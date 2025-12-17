Tecno

Cuánto tiempo conviene dejar encendidas las luces del árbol de Navidad para ahorrar energía

Optar por luces LED y gestionar cuidadosamente las horas de encendido permite celebrar la Navidad de forma más sustentable y segura

El consumo energético de la iluminación navideña depende de varios factores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña transforma los hogares con luces y decoraciones festivas, donde el árbol de Navidad suele ser el centro de atención. Sin embargo, el uso prolongado de luces puede impactar notablemente en el consumo eléctrico del hogar. Conocer la duración recomendada para mantener encendidas las luces y elegir las opciones más eficientes es clave para disfrutar de la decoración sin que la factura de electricidad se dispare.

Luces de Navidad: consejos para el ahorro energético

El consumo energético de la iluminación navideña depende de varios factores: el tipo de luces, el tiempo de uso diario y la cantidad de focos instalados en el árbol y el resto de la casa. Las luces LED resultan mucho más eficientes que las tradicionales incandescentes, llegando a consumir hasta un 80% menos energía.

No obstante, el uso excesivo o el encendido durante muchas horas aún puede generar un gasto significativo, especialmente si se utilizan varias guirnaldas o adornos iluminados en grandes espacios.

La temporada navideña transforma los hogares con luces y decoraciones festivas.

Cuál es el tiempo recomendado para mantener encendidas las luces del árbol de Navidad

Para evitar aumentos en la facturación y reducir el impacto energético, los expertos recomiendan no dejar las luces del árbol de Navidad encendidas más de seis horas al día. Este tiempo es suficiente para disfrutar del ambiente festivo durante las principales horas de la tarde y la noche, limitando el gasto sin sacrificar el espíritu navideño.

Además, es importante apagar las luces cuando nadie esté en casa o al ir a dormir, medida que también disminuye el riesgo de accidentes eléctricos asociados al sobrecalentamiento de los cables.

Optar por luces LED y gestionar cuidadosamente las horas de encendido permite celebrar la Navidad de forma más sustentable y segura, bajando los costos y favoreciendo el uso responsable de la energía en el hogar.

Es importante apagar las luces cuando nadie esté en casa o al ir a dormir. (Google Imagen)

Instalaciones seguras en el árbol de Navidad y el nacimiento para evitar incendios

Realizar instalaciones seguras para el árbol de Navidad y el nacimiento es fundamental para prevenir riesgos de incendio en el hogar durante las fiestas. El primer paso consiste en elegir luces y decoraciones que cumplan con las normas de seguridad eléctrica.

Se recomienda adquirir productos certificados, que incluyan sellos de organismos oficiales, y evitar el uso de luces viejas, dañadas o con cables expuestos. Antes de instalar cualquier adorno eléctrico, es necesario revisar que la extensión y los conectores estén en óptimas condiciones.

La ubicación del árbol y el nacimiento también influye en la seguridad. Ambos deben colocarse lejos de fuentes de calor como estufas, radiadores y chimeneas, y nunca deben obstaculizar rutas de evacuación. El árbol, si es natural, debe mantenerse hidratado para reducir su inflamabilidad, mientras que los sintéticos deben ser resistentes al fuego según la etiqueta del fabricante.

Realizar instalaciones seguras para el árbol de Navidad y el nacimiento es fundamental para prevenir riesgos de incendio. (Google Imagen)

Las extensiones no deben sobrecargarse conectando demasiados dispositivos en un solo enchufe. Es preferible utilizar regletas con protección contra sobrecargas y nunca improvisar conexiones múltiples.

Durante el armado, se deben distribuir las luces de manera uniforme, evitando enredos y asegurando que no queden cables estirados ni comprimidos debajo de alfombras. Apagar las luces antes de ir a dormir o salir de casa reduce en gran medida el riesgo de cortocircuitos.

Además, se recomienda supervisar a los niños pequeños y mascotas para que no manipulen los cables o elementos eléctricos. Prever un extintor en una zona accesible del hogar puede ser crucial ante cualquier emergencia.

Finalmente, todas las instalaciones deben desmontarse cuidadosamente al finalizar la temporada. Conservar los materiales en un lugar seco y protegido permite reutilizarlos de manera segura el año siguiente. Tomar estas medidas contribuye a disfrutar unas fiestas libres de incidentes relacionados con la electricidad.

