Qué hacer si se contesta una llamada spam por error

El aumento de las llamadas spam se ha convertido en uno de los mayores riesgos para la seguridad digital y la privacidad de millones de usuarios. En muchos casos, responder a una de estas llamadas de forma accidental puede exponer a la víctima a estafas, intentos de robo de identidad o incluso a la clonación de su voz mediante tecnologías avanzadas.

Conocer los pasos a seguir después de contestar una llamada de este tipo es clave para minimizar los riesgos y reducir futuras amenazas.

Qué hacer después de responder una llamada de spam

Si se atiende por error una llamada de spam, lo más recomendable es evitar interactuar, colgar de inmediato y no proporcionar información personal bajo ninguna circunstancia.

Posteriormente, es importante bloquear el número desde el dispositivo y reportarlo a las autoridades o al organismo pertinente, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos o la plataforma análoga en cada país.

Muchos teléfonos permiten además desactivar notificaciones o llamadas de números desconocidos para reforzar la barrera de protección.

Qué ocurre cuando se responde a una llamada spam

Según especialistas de Keeper Security, contestar por error a una llamada de spam confirma a los cibercriminales que el número de teléfono está activo y pertenece a una persona real. Esto convierte al usuario en un objetivo potencial para recibir una mayor cantidad de llamadas fraudulentas u ofertas engañosas.

En la práctica, los estafadores pueden utilizar distintas tácticas tras una llamada respondida, como presionar a la víctima para que entregue datos personales, simular ser una entidad bancaria o pedir pagos bajo argumentos falsos.

Cómo reconocer una llamada de spam o estafa

El primer paso para protegerse es aprender a identificar este tipo de llamadas. Muchas veces, el propio teléfono alertará sobre posibles números sospechosos, mostrando advertencias en pantalla.

Las llamadas inesperadas de números desconocidos, mensajes pregrabados, solicitudes urgentes de información personal, promesas de premios o amenazas de cargos también deben considerarse señales de alerta. Los cibercriminales suelen utilizar técnicas de suplantación para aparentar que la llamada proviene de organismos oficiales, bancos o empresas legítimas y así ganar la confianza de la víctima.

Riesgos al responder llamadas fraudulentas

Responder a una llamada spam puede derivar en varias amenazas que van más allá de la molestia ocasional. Por una parte, es posible ser incluido en listados de “números activos”, lo que incrementará la frecuencia de posteriores intentos de estafa.

Además, si se mantiene una conversación, los atacantes pueden grabar la voz del usuario y emplearla en fraudes de “vishing”, técnica que utiliza grabaciones o imitaciones por inteligencia artificial para suplantar la identidad en llamadas futuras dirigidas a familiares o contactos.

Existe también el riesgo de ceder información personal o bancaria bajo presión o engaño, lo que facilita el robo de identidad y las transferencias de dinero no autorizadas. Los daños provocados por este tipo de ataques pueden afectar cuentas, historial crediticio e incluso la reputación jurídica del afectado.

Herramientas adicionales para reducir el spam telefónico

Varias compañías de telecomunicaciones ofrecen servicios dedicados al bloqueo de llamadas no deseadas, y existen aplicaciones de terceros especializadas, actualizadas constantemente con nuevas bases de datos de números de estafadores.

Estas soluciones, aunque no eliminan totalmente las llamadas fraudulentas, sí consiguen disminuir la frecuencia y el impacto de los intentos de engaño.

Cómo actuar ante presiones y amenazas telefónicas

Los estafadores suelen recurrir a la urgencia y la intimidación para conseguir que las víctimas actúen sin pensar. Ante cualquier presión o argumento amenazante, se aconseja mantener la calma y cortar la comunicación de inmediato.

Nunca debe compartirse información confidencial, datos de cuentas o contraseñas ante solicitudes que surjan en una llamada inesperada. Las entidades legítimas no pedirán información sensible en llamadas entrantes.

Evitar responder es la principal forma de protección ante llamadas sospechosas o de origen desconocido. Es recomendable revisar periódicamente el listado de llamadas y mensajes para bloquear y denunciar los números involucrados.

Mantenerse atento y educarse en las prácticas más comunes de los cibercriminales reduce significativamente el riesgo de caída en una estafa telefónica y protege la identidad y el patrimonio de los usuarios.