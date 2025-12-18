Conoce todo lo que sabemos sobre HyperOS 4, la próxima actualización de los Xiaomi con Google

Xiaomi ya se encuentra desarrollando HyperOS 4. (Foto: Imagen ilustrativa)

Xiaomi ya trabaja en HyperOS 4, la próxima gran actualización de su sistema operativo para celulares, que comenzará a llegar en 2026 y promete cambios profundos en la experiencia de uso, con un fuerte énfasis en la inteligencia artificial.

Aunque la compañía recién empezó a desplegar HyperOS 3 y muchos modelos aún no lo han recibido, los primeros detalles de la siguiente versión ya anticipan mejoras clave en la gestión de notificaciones, el rendimiento y la integración de funciones inteligentes.

La información disponible hasta ahora indica que HyperOS 4 incorporará varias de las novedades que Google planea introducir en futuras versiones de Android, especialmente aquellas vinculadas al uso de IA para optimizar tareas cotidianas. En este sentido, Xiaomi busca adelantarse y adaptar estos cambios a su propia capa de personalización, con el objetivo de ofrecer una experiencia más fluida y menos saturada de información.

Uno de los cambios más destacados de HyperOS 4 estará relacionado con la gestión inteligente de notificaciones. Según lo que ya se conoce, el sistema incorporará una función de resumen automático, impulsada por inteligencia artificial, capaz de analizar las notificaciones recibidas durante el día y mostrar únicamente la información más relevante. De este modo, el usuario podrá entender rápidamente qué ocurrió sin necesidad de abrir cada alerta individualmente, una mejora pensada para reducir distracciones y ahorrar tiempo.

A esta función se sumará otra herramienta basada en IA que permitirá organizar las notificaciones por categorías. El sistema agrupará automáticamente los avisos según su tipo, como redes sociales, noticias o promociones, evitando que todas aparezcan mezcladas en la barra de notificaciones. Esta organización inteligente apunta a mejorar la claridad y facilitar el acceso a la información realmente importante para cada usuario.

Estas novedades llegan de la mano de Google y están vinculadas a futuras actualizaciones de Android 16, que se desplegarán durante los próximos meses. Aunque se espera que HyperOS 4 esté basado mayoritariamente en Android 17, Xiaomi podría integrar estas funciones antes de tiempo, adaptándolas a su ecosistema sin esperar al salto completo de versión del sistema operativo de Google. No sería la primera vez que la compañía incorpora funciones avanzadas de Android en versiones personalizadas de HyperOS.

Más allá de las notificaciones, HyperOS 4 también apunta a reforzar el uso de la inteligencia artificial en otros aspectos del sistema. Xiaomi viene apostando fuerte por la IA en sus dispositivos, tanto en funciones de productividad como en fotografía, consumo de contenidos y optimización del rendimiento. La nueva versión del sistema operativo buscará consolidar esta estrategia y convertir la IA en un componente transversal de la experiencia de uso.

En cuanto a los plazos, no existe aún una fecha oficial de lanzamiento para HyperOS 4. Sin embargo, el historial de la compañía sugiere que las grandes actualizaciones del sistema suelen presentarse durante la segunda mitad del año, mientras que las primeras versiones beta suelen aparecer en primavera. De mantenerse este esquema, los primeros test públicos podrían comenzar alrededor de abril de 2026, con un despliegue progresivo a lo largo del año.

Respecto a la compatibilidad, todo indica que HyperOS 4 llegará a la mayoría de los dispositivos que ya cuentan o contarán con HyperOS 3. Esto incluye tanto modelos recientes como aquellos lanzados durante 2024 y 2025. Además, los nuevos smartphones que Xiaomi presente a lo largo de 2026 serían los primeros en estrenar esta versión del sistema operativo de forma nativa.

Por ahora, la compañía no ha publicado una lista oficial de dispositivos compatibles, pero se espera que esa información se vaya conociendo a medida que se acerque el lanzamiento. Mientras tanto, Xiaomi continúa con el despliegue de HyperOS 3, una actualización que aún no ha llegado a todos los mercados ni a todos los modelos.