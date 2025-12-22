Cómo ver todas las contraseñas de WiFi guardadas en mi móvil

Conocer la clave de una red es clave cuando se necesita dar conexión a varios dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Compartir el acceso a una red inalámbrica desde el teléfono se ha simplificado en los últimos años. Tanto dispositivos Android como iPhone incorporan funciones que permiten consultar y revelar las contraseñas almacenadas, sin necesidad de memorizar largas combinaciones de caracteres ni instalar aplicaciones extrañas.

Las versiones recientes de ambos sistemas operativos integran un sistema de autenticación que protege estas credenciales y facilita su uso cotidiano.

En Android, la visualización y el intercambio de contraseñas están disponibles a partir de la versión Android 10, mientras que en iPhone la función existe desde la actualización iOS 16. Ambas alternativas priorizan la seguridad y reducen los riesgos asociados al uso de programas externos.

Cómo acceder a las claves de WiFi guardadas en un dispositivo Android

La opción está disponible en dispositivos compatibles con Android 10 o versiones superiores. (Foto: Europa Press)

La funcionalidad para consultar contraseñas WiFi en dispositivos Android se encuentra disponible desde la versión 10. El proceso inicia al acceder a la sección de “Ajustes” y seleccionar el apartado “Redes e Internet” o “Conexiones”, según el modelo del teléfono.

Una vez dentro, se debe ingresar al menú de “WiFi”, y luego “redes guardadas”, donde aparecen todas las redes almacenadas previamente. Al elegir una red registrada y pulsar sobre el candado, el sistema solicita un método de autenticación, como huella digital, PIN o patrón.

Tras validarse, se muestra un código QR que puede ser escaneado por otro dispositivo para conectarse de inmediato. Debajo de ese código aparece la contraseña en texto claro, permitiendo copiarla o comunicarla a otros usuarios.

La contraseña solo puede ser vista si se desbloquean los patrones de seguridad. (Foto: Android)

En modelos con capas de personalización como MIUI de Xiaomi o One UI de Samsung, los nombres de los menús pueden variar, aunque la función suele localizarse bajo “Compartir red” o “Ajustes avanzados de WiFi”.

Qué pasos se deben seguir en iPhone para consultar una clave WiFi almacenada

En iOS 16 o versiones posteriores, Apple introdujo la posibilidad de visualizar las contraseñas de redes WiFi guardadas directamente en la configuración del sistema.

Para acceder a esta función, se debe ingresar a “Configuración”, seleccionar la sección “WiFi” y pulsar el símbolo de información junto al nombre de la red correspondiente.

En ese menú, la opción “Contraseña” puede revelarse tras confirmar la identidad con Face ID, Touch ID o un código de desbloqueo. Esta característica resulta útil cuando se necesita compartir el acceso sin que el dispositivo esté conectado a la red en ese momento.

iOS ofrece la opción de ver y copiar claves guardadas, siempre que se autentique la identidad. (Foto: Apple)

Asimismo, la sincronización mediante el llavero de iCloud permite consultar todas las contraseñas guardadas desde cualquier otro equipo vinculado a la misma cuenta Apple.

Cómo compartir de forma segura la clave de una red WiFi

Las funciones nativas de Android e iOS para compartir contraseñas WiFi están diseñadas para ofrecer un equilibrio entre facilidad de uso y protección de la información.

Cuando se genera un código QR en Android, este solo puede ser leído por la cámara de otro teléfono, lo que reduce el margen de error en la introducción manual de datos y limita la exposición accidental de la clave.

En iPhone, la contraseña puede copiarse al portapapeles y enviarse a través de aplicaciones seguras, como mensajes cifrados, correo o mediante AirDrop a otros dispositivos Apple cercanos.

La credencial solo se debe compartir a personas conocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos sistemas, la autenticación biométrica o por código es obligatoria antes de revelar la clave, lo que protege la privacidad del usuario y disminuye la probabilidad de accesos no autorizados.

De qué forma se respalda y migra la información de redes WiFi en Android

En Android existe la posibilidad de respaldar las redes WiFi asociadas a la cuenta de Google. Esta opción permite que, al iniciar sesión en un nuevo dispositivo o restaurar uno anterior, todas las redes y contraseñas almacenadas se sincronicen de forma automática.

El proceso se activa desde el menú de “Ajustes” en la sección de “Copia de seguridad”, donde se encuentra la opción para guardar los datos de redes y contraseñas.

Este mecanismo agiliza el cambio de dispositivo, porque elimina la necesidad de ingresar manualmente cada credencial y reduce la probabilidad de pérdida de acceso a redes habituales.