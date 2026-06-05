Costa Rica

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo

La campaña nacional de inmunización avanza a buen ritmo, aunque las autoridades insisten en la necesidad de aumentar la protección entre adultos mayores, embarazadas y niños ante la llegada del pico de enfermedades respiratorias

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Las autoridades insisten en la importancia de que los grupos de riesgo reciban la vacuna contra la influenza. Crédito: CCSS
Las autoridades insisten en la importancia de que los grupos de riesgo reciban la vacuna contra la influenza. Crédito: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que ya se han aplicado más de 922,000 dosis de la vacuna contra la influenza en el marco de la campaña nacional de inmunización, lo que representa un avance del 61% respecto al total de dosis disponibles. El dato corresponde a un corte realizado el 30 de mayo de 2026 y refleja el esfuerzo de las autoridades sanitarias por reducir el impacto de las infecciones respiratorias durante la temporada alta de circulación viral.

Según datos oficiales entregados por la CCSS, el grupo etario de 8 a 57 años encabeza la cobertura con 472,393 dosis aplicadas, mientras que el segmento de personas mayores de 65 años recibió cerca de 237,000 dosis. Sin embargo, la institución advierte sobre la baja cobertura en poblaciones consideradas de alto riesgo, como los adultos mayores, embarazadas y niños, lo que incrementa la preocupación de cara a los meses más críticos del año.

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El avance de la campaña fue dado a conocer mediante un informe difundido por la CCSS, donde se detalla que se distribuyeron un total de 1,5 millones de dosis de vacuna para todo el país. El objetivo es alcanzar una cobertura amplia en todos los sectores priorizados, especialmente en quienes presentan mayor vulnerabilidad ante complicaciones respiratorias.

El Dr. Elvis Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, destacó que “el porcentaje de vacunación en embarazadas, adultos mayores y niños todavía se mantiene por debajo de lo esperado”. En el grupo de embarazadas, la cobertura apenas alcanza el 45%, con 15,429 dosis aplicadas, una cifra menor en comparación con el 57,5% logrado en 2025. Entre los mayores de 65 años, la inmunización se sitúa en 37% (236,976 dosis), también por debajo del 45% registrado el año anterior. En el caso de los niños, la cobertura es del 26,5% (107,686 dosis).

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Adultos mayores, embarazadas y niños son prioridad en la estrategia de vacunación contra la influenza. Fuente: CCSS
Adultos mayores, embarazadas y niños son prioridad en la estrategia de vacunación contra la influenza. Fuente: CCSS

La CCSS identificó como desafío la captación de estos sectores, por lo que intensificó las estrategias de acercamiento, ampliando horarios de atención, habilitando vacunación durante los fines de semana y realizando jornadas extramuros en comunidades con baja asistencia y en zonas de difícil acceso.

El contexto sanitario regional obliga a priorizar la vacunación, ya que la influenza representa un riesgo importante de complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en personas con enfermedades crónicas, sistema inmune debilitado o condiciones de embarazo. La CCSS recuerda que la vacuna es gratuita y está disponible en todos los centros de salud, sin necesidad de cita previa.

Las autoridades insisten en la importancia de completar el esquema de vacunación antes de la llegada del pico de enfermedades respiratorias, previsto para los próximos meses. El objetivo es evitar saturaciones en los servicios de salud y reducir el riesgo de cuadros graves, especialmente en quienes presentan factores de riesgo.

A pesar de los esfuerzos, persisten barreras como la desinformación, el temor a efectos secundarios y la percepción de baja gravedad de la influenza. “La vacuna es segura y efectiva, protege no solo a la persona inmunizada, sino también a su entorno familiar y social”, subrayó la CCSS en el informe.

El organismo sanitario también destacó la colaboración con gobiernos locales y organizaciones comunitarias para fortalecer la campaña. En áreas rurales y regiones de difícil acceso, equipos extramuros llegan hasta los hogares para ofrecer la inmunización y garantizar que nadie quede sin protección.

La distribución de dosis y las jornadas especiales buscan proteger a los sectores más vulnerables ante las enfermedades respiratorias. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo
La distribución de dosis y las jornadas especiales buscan proteger a los sectores más vulnerables ante las enfermedades respiratorias. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

El año pasado, la cobertura logró superar el 57% en embarazadas y el 45% en adultos mayores. La meta para 2026 es igualar o superar estos porcentajes, con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables.

La CCSS mantiene la vigilancia epidemiológica y reporta los avances de la campaña de manera periódica. La institución hace un llamado a la población para que consulte únicamente fuentes oficiales y rechace rumores sobre la seguridad o eficacia de la vacuna.

El impacto de la campaña de vacunación se refleja en la disminución de hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la influenza, así como en la reducción de la mortalidad por enfermedades respiratorias. La CCSS insiste en la necesidad de mantener el compromiso ciudadano y de acudir a los centros de salud para completar la inmunización.

La campaña continuará en todo el país hasta agotar las dosis disponibles, priorizando a los grupos de mayor riesgo. Las autoridades reiteran la importancia de la prevención y la inmunización oportuna para enfrentar con éxito la temporada de influenza.

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