Hackean famoso sitio de contenido para adultos: 200 millones de usuarios en la mira

ShinyHunters anunció su intención de contactar directamente a suscriptores de Pornhub utilizando los datos filtrados, con el objetivo de ejercer presión y sofisticar sus métodos de extorsión

La exfiltración involucró aproximadamente 94 GB de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una reciente brecha de seguridad ha expuesto a Pornhub Premium y a varias empresas tecnológicas a un riesgo sin precedentes, colocando los datos personales de cerca de 200 millones de usuarios en manos de ciberdelincuentes. El ataque, orquestado por el grupo ShinyHunters, permitió el acceso y la filtración de información sensible, como historiales de búsqueda, registros de visualización, detalles de descargas, correos electrónicos y ubicaciones.

Según reportó Bleeping Computer, los atacantes han amenazado con usar estos datos en campañas de extorsión y fraude personalizado, generando un clima de inquietud entre los afectados e incrementando la alerta en el sector digital.

Filtración masiva del sitio de videos eróticos: alcance, consecuencias y reacciones

La filtración se originó a través de un ataque a Mixpanel, una empresa especializada en análisis de datos digitales, cuya infraestructura quedó comprometida a inicios de noviembre. Según información recogida por el medio citado, la exfiltración involucró aproximadamente 94 GB de datos y más de 200 millones de registros, afectando no solo a la plataforma de videos para adultos sino también a firmas de la talla de OpenAI y CoinTracker.

Las nuevas leyes estatales exigen sistemas de verificación de edad para sitios web de contenido adulto, lo que motivó una protesta de Pornhub.

Mixpanel confirmó la exportación ilegal de información tras investigar el incidente, lo que amplió la dimensión y gravedad del compromiso a todo el ecosistema de servicios digitales y plataformas tecnológicas asociadas.

La magnitud del acceso permitió a los ciberdelincuentes obtener detalles altamente sensibles sobre los hábitos y comportamientos de los usuarios, lo que ha sido calificado como una de las brechas más graves del sector por volumen y naturaleza de los datos implicados.

ShinyHunters, el grupo hackers, anunció su intención de realizar campañas de contacto directo con los suscriptores del sitio de videos eróticos (versión premium), utilizando los datos revelados para ejercer presión y sofisticar sus tácticas de extorsión, un aspecto que diferencia este incidente de otros ataques precedentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la brecha, la compañía comunicó a sus usuarios premium que podrían recibir mensajes de terceros explotando los datos filtrados e instó a no compartir contraseñas ni información bancaria a través de correos electrónicos, en un esfuerzo por reducir el éxito de intentos de ingeniería social o estafas inmediatas.

Empresas afectadas, como OpenAI, reportaron un incremento en los intentos de fraude y phishing relacionados con la información sustraída, confirmando el impacto inmediato de la fuga a nivel global.

Como medida de contención, las compañías comprometidas actualizan sus protocolos internos y refuerzan los procesos de monitoreo y alerta, al mismo tiempo que incrementan la comunicación preventiva con los usuarios potencialmente implicados. Además, la brecha ha llevado a las firmas tecnológicas a cuestionar la seguridad de sus alianzas con proveedores externos y los mecanismos empleados para el resguardo de información clave.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas estrategias de seguridad tras el ciberataque a plataformas digitales

En respuesta al incidente, tanto las compañías tecnológicas como las plataformas de entretenimiento adulto han acelerado la revisión y actualización de sus estrategias de defensa cibernética. Especialistas destacan que la tendencia creciente en sofisticación y repercusiones de este tipo de brechas obliga al sector a reforzar la vigilancia y a desarrollar campañas informativas, alertando sobre los riesgos de exposición de datos sensibles.

Las acciones inmediatas adoptadas tras la filtración incluyen campañas proactivas para advertir a los usuarios sobre posibles intentos de extorsión, recomendaciones para reforzar contraseñas, evitar la divulgación de datos personales y desconfiar de mensajes que exijan información financiera bajo pretextos creíbles.

Es pertinente señalar que empresas y plataformas evalúan nuevas medidas de encriptación y limitan el acceso compartido de información con socios tecnológicos para mitigar futuros riesgos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas en que los ciberdelincuentes extorsionan a los usuarios en internet

Los ciberdelincuentes pueden extorsionar a los usuarios a través de correos electrónicos fraudulentos conocidos como phishing. Estas comunicaciones buscan engañar a las personas para que entreguen información confidencial, como contraseñas o datos bancarios. Una vez que los delincuentes obtienen estos datos, amenazan a la víctima con acceder a sus cuentas o divulgar información sensible, exigiendo un pago para no llevar a cabo sus amenazas.

Otra táctica frecuente es el uso de ransomware. Los atacantes infectan los dispositivos del usuario con un software malicioso que bloquea el acceso a archivos o sistemas. Luego, exigen una suma de dinero para liberar la información secuestrada. En algunos casos, los ciberdelincuentes recurren a la sextorsión, donde aseguran tener material privado de la víctima y solicitan un rescate a cambio de no hacerlo público.

