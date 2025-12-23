Tecno

Sigue a Papá Noel de Google con Santa Tracker: la ruta está en tiempo real y puedes jugar

Esta plataforma incluye más 20 juegos con temática navideña para todas las edades. Hay desde rompecabezas hasta retos de programación

Esta plataforma de Google integra juegos navideños, así como una simulación del recorrido de Santa Claus por el mundo. (X: googleespanol)

Google ofrece una página web denominada Santa Tracker, que reúne juegos con temática navideña, información curiosa sobre la celebración y una simulación del recorrido de Santa Claus por el mundo durante la entrega de regalos.

Esta experiencia totalmente gratuita de Google se puede acceder ingresando a https://santatracker.google.com/ para explorar el sitio, participar en los juegos y seguir el trayecto de Santa Claus.

Desde el comienzo de la Navidad, la aldea navideña virtual de Santa Tracker de Google se transforma para permitir que millones de personas sigan en tiempo real el recorrido de Papá Noel por todo el mundo.

La plataforma ofrece una simulación detallada del viaje, mostrando cómo este personaje navideño visita cada país y entrega regalos a niños y niñas, ciudad por ciudad, mientras avanza a lo largo de la noche.

Los usuarios pueden seguir una simulación del recorrido de Santa en tiempo real. (Google)

Cómo es el recorrido de Papá Noel en Santa Tracker

Durante la Navidad, la aldea virtual de Santa Tracker en Google se adapta para que millones de personas puedan seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real. Desde las 22:00 en el Extremo Oriente ruso, según Google, comienza el trayecto legendario, que se extiende durante 25 horas continuas.

En ese instante, en Nueva York son las 5:00 y en París las 11:00, ya que cada parada se ajusta a los husos horarios, lo que permite que niños de todos los continentes reciban sus regalos durante la noche.

La plataforma muestra información en tiempo real sobre la ubicación de Papá Noel, la cantidad de paquetes entregados y un mapa animado de su viaje.

Los usuarios pueden vivir la emoción de ver cómo Papá Noel atraviesa distintos países y continentes, con la aldea virtual especialmente decorada y múltiples actividades interactivas.

Los usuarios pueden jugar con la apariencia de Santa Claus. (Google Santa Tracker)

Este seguimiento es posible gracias a la tecnología de Google, que brinda una experiencia única para compartir en familia. A lo largo de la noche, es posible observar a Papá Noel visitando lugares emblemáticos, acompañado de sus renos y un ambiente de magia navideña.

Qué se puede hacer en Santa Tracker de Google

En Santa Tracker, la plataforma de Google dedicada a la Navidad, se puede encontrar una amplia gama de contenidos interactivos y entretenidos pensados para todas las edades.

En Santa Tracker, hay un juego que permite hacer dibujos temáticos. (Santa Tracker)

Al ingresar en https://santatracker.google.com/, los usuarios acceden a juegos navideños que desafían la agilidad, la memoria y la creatividad, como rompecabezas y pruebas de velocidad.

Entre las opciones más populares se encuentran la posibilidad de tomarse una foto con El selfie de Papá Noel o pilotar el trineo en Vuelo propulsado.

Para quienes prefieren actividades musicales, destacan propuestas como Elfo musicuervo y Crea un villancico, donde creatividad y ritmo se combinan para animar el entorno.

Los interesados en retos mentales pueden optar por alternativas como Baile de códigos y Laboratorio de programación, diseñadas para ejercitar la lógica de manera divertida.

En esta experiencia los usuarios pueden encontrar diversos juegos con temática navideña. (Google Santa Tracker)

Las aventuras se amplían con juegos de destreza como Pelea de bolas de nieve, Batalla de envoltorios y Pingüino atraparregalos, que ponen a prueba la rapidez y habilidad.

Los clásicos de la temporada también tienen su espacio con actividades como Encuentra la pareja y Guía la bola, enfocadas en la memoria y la precisión.

Además, es posible visitar el taller de Papá Noel envolviendo regalos en Presentes y prisas, participar en actividades como Tirachinas de regalos y disfrutar de relatos navideños en Un día en el museo.

Junto a los juegos, el sitio incluye secciones educativas donde los visitantes pueden conocer tradiciones navideñas de diferentes regiones del mundo, descubrir curiosidades sobre Santa Claus y explorar las diversas formas en que se celebra la Navidad en distintos países.

Las padres puede acompañar a sus hijos en esta experiencia navideña de Google. (Santa Tracker)

Descubre cuál es tu destino navideño con Google

Google presenta una propuesta navideña diferente con Gemini, su sistema de inteligencia artificial, que permite conocer en qué país celebrarías la Navidad y cuál sería tu cena típica para esa fecha.

Para descubrir cuál va a ser tu destino navideño, solo debes seguir estos pasos:

  1. Ingresar al link: https://gemini.google.com/share/f9f33343747c
  2. Pulsa ‘Sortear destino navideño’.
  3. Esperar unos segundo por el resultado.
  4. Una vez tengas el resultado, puedes seleccionar nuevamente, hacer el sorteo o explorar la receta que te salió.

Papá Noel Google Santa Tracker Juegos Navidad Tecnología

