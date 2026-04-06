El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

Las divertidas Pascuas de Luisana Lopilato en familia

Luisana Lopilato sumó un nuevo episodio familiar a su vida pública durante la Pascua, al vestirse de conejo para sus hijos y compartir la escena en redes sociales. Con una carrera que comenzó en la infancia, Luisana ha sabido equilibrar su trabajo en televisión y cine con la crianza de su familia, convirtiéndose en referente para muchas seguidoras que valoran su perfil cercano.

Conocida por sus papeles en tiras como Casados con hijos y su vínculo con la música a través de su esposo, Michael Bublé, Luisana suele mostrar momentos íntimos de su vida diaria en plataformas digitales. En esta ocasión, fue la protagonista de una celebración de Pascua distinta, donde la consigna fue sorprender a los niños con una búsqueda de huevos de chocolate en el parque de la casa.

La actriz Luisana Lopilato celebra las Pascuas en familia con gran alegría, luciendo un divertido y tierno disfraz de conejo rosa y blanco

El video publicado en Instagram retrató a la actriz organizando la actividad y animando a sus hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, a esperar la señal para comenzar. Una vez que dio la cuenta atrás, los chicos recorrieron el jardín con entusiasmo, mientras ella los acompañaba disfrazada de conejo, saltando y jugando a su alrededor.

La dinámica de la jornada estuvo marcada por la complicidad y el humor, una característica que la propia Lopilato refuerza en cada contenido que comparte. “No están preparados para lo que viene”, anticipó en tono divertido, generando expectativas entre sus seguidores.

Luisana Lopilato, la actriz que convirtió la Pascua en un show familiar: disfraces, juegos en el jardín y el guiño a sus seguidores

Al cierre de la grabación, la actriz deseó “Felices Pascuas” y mostró cómo la familia vivió la celebración en un ambiente relajado. Esta modalidad de compartir celebraciones familiares se ha vuelto un sello de la artista, que apuesta por mostrar tanto su faceta profesional como los momentos cotidianos junto a sus seres queridos.

De esta manera, Luisana Lopilato refuerza un perfil público en el que la maternidad y la vida familiar ocupan un lugar central, sin dejar de lado su carrera artística. La jornada de Pascua, convertida en una experiencia lúdica para sus hijos, fue una nueva oportunidad para acercar a sus seguidores detalles de su vida fuera de las cámaras.

El aniversario de casados de Luisana Lopilato y Michael Bublé

La pareja celebró 15 años de casados y el cantante le dedicó unas tiernas palabras (Video: Instagram)

La celebración de 15 años de casados entre Luisana Lopilato y Michael Bublé quedó plasmada en un video que el cantante compartió en redes sociales, donde se ven imágenes inéditas de su vida en común y un mensaje cargado de emotividad.

El homenaje reunió desde recuerdos del día de la boda hasta momentos familiares actuales, pasando por escenas de viajes, trabajo y logros personales. En el video, Michael y Luisana aparecen en distintos escenarios, siempre mostrando complicidad y cercanía, mientras sus cuatro hijos también tienen un lugar especial en la recopilación.

La familia de Luisana Lopilato, el día de su casamiento con Michael Bublé

El video incluyó fotos del casamiento, fragmentos de entrevistas, vacaciones en la nieve y escenas cotidianas. En una de las postales más íntimas, ambos aparecen en pijama, retratando el humor y la rutina compartida a lo largo de los años.

Michael Bublé y Luisana Lopilato compartieron un emotivo posteo que celebra su aniversario de bodas, mostrando momentos clave de su relación a lo largo de los años

Para quienes se preguntan cómo celebraron este aniversario, Michael Bublé optó por una dedicatoria pública que recorre los hitos de la pareja y subraya el valor de la familia. En su mensaje, el cantante expresó que Luisana es “todo lo real en un mundo que a veces parece una ilusión”, y afirmó: “Eres la verdad en medio del ruido, la calma en la tormenta y la luz que me guía a casa. Sinceramente, no sé quién sería sin ti”.

El repaso visual también mostró a Luisana en una filmación reciente, sosteniendo la claqueta de “Latinos en Canadá”. Michael, por su parte, se dejó ver en eventos de su carrera, siempre con gestos de ternura hacia su esposa.

Michael Boublé y Luisana Lopilato, 15 años de casados

Bublé profundizó en su dedicatoria: “Sé que no sería este hombre. Sé que no habría construido esta vida, ni encontrado este propósito, ni conocido este amor. Quince años de matrimonio y hemos creado una vida mucho más grande de lo que jamás soñé. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría en cada vida”.

El mensaje y las imágenes recibieron miles de comentarios por parte de seguidores, quienes destacaron la fortaleza de la pareja y la sencillez con la que transitan la vida pública y privada.