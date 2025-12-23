Borrar cookies de Firefox: sigue estos simples pasos

Firefox permite eliminar las cookies de su navegador para mayor privacidad. (Mozilla)

Eliminar las cookies en Firefox es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar la privacidad, liberar espacio y corregir errores frecuentes de navegación en 2025. El navegador de Mozilla ofrece opciones claras para borrar estos datos tanto en computadoras como en celulares, permitiendo a los usuarios decidir qué información conservar y cuál eliminar.

Primero debemos indicar que las cookies son pequeños archivos que los sitios web almacenan en el navegador para recordar información como sesiones iniciadas, preferencias de idioma o hábitos de navegación.

Asimismo, aunque muchas son necesarias para el funcionamiento correcto de las páginas, otras se utilizan con fines publicitarios o de seguimiento. Con el paso del tiempo, la acumulación de cookies puede afectar la privacidad del usuario, ralentizar el navegador o provocar errores al cargar ciertos sitios. Por ese motivo, borrar cookies de manera periódica se ha convertido en una práctica recomendada.

Con la intención de darle mayor control y privacidad al usuario, Firefox permite eliminar las cookies de su navegador. (Mozilla)

Cómo borrar las cookies en Firefox desde una computadora

Eliminar las cookies de Firefox en equipos con Windows, macOS o Linux, el procedimiento es prácticamente idéntico y solo toma unos minutos:

Abrir el navegador Firefox y hacer clic en el menú de las tres barras horizontales, ubicado en la esquina superior derecha.

Ingresar en Ajustes o Preferencias, según la versión del sistema operativo.

Seleccionar la opción Privacidad y Seguridad en el panel lateral izquierdo.

Buscar la sección “Cookies y datos del sitio”.

Presionar el botón “Limpiar datos…”.

Asegurarse de que la casilla “Cookies y datos del sitio” esté marcada y confirmar la acción haciendo clic en “Limpiar”.

Este proceso elimina las cookies almacenadas y otros datos relacionados con los sitios web, lo que puede cerrar sesiones activas y borrar configuraciones guardadas.

Aprende a eliminar las cookies de tu navegador Firefox. (Foto: Mozilla)

Además, también existe un atajo rápido para borrar cookies y datos de navegación en Firefox. Para acceder directamente a la opción de limpieza mediante un atajo de teclado, debes hacer lo siguiente:

En Windows y Linux: Ctrl + Mayús + Supr.

En macOS: Cmd + Mayús + Supr.

Este comando abre la ventana de “Limpiar historial reciente”, desde donde se puede seleccionar la eliminación de cookies y otros datos de navegación en pocos segundos.

Cómo eliminar cookies en Firefox desde el celular

El proceso varía ligeramente en dispositivos móviles, pero sigue siendo simple tanto en Android como en iOS:

En Android: Abrir Firefox y tocar el menú de los tres puntos. Ingresar en Ajustes. Acceder a Privacidad y seguridad. Seleccionar Eliminar datos de navegación. Marcar la opción Cookies y confirmar tocando Eliminar datos.

En iPhone y iPad (iOS): Abrir Firefox y tocar el menú de líneas o puntos. Entrar en Ajustes. Ir a Gestión de datos. Asegurarse de que la opción Cookies esté activada. Presionar Limpiar datos privados.



En ambos casos, el navegador borrará la información almacenada localmente, mejorando la privacidad y el rendimiento.

Firefox también permite eliminar las cookies desde Android y iOS. (foto: Androidphobia)

Borrar cookies de un solo sitio web

Para quienes no desean eliminar todas las cookies, Firefox permite borrar los datos de una página específica:

Hacer clic en el icono del candado o del escudo ubicado a la izquierda de la barra de direcciones.

Seleccionar la opción para limpiar cookies y datos del sitio.

Esta alternativa es útil cuando un sitio presenta fallos puntuales, pero se desea conservar la información de otras páginas.

Activar el borrado automático de cookies

Firefox también ofrece una opción para quienes buscan mayor privacidad sin tener que borrar datos manualmente. En el apartado de Privacidad y Seguridad, es posible activar la función que elimina cookies y datos del sitio cada vez que se cierra el navegador. De esta manera, se reduce el rastreo y se mantiene un mayor control sobre la información personal.

Gestionar las cookies ya no es solo una cuestión técnica, sino una decisión clave para cuidar la privacidad digital. Firefox facilita este proceso con herramientas accesibles y configurables, permitiendo que cada usuario elija el nivel de control que desea tener sobre sus datos mientras navega por internet.