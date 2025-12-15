La PS4 no quiere desaparecer y recibirá nuevos juegos después de 14 años

Sony extiende la vida útil de la PlayStation 4 con el lanzamiento de nuevos juegos hasta 2027, superando el récord de la PS2. (PLAYSTATION)

Cuando Sony lanzó la PlayStation 4 en 2013, difícilmente algún analista de la industria imaginó que, catorce años más tarde, la consola seguiría vigente y que para 2027 recibiera un juego nuevo, con un lanzamiento a la par que la PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Durante The Game Awards 2025, Capcom anunció el regreso de Megaman, con un título con un renfoque retro y que se lanzará en los próximos dos años, con la opción de poder jugarse en PlayStation 4.

Un anuncio que pone a esta consola a la par de otro hardware de Sony, que también tuvo una larga vida debido a su millonaria base de usuarios: la PlayStation 2.

Por qué que PS4 tenga un juego nuevo en 2027 es un récord

La PlayStation 2 se lanzó en el año 2000 y despidió su catálogo con “Pro Evolution Soccer 2014”, alcanzando trece años completos de vida activa en el mercado. Sin embargo, la PS4, que debutó a finales de 2013, recibirá lanzamientos en 2027, lo que garantiza, como mínimo, catorce años con nuevos juegos en su biblioteca.

El anuncio de Megaman Dual Override en The Game Awards 2025 confirma la vigencia de la PS4 frente a consolas de nueva generación. (Capcom)

Mientras muchos usuarios daban por sentada la retirada natural de la PS4 tras la llegada de PS5, los hechos muestran que esta consola todavía tiene una base de usuarios llamativa para los grandes estudios como Capcom, que apuesta por tener Megaman Dual Override en esa consola de 2013.

Los ciclos de actualización de hardware suelen acelerarse conforme avanza la industria, pero PS4 es una anomalía. El secreto no se encuentra tanto en la capacidad técnica, sino en la masiva base instalada: más de 117 millones de unidades en todo el mundo.

Incluso cuando PlayStation Studios ha volcado completamente su esfuerzo hacia el desarrollo para PS5 y futuras plataformas, el peso de la comunidad de usuarios ha mantenido el interés de estudios third-party, desarrolladores independientes y editores medianos. Según diversas hojas de ruta actualizadas este año, varios títulos de presupuesto medio, bajo e indie todavía tienen programada su llegada a esta generación.

Mención aparte requiere la situación de mercados emergentes, donde factores como el precio y la disponibilidad de la nueva consola han provocado una adopción más lenta de PS5. De acuerdo con informes destacados, en estos territorios la PS4 sigue representando la puerta de entrada al catálogo de Sony.

Mercados emergentes mantienen a la PlayStation 4 como puerta de entrada al catálogo de Sony por la lenta adopción de la PS5. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Qué juegos seguirán llegando a PS4

El panorama próximo para la PS4 no incluirá las grandes producciones anuales para siempre. Desde 2026, franquicias como Call of Duty o EA Sports FC dejarán de lanzar sus nuevas entregas en la consola de octava generación. Sin embargo, esto dista de significar un final rotundo.

La PS4 seguirá recibiendo títulos indie, estudios AA, remakes y reediciones, así como juegos de menor exigencia técnica. El anuncio de “Megaman Dual Override”, que propone una experiencia plataformera y de acción, refuerza la apuesta de los estudios por mantener viva la consola, aun en una etapa avanzada de su ciclo.

Cuándo será el final de la PS4

La prolongación en la recepción de títulos no contradice el hecho de que la era de la PS4 entra en su fase final. Sony ya ha confirmado que, a partir de 2026, varias funciones sociales y de comunidad de la consola dejarán de estar disponibles. Este cierre progresivo afectará fundamentalmente a las API para las interacciones sociales en PlayStation Network, la creación de comunidades, el uso compartido de contenidos y ciertos servicios de conexión entre jugadores.

Sony confirma el cierre progresivo de funciones sociales y de comunidad en PlayStation Network para la PS4 desde 2026.(PLAYSTATION)

Pese a que los juegos y funcionalidades online seguirán existiendo un tiempo más, el desmantelamiento marca un cambio de etapa. Fuentes como SpazioGames confirman que este proceso será paulatino, en busca de minimizar el impacto en los millones de usuarios que todavía utilizan la PS4 de manera activa.

El retiro escalonado de servicios responde a razones económicas y tecnológicas. El mantenimiento de infraestructuras antiguas implica un coste creciente para Sony, que busca optimizar recursos y guiar la migración hacia PS5 y futuras plataformas como PS6. Además, el cierre de estas funciones anticipa una transición más fluida hacia los servicios modernos, como PlayStation Plus y el juego en la nube, que ya ocupan el centro de la estrategia digital de la compañía.