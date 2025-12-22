Del anonimato al éxito mundial con Call of Duty y Battlefield: quién fue Vince Zampella

Vince Zampella, creador de Call of Duty, falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en California, según NBC (PictureGroup/Sipa USA)

Vince Zampella, la mente creativa detrás de algunas de las franquicias más influyentes del entretenimiento digital, falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles, según informó NBC.

Su nombre está estrechamente ligado a la creación de Call of Duty, la saga que redefinió los shooters en primera persona y marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos.

Vincent Walter Zampella II nació el 1 de octubre de 1970. Lejos de los reflectores en sus primeros años, inició su camino profesional tras una breve etapa en Broward College y diversos empleos fuera del sector tecnológico. Su ingreso a la industria llegó en los años 90 con un puesto como diseñador gráfico y de video digital en GameTek, en un momento en que el mundo de los videojuegos experimentaba una transformación acelerada.

La influencia de Vince Zampella revolucionó los shooters en primera persona y redefinió la narrativa dentro de la industria del videojuego (REUTERS/Mike Blake)

Luego, sumó experiencia en empresas como Atari, Panasonic Interactive Media (Ripcord Games) y SegaSoft. En esta última conoció a Jason West, quien se convertiría en su socio central. Ambos coincidieron en la empresa 2015 Inc., donde Zampella fue productor de Medal of Honor: Allied Assault para Electronic Arts, un éxito que superó el millón de unidades vendidas y lo posicionó como referente del género.

El salto decisivo llegó en 2002, cuando fundó Infinity Ward junto a West y Grant Collier, con el respaldo de Activision. Su objetivo era ambicioso: desafiar los límites y crear un nuevo estándar en shooters. Así nació Call of Duty, una franquicia que revolucionó la narrativa y la jugabilidad bélica, superando los 500 millones de copias vendidas, según Los Angeles Times.

Modern Warfare 2, bajo su dirección, recaudó USD 310 millones el primer día y superó los USD 1.300 millones a los pocos meses. Ese mismo año, Activision adquirió Infinity Ward por USD 5 millones, consolidando al estudio como un motor creativo del sector.

Call of Duty, bajo la dirección de Zampella, superó los 500 millones de copias vendidas y fijó un precedente en jugabilidad bélica

El éxito trajo consigo fuertes tensiones. En 2010, Zampella y West fueron despedidos de Activision tras disputas sobre derechos e independencia, lo que derivó en una batalla legal multimillonaria.

Ambos reclamaron USD 36 millones en bonos y regalías, cifra que luego escaló a demandas cruzadas por más de mil millones de dólares. El conflicto terminó en acuerdos confidenciales e indemnizaciones para otros empleados de Infinity Ward por USD 42 millones.

Lejos de alejarse, Zampella fundó ese mismo año Respawn Entertainment, ahora con el respaldo de Electronic Arts. Su propósito era claro: proteger la creatividad y mantener el control de la propiedad intelectual. “Estamos empezando de cero. Es abrumador y emocionante”, expresó Zampella a Los Angeles Times.

Infinity Ward, estudio fundado por Vince Zampella, fue adquirido por Activision tras el éxito de Modern Warfare 2 y otros hitos comerciales (Corine Solberg/Sipa USA)

Respawn reunió a exintegrantes de Infinity Ward y apostó por la innovación. Bajo su liderazgo surgieron títulos como Titanfall y Apex Legends, que rompieron esquemas y sumaron millones de jugadores, según The Hollywood Reporter.

La adquisición de Respawn por parte de EA en 2017 marcó otro hito: la compañía pagó USD 151 millones en efectivo y hasta USD 164 millones en acciones restringidas, conforme a Polygon.

En 2020, amplió su influencia al asumir la dirección de DICE Los Ángeles (luego Ripple Effect Studios) y la supervisión global de la franquicia Battlefield, mientras continuaba al frente de Respawn. Laura Miele, máxima ejecutiva de estudios en EA, resumió su aporte: “Crea entretenimiento que define la cultura y trasciende más allá de los videojuegos”.

Zampella fundó Respawn Entertainment, responsable de títulos innovadores como Titanfall y Apex Legends, consolidando su rol como referente del gaming (Europa Press)

En el plano personal, Zampella era un apasionado jugador, seguidor de títulos como Counter-Strike. En 2015, su esposa Brigitte solicitó el divorcio tras 18 años de matrimonio, reclamando la custodia de sus tres hijos y el reparto de bienes conforme a la ley californiana, según TMZ.

Sus últimas palabras públicas reflejaron, una vez más, su frontalidad y su vínculo con la comunidad gamer. En octubre de 2025, tras el lanzamiento de Battlefield 6, Zampella se expresó abiertamente en redes sociales sobre los problemas que enfrentaron los jugadores por fallas en la plataforma de EA.

“No es su culpa, está tan molesto como yo”, publicó, defendiendo a los usuarios y al propio CEO de Electronic Arts. Reivindicó el espíritu competitivo y la franqueza al recordar cómo nació Call of Duty: “La única razón por la que existe es porque en EA fueron unos imbéciles”, afirmó a GQ.

La noticia de la muerte de Zampella provocó homenajes globales; EA destacó su legado como creador visionario e inspiración para la comunidad gamer (PictureGroup/Sipa USA)

Zampella subrayó además el desafío de mantener viva la esencia de las grandes franquicias. Sobre Battlefield 6, aseguró que era un “sucesor espiritual” de los títulos más queridos de la serie y que su prioridad era combinar la experiencia de los veteranos con nuevas ideas para ofrecer algo renovado y fiel a los orígenes.

La noticia de su muerte provocó una ola de homenajes y reconocimientos en toda la industria. Electronic Arts expresó en un comunicado recogido por The Guardian: “Esta es una pérdida inimaginable. Vince fue un amigo, colega, líder y creador visionario, cuyo trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo”.

Más allá de las cifras y las franquicias exitosas, Zampella cambió la narrativa y la jugabilidad en el videojuego contemporáneo, defendió la independencia creativa y dejó una huella imborrable que seguirá inspirando la manera en que se diseñan y disfrutan los videojuegos en el futuro.