Cultura

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

El influyente escritor escocés, autor de “Trainspotting“, subraya el papel imprescindible de la inconformidad y la disidencia en la creatividad artística. “Me he vuelto más antisistema y anarquista, no veo otra salida”, asegura

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Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir” (Guille Llamos)
Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir” (Guille Llamos)

En el 30 aniversario del estreno de la aclamada adaptación inglesa al cine de Trainspotting (1996), el escritor británico Irvine Welsh continúa impactado con el éxito de su debut literario, del que, confiesa en esta entrevista, pensó que sería “escribir un libro y luego seguir a otras cosas”.

“Realmente me sorprende que la gente siga interesada y me pida que siga escribiendo. He tenido la suerte de estrenar un musical sobre Trainspotting, de poder explorar cine, teatro y televisión. Lo seguiré haciendo felizmente mientras sigáis interesados", confiesa desde Ciudad de México con motivo de su visita a México y a la FIL de Coyoacán (FILCO), en la capital.

Mientras cientos de personas se amontonan en la librería U-Tópicas con DVDs de Trainspotting, del director Danny Boyle, y otros títulos de Irvine Welsh, el autor escocés reconoce que, en más de 30 años, la situación político-económica a la que se enfrentan sus protagonistas apenas ha cambiado.

En ese sentido, entiende por qué los lectores más jóvenes siguen sintiéndose identificados con las problemáticas que atraviesan figuras como Mark Renton y el resto de personajes de la saga Trainspotting, y se mostró agradecido por seguir “conectado” con su público después de tantos años.

Tres clásicos de Irvine Welsh
Tres clásicos de Irvine Welsh

“Antes nos prometían hogares, empleos, un estado de bienestar, buenos hospitales, escuelas y perspectivas, pero nunca cumplían. Ahora el Estado, las empresas y los gobiernos no nos prometen nada, solo nos dicen: ‘No esperes nada’ y, aun así, ‘vota por nosotros’”, protesta enérgicamente.

El autor, de 67 años, centrado actualmente en la saga del detective Ray Lennox y en su última entrega, Los cuchillos largos (2025), considera que el éxito de sus novelas reside en sus personajes, a los que distintas comunidades en todo el mundo se han “aferrado” como una forma de evadir contextos similares a los que retrata, marcados por la delincuencia y las drogas.

“La gente intenta escapar, crear sus propias aventuras y divertirse a su manera, ya sea con drogas, delitos menores o conflictos entre ellos”, apunta.

Aunque las drogas están muy presentes en su obra y en muchos de los países de sus lectores, para Welsh lo realmente importante de su trabajo reside en cómo los personajes aprenden a superar estas adversidades gracias a sus narraciones.

“Me he vuelto más antisistema y anarquista, no veo otra salida”, asegura (FILBA/Maria Teresa Slanzi)
“Me he vuelto más antisistema y anarquista, no veo otra salida”, asegura (FILBA/Maria Teresa Slanzi)

Por ello, afirma que “sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”.

“Creo que lo que realmente importa no es el tema de las drogas o la delincuencia, sino los personajes. La gente se conecta con ellos con la pregunta de ‘¿Cómo sobrevivimos y prosperamos en un mundo donde hay poco trabajo, poco dinero y muchos obstáculos?’”, reflexiona.

Rebeldes envejecidos

Más de una quincena de libros después de Trainspotting, sus queridos héroes protagonistas ya no pueden ser rebeldes. Tiene que pagar hipotecas y alquileres, han envejecido y se han incorporado al sistema de los algoritmos y la tecnología, una situación que critica y preferiría no escribir si no fuera porque “es el reflejo de la sociedad”.

El influyente escritor escocés, autor de “Trainspotting“, subraya el papel imprescindible de la inconformidad y la disidencia en la creatividad artística
El influyente escritor escocés, autor de “Trainspotting“, subraya el papel imprescindible de la inconformidad y la disidencia en la creatividad artística

“Me he vuelto más antisistema y anarquista, no veo otra salida. Todo gira en torno a élites, bloques de poder, tratos y manipulación, y no estoy en eso. Por eso siento que es necesario reflejarlo en mis historias”, confiesa entristecido.

Sin embargo, sus seguidores le piden que siga haciendo más historias de su famosa saga Trainspotting y olvide la actualidad, algo a lo que nunca se ha negado, haciendo numerosas continuaciones y precuelas, y comprendiendo que los enamorados de sus personajes “quieren verlos de nuevo y saber qué están haciendo cinco años después”.

Consciente de que “publicar libros es un acto de entrega”, Welsh asegura que sus libros no le pertenecen a él, sino al mundo y se muestra abierto a escribir “pronto” una nueva entrega y a hacer lo mismo que en décadas anteriores: esperar a la respuesta que obtendrá de su público.

Fuente: EFE

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