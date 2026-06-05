El romántico mensaje de Nick Sícaro a Daniela Celis en el día del cumpleaños de la ex Gran Hermano: “Te quiero”

Daniela Celis y Nick Sicaro posan juntos en una impactante sesión fotográfica que captura su química y estilo audaz, generando gran expectativa en el público.

El 4 de junio, Daniela Celis cumplió 30 años. La influencer y conductora, que se hizo conocida tras su paso por Gran Hermano Argentina 2022 y que hoy conduce junto a Mica Viciconte y Fede Popgold el programa de streaming La Jugada, llegó a esa fecha en un momento particular de su vida personal: con un vínculo que venía generando revuelo en las redes sociales desde hacía semanas.

Ese vínculo tiene nombre y apellido: Nick Sícaro. El youtuber y cantante, que participó de la actual temporada, se conoció con Daniela en el programa de streaming y los dos fueron mostrándose juntos de a poco, sin grandes anuncios, dejando que las imágenes construyeran el relato por sí solas.

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Fue en el día del cumpleaños donde Nick eligió dar un paso más. En sus historias de Instagram publicó una foto de los dos juntos y le escribió: “¡Feliz cumpleaños a vos! Te deseo lo mejor en tu día, sos una persona increíble que se merece lo mejor, te quiero”.

La imagen los mostró apoyados el uno en el otro en lo que parece el interior de un departamento, sin producción ni escenografía. Una postal de intimidad cotidiana que, por su sencillez, resultó más elocuente que cualquier posteo elaborado. La respuesta de Daniela no tardó en llegar. La influencer contestó con una sola palabra: “Bebito”.

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El mensaje que le dedicó el youtuber a la influencer por su cumpleaños número 30

Semanas atrás, Celis decidió abrir su corazón y contar, con lujo de detalles, cómo se inició su romance con Nick Sícaro. La influencer, que viene de atravesar una separación mediática de Thiago Medina y la maternidad de sus gemelas Laia y Aimé, confirmó que está en pareja con el exparticipante de realities y cantante, y que la relación avanza a paso firme.

En una charla íntima y distendida en Rumis, el programa de La Casa Stream, Daniela sorprendió al revelar el detrás de escena de su vínculo con Nick. “En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”, bromeó, antes de lanzar el relato de cómo todo comenzó. La historia tuvo su punto de partida en los pasillos y el streaming de Telefe, donde ambos coincidieron.

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La ex Gran Hermano relató que, tras la salida de los participantes de la casa, todos pasan por la ronda de prensa en el stream del canal. “Cuando le toca a él venir, lo sientan al lado mío, porque todos los ex participantes están sentados al lado mío. Y cuando hago así para empezar a hablarle, a mirarlo, te juro que hice así de vuelta y digo: ‘No lo puedo ver’. Miro de vuelta y él me mira y nos reímos y no le podía hablar. No lo podía mirar, chicas”, contó entre risas y gestos cómplices.

El video presenta a Daniela Celis en un set de estudio, participando en una entrevista. La mujer, de cabello oscuro, habla frente a un micrófono. Se le observa sentada junto a otros presentadores y, en otro momento, cerca de un oso de peluche blanco. La producción aborda el inicio de su relación con Nick Sícaro, tras su paso por "Gran Hermano", y el contacto diario que mantienen. El programa se identifica con el logo "Rumis".

La incomodidad, sin embargo, no fue un obstáculo, sino el primer indicio de una química que fue creciendo con el correr de los días. Daniela confesó que, tras ese primer encuentro, se preparó para no volver a “quedarse muda” y la próxima vez que Nick fue al streaming, anotó preguntas para mantener la compostura. Pero la tensión entre ambos era innegable: “Me lo sientan al lado mío, me hace: ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Ya está. Morida. Nos saludamos y cuando me saluda, ¿viste cuando te agarran así de la cinturita? Me agarra, chau, y me hace como así en la cinturita. Y dije: ‘Ay, no, ¿por qué me tocás? No me toques la piel, no me toques nada, nada, nada’”.

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Ese contacto fue el desencadenante que aceleró la relación. Nick, lejos de quedarse en la superficialidad de su contacto en el ciclo, le escribió en privado y fue directo: “Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos. O sea, yo siento algo que está en el aire y necesito conocerte, necesito hablar con vos, necesito saber que es algo”. Desde entonces, todo fluyó con naturalidad y romanticismo: “Hace los mariachis, las flores, no sé si lo vieron. Ahí es donde empezó todo. Desde ese día, desde el 17 de abril en adelante, hasta el día de hoy hablamos todos los días”.