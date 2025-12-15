Tecno

Cómo identificar llamadas spam durante la época de diciembre

Ante el aumento de promociones y fraudes navideños, las opciones integradas en teléfonos Android permiten filtrar llamadas sospechosas y evitar molestias

Cómo proteger tu Android del spam telefónico: funciones clave para diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de diciembre suele incrementar el volumen de llamadas spam, una tendencia que responde al aumento de campañas comerciales, intentos de fraude y promociones propias de la temporada. Frente a este fenómeno, los usuarios de teléfonos inteligentes cuentan con herramientas específicas para proteger sus dispositivos y su información personal.

El identificador de llamadas y la protección contra spam figuran entre las principales funciones integradas en la mayoría de los móviles Android a partir de la versión 6.0. Estas opciones ayudan a detectar y filtrar llamadas sospechosas o potencialmente no deseadas antes de que el usuario responda.

Cómo funciona la protección contra spam

El sistema de identificador de llamadas y protección contra spam está activado de forma predeterminada en numerosos dispositivos Android. Cuando una llamada proviene de un número desconocido, el teléfono puede enviar información sobre el remitente a Google para analizar su origen.

Las soluciones para detectar, bloquear y contribuir a bases de datos comunitarias son esenciales en la protección ante el auge de amenazas telefónicas y riesgos de suplantación de identidad en la época de mayor actividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el emisor no aparece en la lista de contactos, el número se compara con bases de datos de empresas y fuentes de spam conocidas, permitiendo a la pantalla del usuario mostrar mensajes como “Posible spam”.

Según explica la documentación oficial de Google, en este proceso no se comparten los números de teléfono de la agenda personal, lo que garantiza que la privacidad de los contactos se mantenga intacta. Este sistema puede, por ejemplo, identificar si se trata de una llamada comercial legítima, una campaña promocional o un intento fraudulento.

Opciones de personalización y bloqueo

Los usuarios preocupados por la privacidad o por el control de este sistema pueden revisar y modificar el funcionamiento del identificador de llamadas desde la propia aplicación de Teléfono. Para habilitar o desactivar la protección, se debe acceder a “Configuración”, luego a “Identificador de llamada y spam” y allí ajustar las preferencias.

Existe la posibilidad de activar filtros automáticos para bloquear por completo las llamadas consideradas spam, con lo que estas quedarán fuera del historial de llamadas perdidas y del buzón de voz, salvo revisión manual.

Android endurece la defensa contra llamadas no deseadas: funciones inteligentes ante el alza del spam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos modelos recientes (como Pixel 6 en adelante) incluyen un filtrado automático aún más avanzado, capaz de bloquear y gestionar estas comunicaciones sin intervención del usuario. Para generaciones anteriores, la opción “Rechazar de forma silenciosa” bloquea el timbre de llamadas sospechosas, pero deja registro en el historial para un control posterior.

Cómo identificar una llamada spam en tiempo real

Cuando una llamada entrante se marca como “Posible spam” o “Spam” en la pantalla, la recomendación es evitar responder o, en caso de hacerlo por error, colgar de inmediato y bloquear el número para prevenir futuras molestias.

Desde la app de Teléfono, es posible seleccionar una llamada en la pestaña “Recientes” y marcarla como spam o bloquearla para impedir que vuelva a comunicarse.

La colaboración de los usuarios resulta fundamental en este mecanismo. Cada vez que se marca una llamada como spam, el sistema lo reporta y contribuye a mejorar la base de datos utilizada para advertencias futuras. A su vez, si una llamada legítima es catalogada erróneamente, existe la opción de informar el error para que Google ajuste la clasificación de ese número específico.

Prevención y mejores prácticas en diciembre

Durante las fiestas, las técnicas de spam telefónico suelen incluir mensajes que simulan promociones, sorteos navideños, paquetes de viaje o servicios financieros. Algunos intentos pueden buscar obtener información personal, datos bancarios o realizar estafas directas. Ante llamadas de este tipo, es conveniente no proporcionar nunca información privada y desconfiar de solicitudes urgentes de dinero o datos sensibles.

Además del identificador de llamadas, se recomienda instalar aplicaciones adicionales de control de spam si la actividad sospechosa es recurrente. Existen soluciones en Google Play Store que amplían las funciones básicas del sistema, alertando sobre números reportados a nivel local o internacional.

El sistema permite a los usuarios verificar o sugerir información sobre quienes llaman, aportando datos que mejoran la precisión de las alertas. Desde la sección “Recientes” en la app de Teléfono, la función “¿Era una empresa?” permite añadir o corregir detalles del emisor, lo que ayuda a otras personas a anticipar llamadas no deseadas, especialmente durante los periodos donde el spam telefónico se intensifica.

