Cómo quedaron los sueldos de choferes de colectivo en abril de 2026

El salario básico de los choferes de colectivo en el AMBA superó los $1.500.000 en abril de 2026 (Imagen ilustrativa Infobae)

El salario básico de los choferes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para abril de 2026 muestra un incremento significativo dentro de la paritaria vigente. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un nuevo monto que lleva el básico proyectado a $1.545.278,25, con una estructura que contempla adicionales y sumas no remunerativas. El ajuste salarial se produce en un contexto de recomposición de ingresos y subas recientes en el valor del boleto mínimo, lo que afecta tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios de transporte público.

El sueldo inicial de un chofer de colectivo en el AMBA no solo depende del básico. La estructura salarial incluye adicionales como viáticos, sumas fijas y premios por presentismo o puntualidad. En marzo, los conductores recibieron $120.000 como suma fija no remunerativa, cifra que incide en la liquidación de abril y se suma al monto base. Al sumar estos componentes, el salario inicial asciende a más de $1.890.000 y puede variar según la antigüedad del trabajador.

La fórmula de remuneraciones responde al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que regula las condiciones laborales y los criterios de cálculo salarial para el sector. El convenio establece que, además del salario básico, los trabajadores perciben una serie de adicionales. Entre estos se encuentran el adicional por atención SUBE, el presentismo y los viáticos, todos factores que elevan el monto final percibido en el recibo de sueldo.

La antigüedad desempeña un rol central en la composición salarial. Cada año trabajado suma un adicional mensual, lo que incrementa de manera considerable los ingresos de los choferes con más tiempo en actividad. Con un año de antigüedad, la remuneración total estimada supera los $1.870.000. A estos valores se agregan premios y sumas fijas acordadas en paritarias, lo que configura un esquema salarial escalonado y ajustable.

La Secretaría de Transporte estableció los subsidios para las empresas que operan las 104 líneas en el área metropolitana

El impacto del aumento salarial no se limita al bolsillo de los trabajadores. La actualización del salario básico se acompaña de un nuevo esquema tarifario para los boletos de colectivo en el AMBA. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, implementó una suba en la tarifa mínima que llevó el costo del pasaje a $700 para recorridos de hasta 3 kilómetros, $779,78 para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, y hasta $959,71 para distancias superiores a 27 kilómetros. Estos incrementos siguen el esquema de actualización aprobado a principios de febrero, que incluyó una suba inicial del 31% y un nuevo ajuste del 7,6%, ambos vinculados a la evolución del índice de precios al consumidor.

El esquema de ajuste tarifario contempla la inflación de dos meses atrás como base para calcular los nuevos valores. Esta política, que la administración libertaria retoma de la gestión anterior, busca adaptar las tarifas al contexto inflacionario y, a la vez, recomponer los ingresos de las empresas de transporte. Autoridades nacionales confirmaron la continuidad del sistema Red SUBE, que permite descuentos en la tarifa para quienes realizan combinaciones de transporte dentro del AMBA.

La Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Hermann, publicó la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial, donde aprobó los nuevos cálculos de los costos e ingresos medios para los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional correspondientes al período febrero-abril. Esta actualización contempla, además de la paritaria, ajustes en el valor del gasoil, seguros, insumos y otros costos operativos.

En cuanto a los subsidios estatales, el Gobierno nacional fijó los valores de las compensaciones tarifarias que se entregan a las empresas de colectivos del AMBA para sostener el servicio. En febrero, el monto ascendió a $93.624.359.688; en marzo, a $71.965.152.433; y en abril, a $73.514.138.512. El total por demanda SUBE se ubicó en $95.850.171.084. Estas transferencias forman parte del esquema de financiamiento que sostiene la operación de las líneas bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

El nuevo cuadro tarifario llevó el boleto mínimo a $700, con valores escalonados según el recorrido (NA)

El ajuste salarial y tarifario impacta sobre las 104 líneas de colectivos que operan en el AMBA bajo jurisdicción nacional. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

El aumento de los salarios y de las tarifas responde a la dinámica de las negociaciones paritarias y los mecanismos de actualización automática. El Gobierno nacional prevé volver a aplicar el esquema de actualización mensual que toma como base la inflación de dos meses atrás. Además, existe la posibilidad de incorporar un porcentaje adicional del 2% para recomponer los ingresos de las empresas y reducir gradualmente los subsidios tarifarios, siguiendo las tendencias de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

En este escenario, la estructura salarial de los choferes de colectivo del AMBA resulta de la combinación entre el salario básico, adicionales regulados por convenio, sumas fijas y premios, a lo que se suman los efectos de la antigüedad y las variaciones tarifarias. El sistema de subsidios y el mecanismo de ajuste mensual completan el cuadro de ingresos y egresos del sector, que sigue sujeto a las condiciones de la paritaria y la evolución de los costos operativos.