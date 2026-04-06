La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

*Las indicaciones de Coudet a Rivero

En los minutos finales del triunfo de River Plate ante Belgrano de Córdoba por 3-0 en el Monumental se produjo una divertida secuencia que tuvo como principal protagonista a Eduardo Coudet. De cara al Superclásico ante Boca Juniors que se jugará el próximo domingo 19 de abril en Núñez, la intención era que Lautaro Rivero vea la quinta tarjeta amarilla para que llegue limpio al duelo ante el Xeneize, pero el defensor tardó en ver las indicaciones de su DT.

La primera orden se dio en un saque desde el arco. “Lautaro, Lautaro Hay que empezar. Hay que pensar. Ey, patea vos”, gritaba el técnico mientras miraba al marcador central con la intención de que este se demore en hacer la salida y sea amonestado. Finalmente, tomó el lugar de Santiago Beltrán, pero no tardó de más para recibir la tarjeta amarilla del árbitro Yael Falcón Pérez, lo que provocó el enojo del Chaco, que le hacía señas desde el banco.

Acto seguido, la siguiente ocasión para ser amonestado fue un lateral justo cerca del DT. “Sacá lento”, le aconsejó Coudet a Rivero. Pocos segundos más tarde, el defensor que ya fue convocado por la selección argentina sacó en el tiempo indicado, lo que provocó una nueva graciosa reacción del DT de River, quien giró sobre su eje e hizo un claro gesto de “no” con la cabeza. Lo que no se dió cuenta el entrenador millonario fue que el ex jugador de Central Córdoba vio la amonestación por la siguiente jugada.

De esta manera, Rivero llegó a la quinta amarilla y se perderá el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, pero estará disponible para el mano a mano ante Boca. Después del encuentro, Coudet habló en conferencia y, fiel a su estilo, dio detalles de la secuencia frente a los medios. “Me tendría que controlar un poquito. No puedo decir qué pasaba... Pero después ustedes saben qué pasaba con Lautaro, que teníamos un temita... lo voy a matar. Pero era una indicación que no ejecutaba. Después, todo continuó bien, por decirlo de alguna manera. No puedo contestarte. Que quede ahí, que después ustedes sacan todo. No hay problema”, dijo Chacho entre risas.

*La palabra de Coudet sobre la situación con Rivero

“Sí, lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero ni siquiera evidenciar a un jugador ni mucho menos, sino que acompaño o lo vivo de esa manera. En lo que es el grupo, me pone muy contento que hayan hecho un gran partido y que haya salido todo bien. No creer que estamos tan bien, sino creer que podemos estar mejor y seguir trabajando y mejorando”, agregó Coudet.

Gracias a los dos goles de Tomás Galván y el regreso al festejo de Facundo Colidio después de largos meses, Coudet valoró el trabajo de su equipo ante el Pirata cordobés. “Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, analizó el DT.

“Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”, amplió.

Con el triunfo ante Belgrano, Coudet confirmó un espectacular inicio con cuatro triunfos al hilo en su llegada al banco del Millonario. Desde Reinaldo Carlos Merlo en 1989 que un técnico de River no iniciaba su camino con cuatro éxitos en fila. El próximo miércoles, ante Blooming en Bolivia, el conjunto de Núñez tendrá su estreno en la Copa Sudamericana.