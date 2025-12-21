Tecno

“ChatGPT no es Google”: expertos advierten sobre el error más común al usar inteligencia artificial

Jon Hernández y otros divulgadores han señalado que el chatbot no garantiza datos en tiempo real y puede generar respuestas incorrectas

Guardar
Riesgos y ventajas de ChatGPT:
Riesgos y ventajas de ChatGPT: la IA colaborativa que no debe sustituir los motores de búsqueda - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La inteligencia artificial, y en particular ChatGPT, ha irrumpido en la vida cotidiana de millones de usuarios que la emplean para todo tipo de tareas, desde consultas escolares y laborales hasta procesos creativos o la gestión de datos personales.

Aunque su presencia se ha vuelto cotidiana en pocos años, especialistas han advertido de un error extendido: utilizar estos sistemas como si fueran buscadores de internet convencionales.

Por qué ChatGPT no reemplaza a los motores de búsqueda

Jon Hernández, uno de los divulgadores más visibles en redes sociales sobre inteligencia artificial, plantea que la confusión entre un chatbot y un buscador es el principal obstáculo para aprovechar su potencial.

IA con creatividad, no con
IA con creatividad, no con precisión: el nuevo enfoque que proponen expertos para usar ChatGPT - EFE/ Wu Hao

Según sostuvo en el pódcast Roca Project y en sus publicaciones, la mayoría de los usuarios usa ChatGPT como si fuera Google, cuando en realidad su función va mucho más allá de entregar datos o encontrar enlaces. Hernández remarca: “ChatGPT no es Google, no sirve para eso”, insistiendo en que el asistente no proporciona información fiable en tiempo real ni cumple el papel de verificador automático.

La verdadera fortaleza de la IA reside en su capacidad de interacción y adaptación contextual. Permite desde resumir y transformar documentos hasta redactar presentaciones, adaptar currículums con estrategias específicas de impacto o generar imágenes a partir de instrucciones precisas.

En estos escenarios, la herramienta se consolida como colaboradora, no como reemplazo de la búsqueda tradicional.

El desafío de la desinformación y las “alucinaciones” de la IA

Uno de los mayores riesgos de emplear chatbots como fuentes primarias de información es su tendencia a inventar datos o presentar información errónea, un fenómeno conocido como “alucinación”.

Estudios recientes muestran que los
Estudios recientes muestran que los chatbots recopilan información de portales públicos y foros colaborativos, por lo que la validación manual de datos se vuelve esencial antes de confiar en sus respuestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández alertó que la IA puede ofrecer respuestas rápidas, pero esto no garantiza precisión ni actualidad. “Puede servir más o menos, pero las IA alucinan y a veces se inventan cosas; no es la fuente de conocimiento más relevante del mundo”, aclara el experto, remarcando la importancia de validar siempre los datos obtenidos.

El origen de las respuestas: ¿de dónde obtiene la IA su información?

El debate sobre la fiabilidad de ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial lleva directamente a cuestionar el origen de las respuestas generadas. Una investigación de Semrush analizó 150.000 respuestas de distintos asistentes de IA y determinó que Reddit es la plataforma más citada, acumulando el 40,1% de las menciones, seguida por Wikipedia (26,3%).

La popularidad de Reddit se relaciona con la diversidad de debates, experiencias y consejos que allí se comparten, mientras que Wikipedia se reconoce por su amplitud temática y actualización constante.

Expertos en inteligencia artificial aclaran que el entrenamiento de los modelos se realiza utilizando enormes volúmenes de datos provenientes de sitios públicos, repositorios digitales y plataformas colaborativas.

Las compañías responsables de los sistemas más avanzados han empezado a transparentar algunos detalles sobre las fuentes empleadas. OpenAI detalló que el entrenamiento de ChatGPT combina textos públicos, materiales licenciados y contenido producido por instructores humanos, excluyendo documentos privados o pagos.

El sistema reconoce que, para las búsquedas en tiempo real, se apoya en sitios de medios reconocidos, páginas oficiales de gobiernos y bases de datos científicas, e incluye enlaces a las fuentes utilizadas en estos casos concretos.

Al consultarse sobre el protagonismo de Reddit en las respuestas, OpenAI ha aclarado que no accede a bases de datos privadas ni recupera publicaciones específicas, y que cualquier referencia proviene de información libremente accesible.

En el caso de la búsqueda activa, los chatbots pueden mostrar enlaces directos y citar medios oficiales como parte de una estrategia de transparencia que no necesariamente elimina el riesgo de desinformación.

El mensaje de los expertos es claro: la inteligencia artificial debe ocupar un lugar central como herramienta interactiva y creativa, sin que ello implique delegar el trabajo crítico de verificación o actualización de información.

Su mayor fortaleza radica en la adaptación a los procesos del usuario, no en reemplazar la función de buscador tradicional. Para sacar el máximo provecho a plataformas como ChatGPT, lo fundamental es comprender sus límites, dialogar activamente y validar los datos consultados antes de tomar decisiones importantes.

Temas Relacionados

ChatGPTGoogleIAMotores de búsquedaChatbotLo último en tecnología

Últimas Noticias

Actualiza tu Xiaomi: estas son las seis funciones nuevas que se deben tener el celular

Estas mejoras ayudarán a tener una experiencia de mayor calidad al escuchar música en dispositivos conectados

Actualiza tu Xiaomi: estas son

Antes de salir de vacaciones desconecta este electrodoméstico para ahorrar dinero y energía

El consumo en modo stand-by suma costos a la factura eléctrica y puede aumentar los riesgos eléctricos durante ausencias prolongadas

Antes de salir de vacaciones

Confirmado: el Juego del Año en los Game Awards 2025 recurrió a IA generativa en parte de su creación

La victoria de Clair Obscur: Expedition 33 alimenta el debate global sobre el papel de la IA en la creatividad, generando entusiasmo y reservas entre desarrolladores, artistas y jugadores

Confirmado: el Juego del Año

Android 17 tendrá una función para evitar mareos al usar el celular en el auto

A través de puntos animados en la pantalla, Google ayudará a aquellos que usan su teléfono en el transporte público o auto particular

Android 17 tendrá una función

Alerta: nueva estafa digital roba una cuenta de WhatsApp sin clonar la SIM o requerir contraseñas

La modalidad de fraude aprovecha funciones legítimas de la aplicación de Meta y la confianza entre contactos para acceder a chats y archivos privados

Alerta: nueva estafa digital roba
DEPORTES
Fue una de las figuras

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

Arreglo de 22 partidos y corrupción: el caso por el que un tenista recibió 12 años de suspensión

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

TELESHOW
La foto más íntima de

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Suiza evalúa prohibir las redes

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras