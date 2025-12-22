Controles rápidos de Wi-Fi regresarían con Android 16

El cambio implementado en Android 12 transformó la interacción con los controles de conectividad. (Composición Infobae: Europa Press / androidauthority.com)

La gestión de la conectividad en dispositivos Android podría experimentar un cambio con Android 16. Según información surgida de las versiones de prueba del sistema operativo, Google prepara el regreso de los accesos directos para Wi-Fi y datos móviles en el panel de Ajustes Rápidos.

Esta modificación apunta a recuperar la agilidad en el manejo de la conectividad, una característica largamente solicitada por la comunidad de usuarios tras los cambios implementados en Android 12.

Controles rápidos Wi-Fi y datos móviles: el regreso esperado en Android

Durante los últimos años, la administración de la conectividad fue motivo de debate en la comunidad de usuarios de Android. En 2021, Google decidió eliminar los accesos directos individuales para Wi-Fi y datos móviles del panel de Ajustes Rápidos. En su lugar, introdujo un único control denominado Internet, que pretendía simplificar el proceso y reducir errores como el consumo accidental de datos móviles al olvidar reconectar una red inalámbrica.

Google prepara el regreso de los accesos directos para Wi-Fi y datos móviles en el panel de Ajustes Rápidos. (androidauthority.com)

La experiencia real mostró que este sistema no resultó eficiente para muchos. Hasta Android 11, bastaba con deslizar la pantalla y realizar un solo toque para activar o desactivar cualquiera de las conexiones. Con la llegada de Android 12, el procedimiento se volvió más extenso, exigiendo abrir el panel de Internet, seleccionar la red y confirmar la acción.

Para quienes ajustan la conectividad con frecuencia, este cambio implicó mayor tiempo y una experiencia menos directa, generando numerosas críticas y solicitudes de retorno a la funcionalidad anterior.

Ahora bien, Android 16 se perfila como la versión donde Google revertiría este enfoque. En el código fuente de la versión de prueba, se identificaron nuevos accesos directos: uno dedicado a datos móviles y otro para Wi-Fi. El primero permitirá gestionar la conexión de datos con un solo toque, mientras que el segundo incluirá funciones como pausar y escanear redes, facilitando la administración sin necesidad de desconectar por completo la conexión inalámbrica.

Android 16 es una versión del sistema operativo Android para dispositivos móviles. REUTERS/Dado Ruvic

Android 12 y la eliminación de los accesos directos

El cambio implementado en Android 12 transformó la interacción con los controles de conectividad. Antes de esa versión, el acceso directo a Wi-Fi y datos móviles era inmediato. La modificación introducida por Google pretendía evitar errores y hacer el proceso más “seguro”, pero en la práctica, muchos usuarios encontraron el nuevo método más engorroso.

El acceso simplificado mediante el botón Internet obligó a realizar varios pasos para ajustar las conexiones, lo que afectó especialmente a quienes acostumbran a cambiar de red con frecuencia. Las quejas y solicitudes de los usuarios habrían llevado a Google a reconsiderar esta estrategia y a trabajar en la separación de ambos controles nuevamente en Android 16.

El diseño detectado en la versión de prueba mantiene, de momento, la opción bajo la etiqueta Internet, pero las notas internas apuntan a una transición hasta restaurar los controles exclusivos previos a Android 12.

Celular conectándose a una red de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pruebas en Android 16

A pesar de los avances en el desarrollo, la función todavía se encuentra oculta en la versión de prueba de Android 16. El acceso a los nuevos controles depende de una bandera experimental, por lo que los usuarios de las versiones beta públicas aún no pueden utilizar la característica. Esto significa que Google podría modificar, retrasar o incluso descartar la implementación antes del lanzamiento oficial.

Sin embargo, la presencia del código y las pruebas internas indican la intención de Google de responder a las demandas de la comunidad. Si la mejora se concreta, los usuarios volverán a disponer de accesos directos para Wi-Fi y datos móviles, recuperando rapidez y eficiencia.

El cambio impactará, sobre todo, en quienes administran la conectividad de forma cotidiana, que valoran la personalización y agilidad en sus dispositivos.

Android 16 QPR2 llega a los Pixel en el mes de diciembre de 2025. (Imagen ilustrativa)

Otras novedades previstas para Android 16

El regreso de los controles rápidos de conectividad se enmarca en una revisión más amplia del sistema operativo. Android 16 también incluiría optimizaciones en el panel de notificaciones y en los Ajustes Rápidos, con una orientación hacia el equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso.

Se analiza la incorporación de un diseño híbrido que permita alternar entre vista clásica y vista dividida, lo cual beneficiará a los usuarios de dispositivos con distintos formatos de pantalla, incluidos los modelos plegables.

Además, se están probando controles inteligentes adicionales, como la opción de compartir redes Wi-Fi entre diferentes perfiles de usuario en un mismo dispositivo y nuevas alternativas para administrar la privacidad de las conexiones.