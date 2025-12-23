Tecno

Borrar cookies de Firefox: sigue estos simples pasos

Eliminar cookies ayuda a reducir el rastreo en línea y a corregir errores comunes de carga o acceso a sitios web

Guardar
Firefox permite eliminar las cookies
Firefox permite eliminar las cookies de su navegador para mayor privacidad. (Mozilla)

Eliminar las cookies en Firefox es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar la privacidad, liberar espacio y corregir errores frecuentes de navegación en 2025. El navegador de Mozilla ofrece opciones claras para borrar estos datos tanto en computadoras como en celulares, permitiendo a los usuarios decidir qué información conservar y cuál eliminar.

Primero debemos indicar que las cookies son pequeños archivos que los sitios web almacenan en el navegador para recordar información como sesiones iniciadas, preferencias de idioma o hábitos de navegación.

Asimismo, aunque muchas son necesarias para el funcionamiento correcto de las páginas, otras se utilizan con fines publicitarios o de seguimiento. Con el paso del tiempo, la acumulación de cookies puede afectar la privacidad del usuario, ralentizar el navegador o provocar errores al cargar ciertos sitios. Por ese motivo, borrar cookies de manera periódica se ha convertido en una práctica recomendada.

Con la intención de darle
Con la intención de darle mayor control y privacidad al usuario, Firefox permite eliminar las cookies de su navegador. (Mozilla)

Cómo borrar las cookies en Firefox desde una computadora

Eliminar las cookies de Firefox en equipos con Windows, macOS o Linux, el procedimiento es prácticamente idéntico y solo toma unos minutos:

  • Abrir el navegador Firefox y hacer clic en el menú de las tres barras horizontales, ubicado en la esquina superior derecha.
  • Ingresar en Ajustes o Preferencias, según la versión del sistema operativo.
  • Seleccionar la opción Privacidad y Seguridad en el panel lateral izquierdo.
  • Buscar la sección “Cookies y datos del sitio”.
  • Presionar el botón “Limpiar datos…”.
  • Asegurarse de que la casilla “Cookies y datos del sitio” esté marcada y confirmar la acción haciendo clic en “Limpiar”.

Este proceso elimina las cookies almacenadas y otros datos relacionados con los sitios web, lo que puede cerrar sesiones activas y borrar configuraciones guardadas.

Aprende a eliminar las cookies
Aprende a eliminar las cookies de tu navegador Firefox. (Foto: Mozilla)

Además, también existe un atajo rápido para borrar cookies y datos de navegación en Firefox. Para acceder directamente a la opción de limpieza mediante un atajo de teclado, debes hacer lo siguiente:

  • En Windows y Linux: Ctrl + Mayús + Supr.
  • En macOS: Cmd + Mayús + Supr.

Este comando abre la ventana de “Limpiar historial reciente”, desde donde se puede seleccionar la eliminación de cookies y otros datos de navegación en pocos segundos.

Cómo eliminar cookies en Firefox desde el celular

El proceso varía ligeramente en dispositivos móviles, pero sigue siendo simple tanto en Android como en iOS:

  • En Android:
    • Abrir Firefox y tocar el menú de los tres puntos.
    • Ingresar en Ajustes.
    • Acceder a Privacidad y seguridad.
    • Seleccionar Eliminar datos de navegación.
    • Marcar la opción Cookies y confirmar tocando Eliminar datos.
  • En iPhone y iPad (iOS):
    • Abrir Firefox y tocar el menú de líneas o puntos.
    • Entrar en Ajustes.
    • Ir a Gestión de datos.
    • Asegurarse de que la opción Cookies esté activada.
    • Presionar Limpiar datos privados.

En ambos casos, el navegador borrará la información almacenada localmente, mejorando la privacidad y el rendimiento.

Firefox también permite eliminar las
Firefox también permite eliminar las cookies desde Android y iOS. (foto: Androidphobia)

Borrar cookies de un solo sitio web

Para quienes no desean eliminar todas las cookies, Firefox permite borrar los datos de una página específica:

  • Hacer clic en el icono del candado o del escudo ubicado a la izquierda de la barra de direcciones.
  • Seleccionar la opción para limpiar cookies y datos del sitio.

Esta alternativa es útil cuando un sitio presenta fallos puntuales, pero se desea conservar la información de otras páginas.

Activar el borrado automático de cookies

Firefox también ofrece una opción para quienes buscan mayor privacidad sin tener que borrar datos manualmente. En el apartado de Privacidad y Seguridad, es posible activar la función que elimina cookies y datos del sitio cada vez que se cierra el navegador. De esta manera, se reduce el rastreo y se mantiene un mayor control sobre la información personal.

Gestionar las cookies ya no es solo una cuestión técnica, sino una decisión clave para cuidar la privacidad digital. Firefox facilita este proceso con herramientas accesibles y configurables, permitiendo que cada usuario elija el nivel de control que desea tener sobre sus datos mientras navega por internet.

Temas Relacionados

FirefoxCookiesComputadorasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Alerta por la posible desaparición masiva de fotos digitales: en jaque recuerdos de los años 2000

El almacenamiento de esos contenidos quedó obsoleto y para muchos es imposible volver a acceder

Alerta por la posible desaparición

Real Racing 3 se despide: EA eliminará al legendario juego de celulares por este motivo

Los jugadores irán perdiendo funciones, como las compras que ya fueron desactivadas

Real Racing 3 se despide:

El uso de la pantalla táctil del auto al conducir es un riesgo y provocaría más accidentes, Universidad de Washington y Toyota

Salirse del carril y reaccionar rápido ante una eventualidad al volante, son dos peligros identificados por los expertos

El uso de la pantalla

El código de WhatsApp que nunca debes compartir con nadie si no quieres que secuestren tu cuenta

La entrega de un número emitido por la app de Meta permite que extraños tomen el control de la cuenta, accedan a información sensible y restrinjan el acceso al titular legítimo

El código de WhatsApp que

WhatsApp quiere mejorar los Canales y prepara una función de cuestionarios interactivos

A través de preguntas, los administradores podrán estar más cerca de sus seguidores y realizar concursos

WhatsApp quiere mejorar los Canales
DEPORTES
El tenso intercambio entre Diego

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

TELESHOW
Los hijos de Valentina Cervantes

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

INFOBAE AMÉRICA

Tres hombres fueron condenados en

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas

Jair Bolsonaro canceló la primera entrevista que iba a conceder en prisión por problemas de salud

Ecuador e Israel fortalecieron su relación bilateral tras visita técnica enfocada en el sector agrícola

El correísmo impulsará un juicio político contra el presidente de la Judicatura de Ecuador