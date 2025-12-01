Consejos clave para evitar estafas al comprar en línea en el Cyber Monday

El Cyber Monday surge como una alternativa enfocada en el comercio digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio del Cyber Monday 2025 el lunes 1 de diciembre, millones de consumidores se preparan para aprovechar ofertas especiales en uno de los eventos de comercio digital más relevantes del año. Sin embargo, junto al crecimiento vertiginoso del volumen de compras y tráfico online, se multiplican los intentos de fraude y ciberdelitos.

Adoptar estrategias de ciberseguridad y prestar atención en cada etapa del proceso de compra es fundamental para proteger tus datos personales y evitar caer en estafas.

Cómo reconocer y evitar fraudes durante el Cyber Monday

Una de las tácticas más frecuentes por parte de los estafadores en estas fechas es el phishing, un método que utiliza mensajes falsos haciéndose pasar por marcas reconocidas para solicitar información privada. Estos intentos pueden llegar a través de correo electrónico, servicios de mensajería, redes sociales, SMS e incluso llamadas telefónicas.

El Cyber Monday surge como una alternativa enfocada en el comercio digital.

Es esencial nunca abrir enlaces ni descargar archivos de fuentes desconocidas y verificar siempre que la URL del comercio sea la correcta.

Revisar la ortografía de la marca, no compartir datos personales en redes sin certificación y desconfiar de mensajes que generen presión o urgencia (“¡Última oportunidad!”) son prácticas básicas para mantenerse a salvo. Si el portal solicita información poco habitual, como la ocupación o referencias personales, es recomendable abandonar el proceso.

Al seleccionar el comercio en línea, comprueba la reputación del vendedor y analiza críticamente las reseñas. Una mayoría abrumadora de opiniones positivas puede indicar manipulación o falsificación de comentarios. Antes de realizar cualquier pago, asegúrate de navegar en una conexión segura (identificable por “https” y el icono de candado en la barra de direcciones).

Si el portal solicita información poco habitual es recomendable abandonar el proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Evita guardar los datos de tu tarjeta en sitios web, especialmente si accedes desde dispositivos públicos o compartidos. Para mayor seguridad, utiliza contraseñas robustas, diferentes para cada sitio, habilita la autenticación en dos pasos o el reconocimiento biométrico, y mantén el software y los sistemas de defensa de tus dispositivos actualizados.

Las mejores prácticas para proteger tus compras online

Al momento de la compra, compara precios y productos, lee los términos y condiciones asociados a las ofertas y conserva todos los comprobantes de pago o confirmaciones de la transacción. Esto facilita la gestión de posibles reclamos y el control de tus gastos.

Revisa detenidamente las políticas de garantía, devolución y reembolso del sitio donde realizas tus compras para conocer el respaldo en caso de inconvenientes con el producto o la entrega.

El Black Friday y el Cyber Monday son eventos comerciales que ofrecen importantes descuentos. (Composición Infobae: REUTERS/Jaimi Joy / seletronic.com.br)

Diferencias entre Black Friday y Cyber Monday

El Black Friday y el Cyber Monday representan dos de los eventos comerciales más destacados que marcan el comienzo de la temporada de compras en muchos países. Aunque ambos se caracterizan por sus importantes descuentos, presentan diferencias notables en enfoque, origen y dinámica de consumo.

El Black Friday se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y tradicionalmente se asocia con descuentos en tiendas físicas. Durante esa jornada, los comercios extienden rebajas en una amplia variedad de productos, desde electrónica hasta ropa y juguetes, atrayendo grandes multitudes a los establecimientos.

La atención se centra especialmente en abrir las puertas temprano y en generar filas de clientes que buscan aprovechar las mejores ofertas de manera presencial.

El Cyber Monday está diseñado para incentivar el consumo digital y aprovechar las facilidades de la venta online. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cambio, el Cyber Monday surge como una alternativa enfocada en el comercio digital. Tiene lugar el lunes posterior al Black Friday y promueve las compras en línea, con descuentos exclusivos en portales de e-commerce y tiendas virtuales.

Aunque en los últimos años, ambos eventos han ampliado su influencia tanto en el canal físico como en el digital, la principal distinción radica en su origen: Black Friday prioriza la experiencia presencial, mientras que Cyber Monday está diseñado para incentivar el consumo digital y aprovechar las facilidades de la venta online.