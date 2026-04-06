Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

La cena romántica de Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano terminó en conflicto

La esperada noche romántica entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada terminó en un clima de tensión, reproches y lágrimas. Lo que prometía ser una velada marcada por la seducción tras la decisión de Cinzia Francischiello de otorgarles el “beneficio” con el teléfono dorado, se desvirtuó rápidamente y dio paso a uno de los enfrentamientos más intensos de la semana.

En la conclusión de la cena, el exfutbolista exhibió una reacción inesperada: la incomodidad acumulada durante el encuentro generó un quiebre emocional y Sarmiento terminó llorando, mientras la actriz se encontró sola ante una televisión que reproducía 50 sombras de Grey, lo que instauró un contraste irónico con el curso de la velada. Esta escena define el momento de mayor impacto de la semana en la casa de Gran Hermano.

La jornada había iniciado apenas 24 horas después de que sonó el teléfono rojo en el reality, consagrándolos como destinatarios de una cita diferente en el SUM. Para la ocasión, incluso, Del Boca sorprendió a Sarmiento con un pan casero elaborado por ella misma: "Yo te traje un humilde regalo, lo hice con mis propias manos. Con todo mi amor lo cuidé, lo amasé, espero que te guste. Qué momento, que bonito que está todo", expresó la actriz.

Las reacciones de los integrantes de Gran Hermano tras conflicto en la cena

Después de unos instantes de nervios y cierta incomodidad, la artista planteó la posibilidad de recrear una escena de telenovela junto a Sarmiento. En la ficción que improvisó, se presentó como una mujer entregada a un futbolista para salvar la empresa familiar, recurriendo a un relato dramático: “Mi papá quedó triste y pobre. Murió en la pobreza, quedé a cargo de mi madrastra, Cinzia. Y ella no quiere que la familia pierda la empresa, que es lo único que tenemos, entonces decidió entregarme a vos. Ella creyó que era lo mejor para salvar a la empresa y yo, por los ocho hermanos que somos, vengo a conocerte, para que comencemos una relación, casi de cero”, detalló Del Boca durante el intercambio ficcionado.

Ante la propuesta, Sarmiento le expresó su sorpresa por haber recibido esa iniciativa: “No me esperaba que aceptaras, era algo que nunca imaginé”, afirmó el exjugador de Banfield. Sin embargo, el ambiente se tensó cuando las preguntas comenzaron a rozar asuntos que él interpretó como personales. Del Boca eludió responder si estaba enamorada de alguien más y Sarmiento admitió: “Enamorado no, estaba conociendo gente. Estoy con el tema del fútbol. No tenía mucho tiempo. Lamento que estés en esta situación, podemos ser amigos y después vemos qué va pasando”.

La dinámica cambió de tono cuando la actriz le preguntó si tenía esposa e hijos. Sarmiento interpretó que la conversación cruzaba los límites de la ficción y estableció un límite: “¿Seguimos actuando o no?”, cuestionó visiblemente incómodo. Andrea le dio a elegir: “Como vos quieras”, y entonces Sarmiento disparó una frase inesperada: “Con situaciones personales así, no me gusta que se mezclen los temas. Cosas de familias, hijos y mujeres no quiero hablarlas”. La incomodidad aumentó, la actriz le pidió disculpas. “No quise incomodarte”, pero Brian insistió: “Lo hiciste a propósito, me escuchaste hablar de mi vida”. La escena continuó en silencio hasta que la actriz le dijo que iba a continuar con su ficción. “Mi gran amor es Eduardo, dijo en broma haciendo alusión a su amistad con el participante. De pronto se la ve imitar una muerte súbita, como si se tratara de un envenenamiento. El exjugador se quedó inmutable, casi sin mirarla.

Cinzia atendió el teléfono dorado en Gran Hermano y sorprendió con su decisión

Ya sin disimular su distancia, justificó su aislamiento al sugerir que la comida le había caído mal.

Durante el desenlace, la separación fue evidente. Del Boca preparó un té y permaneció en el salón común mientras miraba 50 sombras de Grey, y Sarmiento optó por retirarse y recostarse en la cama, con los ojos llenos de lágrimas.

En una conversación posterior con Yanina Zilli, el exdeportista declaró que la actriz intentó replicar una estrategia que ya había utilizado con otra participante: “Trató de hacer conmigo lo mismo que con Solange Abraham”, sostuvo él. Además, acusó a la actriz de manipular la situación: “Todo estuvo armado por ella para hacerme quedar mal. ¡Es una hija de...!”.

De este modo, la noche que se perfilaba como la más cargada de tensión sexual de la edición, terminó convertida en un escenario de desencuentros personales, actuaciones inconclusas e incomodidad exacerbada. El episodio no pasó inadvertido ni para los habitantes de la casa ni para la audiencia del programa, que observó cómo la cercanía ficticia se transformó en una confrontación abierta y emotiva en la pantalla de Telefe.