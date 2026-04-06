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La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

Tras un recorrido marcado por cesiones en distintos clubes y oportunidades limitadas, el mediocampista construyó su carrera desde la paciencia y la perseverancia hasta volver a ser considerado en River, donde hoy busca consolidarse y dejar atrás los años de incertidumbre

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Tomás Galván marcó sus dos primeros goles oficiales con River Plate en la victoria 3-0 ante Belgrano de Córdoba en el Monumental

Tomás Galván vivió una noche especial en el estadio Monumental. En el encuentro de ayer, entre Belgrano de Córdoba y River Plate, el jugador de 25 años, marcó su primer y segundo gol para el equipo Millonario. El partido terminó con Galván como figura.

Desde el debut de Galván en River, el entrenador Marcelo Gallardo lo consideró en oportunidades esporádicas. El futbolista fue cedido a préstamo en cuatro ocasiones: primero a Defensa y Justicia, luego a Colón de Santa Fe, más tarde a Tigre y finalmente a Vélez Sarsfield. En cada uno de estos equipos, su rendimiento ayudó a mantener vigentes sus aspiraciones de regresar a la institución de Núñez.

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Galván, surgido del barrio El Talar, debutó profesionalmente con River bajo la dirección de Marcelo Gallardo durante la pandemia (El Gráfico)
Galván, surgido del barrio El Talar, debutó profesionalmente con River bajo la dirección de Marcelo Gallardo durante la pandemia (El Gráfico)

La trayectoria de Tomás Galván y su regreso a River Plate

Galván nació en el año 2000, es oriundo del barrio El Talar y cumplirá 26 años el próximo 10 de abril. Luciana Rubinska remarcó en Infobae en Vivo Al Amanecer que Galván atravesó “una historia de lucha y reconversión”, y destacó cómo los préstamos a cuatro clubes distintos pusieron a prueba su perseverancia.

Durante la pandemia, debutó en un superclásico, un hecho que marcó el comienzo de su camino en el plantel profesional. Tenía oportunidades limitadas, pero los pasos por Defensa y Justicia y luego por Colón, Tigre y Vélez Sarsfield resultaron determinantes para adquirir experiencia.

Galván es uno de los futbolistas que más intenta en River Plate
Galván, surgido del barrio El Talar, debutó profesionalmente con River bajo la dirección de Marcelo Gallardo durante la pandemia (Crédito: Fotobaires)

Al regresar a River, el exentrenador Gallardo le dio continuidad. Rubinska expresó: “Cuando algunos te dicen que a veces ante las negativas no te queda otra que buscar caminos diversos, él mentalmente siempre supo que quería volver a estar considerado”.

Los desafíos de triunfar tras múltiples cesiones

El caso de Tomás Galván resulta atípico en el fútbol argentino. Según Rubinska, “es difícil, una vez que sos cedido a préstamo tantas veces, después tener la chance de ganarte esa oportunidad para ser tenido en cuenta”. Destacó que Galván se adaptó como enganche al plantel de River y tuvo un rendimiento destacado en Vélez.

Al mismo tiempo, la periodsita subrayó que el joven futbolista enfrenta una competencia exigente y demostró capacidad de adaptación. “Le dieron la oportunidad y Tomás Galván está demostrando dentro de la cancha por qué antes se equivocaron con él”, afirmó Rubinska.

Tomás Galván en Vélez
Las experiencias en Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez fueron clave para el crecimiento futbolístico de Tomás Galván CRédito: @tomygalvan_

El domingo, tras varias cesiones, Tomás Galván festejó sus primeros dos goles con la camiseta de River Plate en la victoria por 3 a 0 frente a Belgrano de Córdoba. Facundo Colidio también logró anotar. El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, marcó el regreso del equipo de Núñez al Estadio Monumental tras el receso por la fecha FIFA.

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