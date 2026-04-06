Escándalo en Brasil con una estrella del Flamengo que jugará el Mundial: salidas nocturnas y actos de indisciplina en la concentración

Un futbolista ecuatoriano se vio envuelto en un escándalo en Brasil

El nombre de Gonzalo Plata volvió a posicionarse en el centro de la atención en Brasil después de que salieran a la luz noticias sobre su conducta fuera de la cancha durante su estancia en el Flamengo. Según un informe publicado por O Globo, el delantero ecuatoriano enfrenta un seguimiento exhaustivo por parte del club debido a reiteradas situaciones de indisciplina y su vínculo con la vida nocturna en Río de Janeiro, hechos que han impactado directamente en su consideración dentro del plantel profesional.

De acuerdo con el medio brasileño, la directiva del Mengao ya monitorea desde el año pasado una serie de conductas que incluyen retrasos, ausencias en entrenamientos y la presencia de personas externas durante las concentraciones del equipo. El periódico detalló que, durante varias estancias en hoteles, el propio personal de seguridad del club tuvo que desalojar a acompañantes que el jugador introdujo sin autorización, una situación que se repitió en más de una ocasión.

Gonzalo Plata es una de las figuras del Flamengo (REUTERS/Jean Carniel)

La investigación señaló que, de cara a partidos clave del calendario, Plata fue visto en locales nocturnos de la Zona Sur y Barra da Tijuca, dos de los principales polos de la vida social de Río de Janeiro. Estas salidas ocurrieron incluso en la previa de compromisos importantes, como las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, competencia que el propio Flamengo terminó conquistando tras superar al Palmeiras en la final.

El club, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre los hechos ni sobre la situación contractual del futbolista. Sin embargo, fuentes citadas por el blog brasileño aseguraron que la dirigencia mantiene una lista interna donde figuran los jugadores con antecedentes de mala conducta. El seguimiento sobre Plata se intensificó desde la llegada del entrenador Leonardo Jardim y la salida de Filipe Luís, quien previamente había respaldado al jugador y optado por un manejo menos estricto de los casos de indisciplina.

Giulia Arruda fue protagonista de un video junto a Gonzalo Plata

Otro foco de atención mediática sobre Plata surgió tras la aparición de un video en la cuenta de Instagram de la influencer y modelo brasileña Giulia Arruda, donde ambos aparecen juntos. En el registro, que rápidamente alcanzó notoriedad en redes sociales, se escucha al futbolista manifestar: "En qué lío me metí“. La publicación reavivó rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, aunque ni el jugador ni la creadora de contenido han confirmado oficialmente el vínculo.

A pesar de la controversia en Brasil, Plata mantiene un rol activo en la selección de Ecuador que disputará la próxima Copa del Mundo. Durante la última fecha FIFA, disputó los 90 minutos en los empates ante Marruecos y Países Bajos, sumando una asistencia y llegando a 49 partidos internacionales y ocho goles con la Tricolor. El propio futbolista expresó: “Gracias a Dios tengo la oportunidad de venir y vestir la camiseta de la selección nacional. Para mí, siempre es un honor. Estar aquí con mis compañeros me hace olvidar todo lo que sucede afuera y también lo que pasa con mi equipo“, según declaraciones recogidas por O Globo.

El reporte agregó que el área del fútbol profesional de Flamengo llegó a aplicar sanciones económicas a Plata por retrasos reiterados, aunque en algunos episodios los casos se archivaron sin multas. Además, se indicó que el delantero utilizaba el departamento de fisioterapia como excusa para evitar entrenamientos completos tras noches complicadas, lo que provocó el malestar de parte del cuerpo técnico y de sus compañeros.

El futuro de Gonzalo Plata en el club carioca se mantiene en suspenso. Aunque ha perdido espacio en la consideración del entrenador Leonardo Jardim (vio acción en 11 partidos en lo que va de 2026) el presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, descartó una posible transferencia en el corto plazo. "No estamos abiertos a ninguna negociación“, afirmó el dirigente ante los rumores de un interés por parte de Cruzeiro. Tras deembarcar en el equipo carioca en el mercado de pases de mitad de año en 2024 proveniente del Al-Sadd en Qatar, el futuro de una de las figuras del fútbol ecuatoriano parece ser incierto.

La brasileña se filmó junto al futbolista y lo compartió en sus redes