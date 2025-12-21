Tecno

Qué hacer si se contesta una llamada spam por error

Contestar a números sospechosos convierte el teléfono en objetivo de más intentos de fraude y robo de voz, según expertos en seguridad digital

Guardar
Las llamadas spam son un
Las llamadas spam son un riesgo en ciberseguridad más habitual de lo que imaginas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las llamadas spam se ha convertido en uno de los mayores riesgos para la seguridad digital y la privacidad de millones de usuarios. En muchos casos, responder a una de estas llamadas de forma accidental puede exponer a la víctima a estafas, intentos de robo de identidad o incluso a la clonación de su voz mediante tecnologías avanzadas.

Conocer los pasos a seguir después de contestar una llamada de este tipo es clave para minimizar los riesgos y reducir futuras amenazas.

Qué hacer después de responder una llamada de spam

Si se atiende por error una llamada de spam, lo más recomendable es evitar interactuar, colgar de inmediato y no proporcionar información personal bajo ninguna circunstancia.

El vishing, la clonación de
El vishing, la clonación de voz y los nuevos peligros tras las llamadas fraudulentas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, es importante bloquear el número desde el dispositivo y reportarlo a las autoridades o al organismo pertinente, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos o la plataforma análoga en cada país.

Muchos teléfonos permiten además desactivar notificaciones o llamadas de números desconocidos para reforzar la barrera de protección.

Qué ocurre cuando se responde a una llamada spam

Según especialistas de Keeper Security, contestar por error a una llamada de spam confirma a los cibercriminales que el número de teléfono está activo y pertenece a una persona real. Esto convierte al usuario en un objetivo potencial para recibir una mayor cantidad de llamadas fraudulentas u ofertas engañosas.

En la práctica, los estafadores pueden utilizar distintas tácticas tras una llamada respondida, como presionar a la víctima para que entregue datos personales, simular ser una entidad bancaria o pedir pagos bajo argumentos falsos.

Las señales que nunca debes
Las señales que nunca debes ignorar para detectar una llamada telefónica fraudulenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reconocer una llamada de spam o estafa

El primer paso para protegerse es aprender a identificar este tipo de llamadas. Muchas veces, el propio teléfono alertará sobre posibles números sospechosos, mostrando advertencias en pantalla.

Las llamadas inesperadas de números desconocidos, mensajes pregrabados, solicitudes urgentes de información personal, promesas de premios o amenazas de cargos también deben considerarse señales de alerta. Los cibercriminales suelen utilizar técnicas de suplantación para aparentar que la llamada proviene de organismos oficiales, bancos o empresas legítimas y así ganar la confianza de la víctima.

Riesgos al responder llamadas fraudulentas

Responder a una llamada spam puede derivar en varias amenazas que van más allá de la molestia ocasional. Por una parte, es posible ser incluido en listados de “números activos”, lo que incrementará la frecuencia de posteriores intentos de estafa.

Además, si se mantiene una conversación, los atacantes pueden grabar la voz del usuario y emplearla en fraudes de “vishing”, técnica que utiliza grabaciones o imitaciones por inteligencia artificial para suplantar la identidad en llamadas futuras dirigidas a familiares o contactos.

Existe también el riesgo de ceder información personal o bancaria bajo presión o engaño, lo que facilita el robo de identidad y las transferencias de dinero no autorizadas. Los daños provocados por este tipo de ataques pueden afectar cuentas, historial crediticio e incluso la reputación jurídica del afectado.

La mejor defensa ante el
La mejor defensa ante el spam telefónico es la prevención y el reporte constante de números sospechosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas adicionales para reducir el spam telefónico

Varias compañías de telecomunicaciones ofrecen servicios dedicados al bloqueo de llamadas no deseadas, y existen aplicaciones de terceros especializadas, actualizadas constantemente con nuevas bases de datos de números de estafadores.

Estas soluciones, aunque no eliminan totalmente las llamadas fraudulentas, sí consiguen disminuir la frecuencia y el impacto de los intentos de engaño.

Cómo actuar ante presiones y amenazas telefónicas

Los estafadores suelen recurrir a la urgencia y la intimidación para conseguir que las víctimas actúen sin pensar. Ante cualquier presión o argumento amenazante, se aconseja mantener la calma y cortar la comunicación de inmediato.

Nunca debe compartirse información confidencial, datos de cuentas o contraseñas ante solicitudes que surjan en una llamada inesperada. Las entidades legítimas no pedirán información sensible en llamadas entrantes.

Evitar responder es la principal forma de protección ante llamadas sospechosas o de origen desconocido. Es recomendable revisar periódicamente el listado de llamadas y mensajes para bloquear y denunciar los números involucrados.

Mantenerse atento y educarse en las prácticas más comunes de los cibercriminales reduce significativamente el riesgo de caída en una estafa telefónica y protege la identidad y el patrimonio de los usuarios.

Temas Relacionados

Llamadas SpamTeléfonoContestar llamada spamQué hacerLo último en tecnologíaTecnología-Noticias

Últimas Noticias

Este reloj no da la hora, pero si dice cuánto tiempo te falta para morir

Estos dispositivos innovadores calculan la edad biológica del organismo, que puede diferir significativamente de la edad cronológica

Este reloj no da la

Cuál es la manera mas sencilla de descubrir quién se conectó a mi red WiFi

Cambiar la clave periódicamente, activar el cifrado avanzado y monitorear accesos desde el panel del router son acciones clave

Cuál es la manera mas

“Un sistema de IA ya puede tener el mismo impacto positivo sobre la Ciencia que un premio Nobel”, VP de Google Mind

Cuando el algoritmo supera al laboratorio: la inteligencia artificial comienza a firmar descubrimientos científicos

“Un sistema de IA ya

Google ahora te cuenta las noticias en audio: cómo usar la nueva función

Cada resumen de este tipo incluirá un enlace directo a la fuente original, promoviendo la transparencia y el tráfico a medios

Google ahora te cuenta las

Cinco consejos para manejar de forma segura en Navidad y reducir accidentes

Es importante ajustar la velocidad, revisar el estado de las llantas, mantener distancia con otros autos y conocer los sistemas de seguridad del vehículo para reducir riesgos en invierno

Cinco consejos para manejar de
DEPORTES
La atajada imposible de Jan

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

TELESHOW
Cuánto cuesta el automóvil de

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a hablar de su relación: “Nos vamos a querer toda la vida”

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

Entre nostalgia y fiesta, Pity Álvarez volvió a brillar en Córdoba tras 7 años de silencio

INFOBAE AMÉRICA

El LACMA cierra su año

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido