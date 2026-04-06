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Ian Lucas y Sofía Gonet cada vez más cerca después de MasterChef: la foto que encendió rumores de romance

Los exparticipantes del certamen alimentaron las versiones con una imagen llena de complicidad y bromas, mientras sus seguidores esperan más indicios sobre su vínculo

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El vínculo entre Ian y Sofía no deja de crecer y cada aparición juntos suma pistas sobre una posible relación fuera de las cámaras (MasterChef Celebrity)

Desde que se apagaron las luces de MasterChef Celebrity, la química entre Ian Lucas y Sofía Gonet estuvo en el centro de todas las miradas. Los exfinalistas del reality culinario no solo compartieron la adrenalina de la competencia, sino que lograron mantener la atención de sus seguidores con un vínculo que va más allá de las cámaras. Entre posteos, bromas y gestos en redes sociales, los guiños y las risas entre ambos alimentan semana a semana los rumores de romance. Y en las últimas horas, una foto juntos volvió a disparar las especulaciones y a revolucionar a sus fanáticos.

Ian compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Sofía en la que se los ve abrazados, sonrientes y con una complicidad que traspasa la pantalla. La publicación, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de que entre ambos hay algo más que amistad.

El momento bisagra en esta historia se remonta a la previa de la final de MasterChef Celebrity. Fue allí donde Ian lanzó una promesa que sorprendió a todos: aseguró que si se consagraba campeón del reality, se casaría con Sofía. Aunque la frase fue lanzada en tono de broma, la propuesta desató una ola de risas y comentarios tanto en el estudio como en las redes, donde los fanáticos comenzaron a fantasear con una boda entre los dos participantes. El tema incluso se coló en el streaming oficial del canal, donde ambos hablaron con humor de la promesa y se mostraron más cómplices que nunca.

La foto entre los dos exparticipantes que alimentó rumores de romance (Instagram)
La foto entre los dos exparticipantes que alimentó rumores de romance (Instagram)

Lejos de esquivar la propuesta, Gonet no dudó en responder y, con su característico humor, redobló la apuesta: “Mirá, me conviene más perder yo para que ganes vos y después casarnos. Ian, mirá que hacemos mitad y mitad, todas tus cosas pasan a ser mías también”. Su reacción ayudó a distender el clima y sumó un nuevo capítulo a la relación, que sigue alimentando las especulaciones en cada aparición conjunta.

El ida y vuelta continuó durante el react posterior, donde Sofía volvió a referirse al tema con el mismo tono divertido y cómplice. “Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mirá que si gano yo no reparto el premio”, lanzó entre risas, dejando en claro que la buena onda entre ambos es innegable.

Hasta el momento, ninguno de los dos se hizo eco de la situación ni confirmó los rumores, pero cada vez que se muestran juntos, las versiones de romance suman fuerza. Los seguidores de ambos se entusiasman con la posibilidad de que la amistad haya mutado en algo más y, en cada posteo, los alientan con mensajes y corazones, pidiendo una confirmación.

Luego del particular comentario de Ian Lucas en MasterChef Celebrity, Sofi Gonet lo enfrentó en pleno streaming (Telefe Streams)

En paralelo, Ian Lucas viene de ser vinculado durante meses con Evangelina Anderson. Sin embargo, la modelo fue categórica al negar cualquier tipo de romance y, en marzo, el propio influencer puso punto final al tema en el panel de Infama (América). “Caso cerrado”, dijo Ian, manifestando su deseo de pasar de página y dejar atrás los rumores. Consultado sobre cuánto le molestaba seguir respondiendo preguntas sobre Evangelina, Ian fue contundente: “Del uno al 10, ¡100! Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está”, aseguró entre risas, dispuesto a enfocarse en nuevas experiencias.

Así, mientras Ian y Sofía siguen alimentando la expectativa con cada guiño en redes, los fanáticos de MasterChef Celebrity analizan cada detalle y sueñan con verlos juntos fuera de la pantalla. Por ahora, ambos prefieren disfrutar del presente y jugar al misterio, manteniendo viva la ilusión de un romance que, aunque no esté confirmado, ya tiene su propio fandom.

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