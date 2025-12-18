Estos son los fraudes más comunes usando a Amazon: desde pedidos inesperados hasta pagos fuera de la plataforma

Los ciberdelincuentes utilizan diferentes canales para atacar a aquellos que usan esta plataforma como a los que no. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Durante las últimas semanas del año, el volumen de transacciones en línea tiende a incrementarse. En este contexto, las estafas que suplantan la identidad de grandes compañías como Amazon aumentan, aprovechando la confianza de los consumidores y el alto tráfico en plataformas reconocidas.

Estos fraudes adoptan diversas formas, desde mensajes que notifican compras no realizadas hasta solicitudes de pago con métodos ajenos al sitio oficial.

Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal o financiera, replicando la apariencia y los canales de comunicación de Amazon, lo que dificulta la detección por parte de los usuarios.

Qué es una estafa de suplantación de identidad y cómo opera

Criminales se hacen pasar por empresas reconocidas para obtener datos o dinero de sus víctimas mediante métodos digitales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El concepto de suplantación de identidad se refiere al engaño mediante el cual una persona o grupo se hace pasar por una entidad legítima, como Amazon, para obtener datos privados o dinero.

Estas estafas pueden llegar por correo, llamadas telefónicas, mensajes de texto o mensajes directos en redes sociales. Los ciberdelincuentes imitan logotipos, frases y estructuras oficiales, dificultando la distinción entre mensajes genuinos y fraudulentos.

Además, una estrategia frecuente es inducir a la víctima a compartir sus credenciales, datos bancarios o permitir el acceso remoto a sus dispositivos. Habitualmente, el mensaje transmite una sensación de urgencia que busca que la persona víctima actúe sin verificar la autenticidad del remitente.

Cuál es el fraude del pedido inesperado de Amazon

Un esquema fraudulento extendido consiste en el envío de notificaciones sobre supuestos pedidos que la persona no reconoce. Estos mensajes pueden llegar por correo o mensaje de texto y contienen detalles del pedido, dirección de entrega y enlaces para “verificar” o cancelar la supuesta compra.

Usuarios reciben alertas de compras no realizadas, diseñadas para inducirles a tomar acciones precipitadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dichos enlaces llevan a sitios falsos donde se recopila información sensible o se instala software malicioso. A veces, los atacantes solicitan que la persona se comunique a un número de teléfono incluido en el mensaje.

Mediante esa conversación, el falso operador solicita accesos a la cuenta de Amazon o información bancaria, usando como pretexto la supuesta cancelación del pedido y la protección de la cuenta.

Por qué los estafadores piden pagos fuera de la plataforma de Amazon

Uno de los métodos más utilizados por los criminales digitales consiste en pedir el envío de dinero fuera de la plataforma de Amazon.

Los estafadores emplean argumentos para lograr que sus víctimas realicen transferencias bancarias, pagos por plataformas de extraños o compras de tarjetas regalo. Mensajes como “para liberar tu pedido debes abonar una tasa” suelen emplearse en estas comunicaciones.

Los ciberdelincuentes pueden crear páginas similares a la oficial para robar datos y dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, recurren a estos métodos porque el dinero transferido por canales ajenos a la plataforma oficial es casi imposible de recuperar, porque sale del circuito seguro y supervisado. Se debe ignorar cualquier indicación que implique operar fuera del sistema de Amazon y solo realizar pagos dentro del sitio o la aplicación oficial.

Cómo operan los fraudes que solicitan pagos con tarjetas regalo

El fraude basado en tarjetas regalo es uno de los favoritos de los estafadores por la inmediatez y anonimato que permite este método.

Los mensajes fraudulentos instruyen al destinatario a comprar tarjetas de regalo y remitir el número de tarjeta y el código de reclamo al supuesto representante de Amazon. Con estos datos, el saldo se transfiere y la víctima pierde el dinero.

Más allá de la apariencia del mensaje, Amazon aclara que jamás solicita este tipo de pago como requisito para liberar pedidos o resolver incidencias de seguridad.

De qué forma identificar un fraude que suplanta a Amazon

La detección de suplantaciones depende de observar detalles sutiles en correos y mensajes, como errores ortográficos o remitentes desconocidos, señalan los expertos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Diferenciar una comunicación legítima de un intento de fraude requiere atención a señales concretas. Amazon resalta que la aparición de mensajes con amenazas de suspensión de cuenta o con la necesidad de confirmar un envío mediante enlaces externos.

Correos con errores ortográficos o direcciones extrañas pueden alertar sobre la presencia de un fraude. Otras señales incluyen la solicitud de datos personales o financieros por teléfono o email, así como la exigencia de pagos por vías no oficiales.

Se debe considerar que Amazon, como otras plataformas, no solicita a sus clientes transferencias bancarias ni pagos por tarjetas regalo fuera de sus canales oficiales.