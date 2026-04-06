Uruguay prorroga la firma por la planta de hidrógeno verde en Paysandú: cuál es el “cuello de botella”

Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile (REUTERS/Joel Estay/Archivo)

La definición sobre la radicación o no de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, la ciudad del litoral uruguayo vecino a la argentina Colón, añadió algo de incertidumbre a su concreción la semana pasada, luego de que el gobierno de Yamandú Orsi y la multinacional Hif Global acordaran una nueva prórroga en su cronograma de acuerdos.

La compañía anunció tiempo atrás su intención de construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. Pero hay –como lo han definido desde la propia empresa– un “cuello de botella”: el precio al que venderá la energía el Estado uruguayo. A esto se le suman los reclamos ambientales de los habitantes de Colón y la tensión política con la Gobernación de Entre Ríos, que ya amenazó con un posible juicio en la Haya.

El gobierno de Orsi y la multinacional acordaron prorrogar hasta el 30 de junio el plazo para consensuar una cifra de venta de la energía, informó el diario El Observador la semana pasada. El plazo original vencía el 31 de marzo. Hif Global pretende que el precio de venta de la energía sea de USD 40 por megavatio hora, una cifra que no convence al Ministerio de Industria y Energía de Uruguay.

Reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Archivo/Cancillería Uruguay)

En diciembre, la Presidencia uruguaya y Hif firmaron el memorando de entendimiento. Allí se estableció que las plantas utilizarán energía eléctrica provista por UTE, la empresa estatal uruguaya encargada del suministro eléctrico, más allá de la generación propia que realice la multinacional en parques eólicos y fotovoltaicos que están previstos en la inversión.

El proyecto producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportacioens están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

Lo que se corrió para junio es la firma del contrato de inversión, que es un paso previo de la decisión final, informó El País. Sin embargo, la empresa tiene la expectativa de que la definición de su contraparte esté pronta a finales de junio.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Fue el CEO de Hif Global, Martín Bremmerman, quien admitió en un taller con periodistas que este aspecto es el “cuello de botella” de la inversión. En esa charla, informada por el diario de Paysandú El Telégrafo, el ejecutivo comparó los precios de Uruguay con los de otros países de la región: Paraguay, por ejemplo, ofrece la energía a USD 25; Chile, a USD 32; y Brasil, a USD 36”.

“Tenemos que hacer el cierre financiero a finales de este año. Para eso necesitamos toda la información seis meses antes. Es decir, en junio. Y la confirmación de la energía debería llegar entre abril y mayo”, dijo Bremmerman en esa conversación.

El “mayor riesgo” para que no se concrete, entonces, es el precio al que Hif le comprará la energía a UTE.

El gobernador Rogelio Frigerio con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Las diferencias entre las partes se han ido achicando y ambos confían en que, más temprano que tarde, se logrará alcanzar un acuerdo, informó este sábado el diario uruguayo El País. Aunque desde la empresa advirtieron que hay una ventana de oportunidad que podría terminarse si no se cumplen con los plazos establecidos en el cronograma de acuerdo.

Además, Hif Global también advirtió que podría priorizar otros destinos en caso de no avanzar lo suficiente en Uruguay.

El precio de la energía representa, para la empresa, el 70% de sus costos.

¿Cómo sigue ahora el proceso? Se estableció que diciembre es el plazo máximo para que Hif comunique su decisión de la inversión, consignó este diario. La empresa necesita salir a buscar financiamiento a nivel internacional y necesita tener cerrado los costos del proyecto.