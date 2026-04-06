Javier Milei recibe a Antonio Kast con intención de reforzar la sintonía e intensificar la coordinación del Gabinete

El presidente Javier Milei junto a su par de Chile, Antonio Kast, en el Salón Blanco de Casa Rosada

A poco menos de un mes de participar de la ceremonia de asunción, el presidente Javier Milei reciba a su par de Chile, José Antonio Kast, este lunes lluvioso en Casa Rosada. En cumplimiento de la tradición, el líder del Partido Republicano eligió la Argentina como primer destino en el exterior, algo que también cumplió su antecesor, Gabriel Boric. Con una agenda de actividades acotadas, que se vio limitada por la tormenta que azota a la Ciudad de Buenos Aires, ambos mandatarios se reúnen esta mañana en el despacho presidencial.

Con la nueva visita, la primera desde su oficialización en el cargo el pasado 11 de marzo, los mandatarios exponentes de la derecha regional buscan mostrar la sintonía ideológica y la capacidad de articulación política en distintos niveles de poder. Además, persigue como objetivo potenciar la colaboración económica, energética y judicial entre ambas naciones, pero también intercambiar sobre cuestiones regionales e internacionales.

Kast llegó al país escoltado por miembros de su Gabinete durante la noche del domingo y fue recibido con honores. Este lunes tenía previsto participar de una ofrenda floral el monumento al Libertador General San Martín, ubicado en la Plaza San Martín, frente al palacio que lleva el mismo nombre, pero la actividad debió ser suspendida por el mal clima.

Con al menos 10 minutos de demora, que sus equipos de comunicación le adjudicaron al tránsito en la ciudad, el mandatario chileno llegó a Casa Rosada a las 10.15, acompañado por un puñado de funcionarios que están presentes en la reunión.

El Presidente Milei recibe al Presidente de Chile, José Antonio Kast

La fanfarria militar del Alto Perú, apostada en el Salón de los Bustos, donde Milei recibió a su par, interpretó la marcha Avenida de las Camelias. Luego, Kast y Milei posaron algunos segundos en el Salón Blanco ante los fotógrafos de ambas delegaciones y la prensa acreditada.

Junto a Kast asisten a la reunión ampliada los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Por su parte, el libertario que llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30, está escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También están presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

La reunión se da días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, la Policía Bonaerense no se encontraba en su vivienda. Ante la determinación, el abogado Rodolfo Yanzón de Apablaza, presente esta mañana una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas solicitando la inmediata intervención para frenar el proceso.

Sergio Galvarino Apablaza Guerra con Raul Pellegrin en Cuba

Como contó este medio, las principales claves del temario girarán en torno a la infraestructura, seguridad y comercio. Se espera además que los referentes latinoamericanos hagan alusión a la realidad de la región en la que se enfrentan con las expresiones populistas.

Es bajo esta lógica que el libertario dio el presente en la ceremonia de asunción de Kast, el pasado 10 de marzo, en Valparaíso con el también invitado senador brasileño, Flavio Bolsonaro, uno de los principales candidatos de la oposición a Lula da Silva para competir contra él en las elecciones presidenciales que se desarrollarán este año.

La última vez que el reciente electo mandatario estuvo en Buenos Aires fue el 16 de diciembre, dos días después de haberse impuesto en los comicios del país vecino por sobre Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista de Chile. En aquella oportunidad, Milei y Kast protagonizaron su primera bilateral que se repite esta mañana. Luego del encuentro, y de la conferencia de prensa en la Embajada de Chile, la delegación chilena regresará rumbo a Santiago de Chile.

Tras cumplir con sus compromisos internacionales, se espera que Javier Milei pase por la reunión de Gabinete que encabezará Manuel Adorni, en otro gesto para ratificarlo en el cargo a raíz de los ruidos externos, para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano) que cumplen años este lunes.