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El comandante de la Fuerza Aérea rusa Alexander Otroshchenko murió en un accidente aéreo en Crimea

Las autoridades informaron sobre el fallecimiento del militar a consecuencia de un siniestro en el que perdieron la vida 30 personas, luego de que un avión de transporte militar sufriera un fallo técnico

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El teniente general Alexander Otroshchenko, comandante del 45º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de la Flota del Norte rusa. Ministerio de Defensa ruso/Imagen cedida a través de REUTERS
El teniente general Alexander Otroshchenko, comandante del 45º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de la Flota del Norte rusa. Ministerio de Defensa ruso/Imagen cedida a través de REUTERS

Un alto comandante de la Fuerza Aérea rusa falleció la semana pasada al estrellarse un avión de transporte militar en Crimea, territorio controlado por Rusia, en un accidente en el que murieron 30 personas, dijo el lunes un alto responsable citado por medios de comunicación rusos.

Según la información eran 23 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

Alexander Otroshchenko, comandante del 45º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de la Flota del Norte, falleció en el accidente, según declaraciones atribuidas a Andréi Chibis, gobernador de la región septentrional de Múrmansk, donde tiene su base la flota.

El avión de transporte militar An-26 se estrelló contra un acantilado en Crimea el 31 de marzo. El Ministerio de Defensa ruso dijo poco después que la causa preliminar era un fallo técnico.

El avión de transporte militar An-26 se estrelló contra un acantilado en Crimea el 31 de marzo. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
El avión de transporte militar An-26 se estrelló contra un acantilado en Crimea el 31 de marzo. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

El An-26 lleva en servicio desde finales de la década de 1960 y también ha sido utilizado por aerolíneas para transportar carga, pero este modelo se ha visto involucrado en varios accidentes mortales durante la última década.

Un An-26 ucraniano se estrelló durante un vuelo en la región de Zaporiyia, al sureste de Ucrania, en 2022, causando la muerte de una persona. Otro avión se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el noreste de Ucrania en 2020, causando la muerte de todas las personas a bordo, excepto una, de un total de 27.

Ocho personas, entre ellas cinco rusas, fallecieron cuando un An-26 se estrelló en Sudán del Sur en 2020. Cuatro de las diez personas a bordo fallecieron cuando un An-26 se estrelló al aterrizar en Costa de Marfil, en África Occidental, en 2017.

Antonov An-26

Antonov An-26
Antonov An-26

El Antonov An-26 es un avión de transporte militar ligero de origen soviético que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una pieza clave en muchas fuerzas aéreas del mundo. Desarrollado por la compañía ucraniana Antonov a fines de los años 60, este modelo fue concebido para operar en contextos exigentes, donde la infraestructura es limitada y las condiciones climáticas pueden ser adversas. Su versatilidad lo convirtió en una herramienta fundamental tanto para misiones militares como humanitarias.

Con capacidad para trasladar hasta 40 personas o una importante carga de suministros, el An-26 se destaca por su robustez y su capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas o poco preparadas. Esta característica lo vuelve especialmente útil en regiones aisladas o en situaciones de emergencia, como evacuaciones médicas o asistencia en catástrofes. Además, su rampa trasera facilita las operaciones logísticas, permitiendo una carga y descarga ágil incluso en escenarios complejos.

Sin embargo, el envejecimiento de la flota a nivel global plantea desafíos en términos de seguridad y mantenimiento. Muchos de estos aviones continúan en servicio tras décadas de uso, lo que obliga a extremar los controles técnicos y evaluar su reemplazo por modelos más modernos.

(con información de Reuters)

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