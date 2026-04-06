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Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Ya recuperada de su problema de salud, la viuda de Juan Carlos Calabró reunió en su casa a sus seres queridos para celebrar la vida y el día de Pascuas

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Junto a sus hijas y seres queridos, Coca Calabró festejó un nuevo domingo de Pascuas (Instagram)

La recuperación de Coca Calabró se transformó en una auténtica celebración familiar durante el último domingo de Pascuas. Tras un marzo que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo por su delicado estado de salud, la viuda de Juan Carlos Calabró pudo finalmente volver a su casa y reencontrarse con sus hijas, Marina e Iliana, y con sus amigos de toda la vida. El domingo fue mucho más que una fecha religiosa: fue el símbolo de un nuevo comienzo, marcado por la gratitud y la alegría de estar rodeada de afectos tras superar más de dos semanas de internación por una pericarditis.

Felices Pascuas les deseamos las Calabró, su familia y sus amigos”, escribió Iliana en redes sociales, donde compartió imágenes sonrientes junto a su madre y los seres queridos que la acompañaron en la mesa. En el posteo, no faltó uno de los momentos más esperados de la jornada: el clásico de romper los huevos de chocolate, una tradición que esta vez tuvo como gran protagonista a Coca.

Coca Calabró celebró el día de Pascuas en Familia
Coca Calabró compartió risas y complicidad junto a sus hijas Marina e Iliana en una tarde llena de cariño

Mientras la homenajeada estaba sentada en la mesa, junto a Alejandro Veroutis, amigo íntimo de la familia, Iliana la animó en vivo: “Coca, estás por romper los huevos, ¿vos lo vas a hacer? Porque tenés estos que te regalamos… Dale, reventalo, Coca, con ganas”. La matriarca, entre risas y vítores, puso toda su fuerza y deshizo el chocolate bajo los aplausos y la alegría de los presentes, que vitorearon su nombre y celebraron el gesto.

La reunión se completó con una foto grupal en el sillón del hogar, donde Coca posó junto a sus hijas, el novio de Iliana, Luis De Stéfano, amigas de la infancia como María Cecilia Lanuque y otros invitados que compartieron la tarde festiva. El clima de celebración y reencuentro fue el mejor remedio tras semanas de preocupación y angustia.

Coca Calabró celebró el día de Pascuas en Familia
La foto grupal en el sillón del hogar inmortalizó un encuentro cargado de recuerdos, afectos y nuevos momentos en familia

La publicación de Iliana no tardó en llenarse de mensajes de cariño y apoyo. “¡Tres reinas! Las quiero”; “Felices Pascuas a Coca y a las chicas”; “Son una bella familia”; “Hermosa Coca y sus hijas. Felices Pascuas y bendiciones”, fueron algunos de los saludos que dejaron seguidores y colegas como Mirta Wons, Raquel Mancini y Nora Cárpena, quienes también se alegraron por la recuperación de la querida Coca.

En marzo pasado, la alegría por tenerla en casa se reflejó además en un video que Iliana compartió en sus redes, mostrando cómo sigue la salud de su madre y cómo celebran en la intimidad del hogar. “Celebrando la vuelta a casa… Gracias por tanto cariño recibido, tanta buena energía y sus oraciones le han llegado. Coca está en casa repuesta y feliz”, escribió la actriz. En el clip, Coca aparece sentada en el sillón, mientras Iliana canta y toma mate. Juntas entonan “La Felicidad” de Palito Ortega, aplaudiendo y disfrutando del momento con complicidad.

Luego de que su madre recibiera el alta médica, Iliana Calabró compartió un divertido video, recibiendo muestras de afecto en las redes (Instagram)

El regreso de Coca Calabró a la vida cotidiana fue recibido como un verdadero milagro por su círculo más cercano. Iliana y Marina, que dejaron atrás la angustia de los días de hospital, aprovecharon cada instante para acompañar a su madre en la recuperación y celebrar la importancia de la familia. La escena de Coca rodeada de sus hijas, amigos y recuerdos es el mejor testimonio de cómo el afecto puede ser un gran motor para sanar.

El domingo de Pascuas fue, para los Calabró, mucho más que una fecha religiosa. Fue la oportunidad de agradecer, de reír, de cantar y de valorar el presente. Entre mates, canciones y huevos de chocolate, la familia dejó atrás el miedo y apostó por la felicidad, recordando que después de la tormenta, siempre hay espacio para la esperanza y los nuevos comienzos.

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Coca CalabróMarina CalabróIliana CalabróPascuasJuntada familiarJuan Carlos Calabró

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