textos públicos, materiales licenciados y contenido producido por instructores humanos, excluyendo documentos privados o pagos.

El sistema reconoce que, para las búsquedas en tiempo real, se apoya en sitios de medios reconocidos, páginas oficiales de gobiernos y bases de datos científicas, e incluye enlaces a las fuentes utilizadas en estos casos concretos.

Al consultarse sobre el protagonismo de Reddit en las respuestas, OpenAI ha aclarado que no accede a bases de datos privadas ni recupera publicaciones específicas, y que cualquier referencia proviene de información libremente accesible.

En el caso de la búsqueda activa, los chatbots pueden mostrar enlaces directos y citar medios oficiales como parte de una estrategia de transparencia que no necesariamente elimina el riesgo de desinformación.

El mensaje de los expertos es claro: la inteligencia artificial debe ocupar un lugar central como herramienta interactiva y creativa, sin que ello implique delegar el trabajo crítico de verificación o actualización de información.

Su mayor fortaleza radica en la adaptación a los procesos del usuario, no en reemplazar la función de buscador tradicional. Para sacar el máximo provecho a plataformas como ChatGPT, lo fundamental es comprender sus límites, dialogar activamente y validar los datos consultados antes de tomar decisiones importantes.