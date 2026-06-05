Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Autoridades de salud coordinan los pasos a seguir, de presentarse casos importados de sarampión. (MINSA)

El Ministerio de Salud intensificó la preparación su red hospitalaria ante el riesgo de casos de sarampión importado, debido a una mayor circulación global de la enfermedad y más movilidad internacional, sobre todo de los nacionales que viajarán a México, Estados Unidos y Canadá con motivo del Mundial de Fútbol.

Actualmente, en Panamá se han confirmado tres casos importados de la enfermedad. Mientras, entre enero y mediados de mayo de este año en México se han presentado 10,920 casos, Canadá ha notificado 1,018 casos y Estados Unidos 1,952 casos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

PUBLICIDAD

Durante ese periodo, se han notificado 184,489 casos de sarampión en 155 países, de acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Salud (MINSA). El aumento de la circulación mundial, debido al evento futbolístico, es el argumento central del plan de contingencia activado por las autoridades panameñas.

Evalúan la infraestructura hospitalaria para verificar la capacidad de respuesta inmediata. (MINSA)

Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, informó que el sistema sanitario ejecuta un plan nacional de contingencia para garantizar una respuesta oportuna y coordinada ante posibles casos sospechosos.

Según el MINSA, la estrategia busca fortalecer la capacidad de reacción hospitalaria frente a eventos foráneos. La preparación incluye una evaluación de la infraestructura hospitalaria realizada por direcciones nacionales y regionales de salud para verificar la capacidad de respuesta inmediata.

PUBLICIDAD

Esa revisión también apunta a asegurar que el personal médico y de enfermería disponga de los recursos necesarios para la atención de pacientes.

Vanegas explicó que la revisión operativa ya se puso en marcha. “Hace dos semanas nos reunimos con todos los directores de hospitales y directores regionales para revisar las capacidades instaladas".

La vacunación masiva ha sido hasta el momento una eficaz medida para enfrentar al sarampión. (MINSA)

El galeno añadió que “estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”.

El MINSA destacó que todos los hospitales del país permanecen en fase de preparación activa, aunque la situación del sarampión sigue bajo vigilancia y control en el territorio nacional. La respuesta prevista contempla la habilitación y adecuación de espacios destinados al aislamiento seguro de pacientes con sospecha de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Esos espacios buscan evitar el contacto entre casos sospechosos y otros usuarios de los servicios de salud. De acuerdo con la entidad de salud, esa medida forma parte del esquema de contención hospitalaria preparado para una eventual detección de nuevos contagios.

Las autoridades también reforzaron los sistemas de vigilancia epidemiológica y los procesos de triaje en las salas de urgencias. El objetivo, de acuerdo a lo informado, es identificar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con sarampión y con antecedentes recientes de viaje.

Fortalecer la capacidad de reacción hospitalaria frente a eventos foráneos, es la estrategia panameña. (MINSA).

El ministerio reiteró que fortaleció la capacitación del personal sanitario mediante la actualización de protocolos, manuales de bioseguridad y procedimientos de atención. Para esa actualización, el sistema tomó como referencia las experiencias obtenidas durante emergencias sanitarias anteriores.

PUBLICIDAD

El llamado de las autoridades a la población se concentra en revisar y completar los esquemas de inmunización, en especial durante las próximas semanas.

La vacunación continúa siendo la herramienta principal para prevenir la enfermedad, indican las autoridades.

Vanegas subrayó esa línea de prevención con un mensaje directo a la población: “la mejor herramienta para prevenir el sarampión sigue siendo la vacunación. Panamá ha logrado mantener el control de esta enfermedad gracias a las altas coberturas de inmunización, por lo que exhortamos a la población a acudir a los centros de salud y verificar su esquema de vacunas”.

PUBLICIDAD

La combinación de vigilancia permanente, detección temprana, aislamiento de sospechosos y refuerzo de coberturas de inmunización es la respuesta que mantiene activa Panamá ante un brote internacional que ya alcanza a 155 naciones, de acuerdo con la OPS.