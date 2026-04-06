Mediadores impulsan un alto el fuego de 45 días mientras Trump afina el plan de bombardeos para el martes

Vehículos circulan frente a una valla antiestadounidense en Teherán. Las negociaciones de alto el fuego se desarrollan horas antes de que venza el ultimátum de Trump, quien amenazó con bombardear infraestructura civil iraní si no se reabre el Estrecho de Ormuz. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Egipto, Pakistán y Turquía enviaron el domingo por la noche una propuesta de alto el fuego de 45 días a Irán y Estados Unidos, en el intento más concreto hasta ahora por detener una guerra que ya lleva seis semanas y ha sacudido los mercados globales, interrumpido rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible, según informaron a la AP dos funcionarios de Oriente Medio bajo condición de anonimato. Axios, que adelantó los términos de la propuesta, informó que las negociaciones también se están desarrollando a través de mensajes de texto entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi.

Según cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones citadas por Axios, las posibilidades de alcanzar un acuerdo parcial en las próximas 48 horas son escasas, pero este esfuerzo de última hora es la única chance de evitar una escalada dramática que incluiría ataques masivos contra infraestructura civil iraní y represalias contra instalaciones energéticas e hídricas en los estados del Golfo.

El plan contempla dos fases: la primera sería el alto el fuego de 45 días, prorrogable si las negociaciones lo requirieran; la segunda, un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra. Los mediadores coinciden en que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán —ya sea su remoción del país o su dilución— solo podrían ser resultado de un acuerdo final, no de la primera fase.

Un carguero navega en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz. La vía marítima, por la que transita alrededor del 20% del petróleo mundial, permanece cerrada desde el inicio del conflicto y es el principal punto de disputa en las negociaciones de alto el fuego. (REUTERS/Stringer/archivo)

El plazo original de Trump de diez días a Irán vencía el lunes por la noche, pero el domingo el presidente lo extendió 20 horas, fijando una nueva fecha límite para el martes a las 8 p.m., hora del este de Estados Unidos. En declaraciones a Axios, Trump afirmó que Washington está “en negociaciones profundas” con Irán y que un acuerdo es posible antes del vencimiento. “Hay una buena chance, pero si no hacen un trato, voy a volar todo allá”, advirtió. Dos fuentes indicaron que el plan operativo para una campaña masiva de bombardeos estadounidense e israelí contra las instalaciones energéticas iraníes ya está listo para ejecutarse.

Irán dice haber formulado su respuesta pero rechaza los ultimátums

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, durante una entrevista en Teherán. Baghaei afirmó que Irán ya formuló su respuesta a las propuestas de alto el fuego, pero advirtió que las negociaciones son "incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra". (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó este lunes que Teherán ya ha “formulado sus posiciones y exigencias” y que los detalles se darán a conocer “a su debido tiempo”. Advirtió, sin embargo, que las negociaciones eran “incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra” y que propuestas anteriores de Washington fueron rechazadas por “excesivas”.

Los funcionarios iraníes dejaron en claro a los mediadores que no quieren repetir la situación de Gaza o Líbano, donde existe un alto el fuego sobre el papel pero Estados Unidos e Israel pueden atacar nuevamente. La Guardia Revolucionaria, por su parte, afirmó el domingo que la situación en el Estrecho de Ormuz “nunca volverá” a lo que era antes de la guerra, especialmente para Estados Unidos e Israel.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sumó su voz a los llamados a la negociación y advirtió que “solo una solución diplomática resolverá las causas de fondo” del conflicto. La guerra, iniciada con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ha matado a miles de personas y amenaza con una escalada regional de consecuencias impredecibles.