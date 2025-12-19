Tecno

Recetas fáciles de Navidad: top 5 de aplicaciones ideales para sorprender a la familia

En ocasiones, las apps de recetas son herramientas clave para planificar y renovar la mesa en las festividades

La digitalización ha transformado la manera de organizar la cena navideña, facilitando el acceso a recetas variadas y creativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las apps de recetas se han convertido en aliadas imprescindibles para quienes buscan inspiración y practicidad en la cocina, especialmente en ocasiones como la Navidad. En 2025, la oferta digital para descubrir nuevos platos y optimizar el menú festivo es amplia y variada.

A continuación, se destacan cinco aplicaciones que han ganado popularidad y reconocimiento por su utilidad, enfoque innovador y calidad de contenido.

1. Cookpad

Cookpad se consolida como la comunidad global de cocina casera más activa. Su fortaleza radica en que las recetas no provienen de chefs profesionales, sino de personas reales que comparten sus preparaciones cotidianas. El buscador permite filtrar opciones por ingredientes, dificultad y tiempo, lo que facilita encontrar platos con lo que hay en casa o según el tiempo disponible.

Los usuarios pueden subir fotos del resultado (Cooksnaps) para mostrar el resultado final y agradecer a quienes compartieron la receta. Entre sus funciones clave sobresalen el chat directo con los autores, la opción de crear recetarios privados y un feed social para seguir a cocineros favoritos. Es una herramienta especialmente útil para quienes priorizan la cocina práctica y el intercambio de consejos dentro de una comunidad activa.

La digitalización ha transformado la manera de organizar la cena navideña, facilitando el acceso a recetas variadas y creativas. (Cookpad)

2. Kiwilimón

Kiwilimón se ha posicionado como la plataforma referente en el mundo hispanohablante, sobre todo en México y Estados Unidos. Su diferenciador principal es la calidad visual de sus recetas, todas probadas previamente por un equipo editorial. Además, ofrece videos paso a paso que ayudan a quienes prefieren aprender de forma visual.

Las herramientas integradas, como conversión de unidades y cronómetros dentro de la receta, facilitan el proceso. El planificador de menús es un recurso útil para organizar comidas navideñas o semanales. Resulta ideal para usuarios que valoran una experiencia visual cuidada y buscan platos latinos confiables y fáciles de replicar.

Las aplicaciones móviles permiten descubrir platos únicos y adaptar menús según las preferencias de cada familia en las fiestas. (Kiwilimon)

3. Ekilu

Ekilu, anteriormente conocida como Noodle, centra su propuesta en la sostenibilidad y la alimentación equilibrada. Una de sus herramientas más populares es “Cocinar con lo que tengo”, que sugiere recetas en función de los ingredientes disponibles en la nevera o despensa, promoviendo el aprovechamiento y la reducción del desperdicio.

La app clasifica las recetas según distintos objetivos (como perder peso o ganar músculo) e integra elementos de bienestar como sugerencias para meditar o hacer ejercicio. Además, identifica preparaciones rápidas que se resuelven en menos de 20 minutos. Es una opción versátil para quienes priorizan platos sanos, prácticas responsables y buscan soluciones simples para evitar tirar comida.

Cocinar en casa se ha vuelto más sencillo gracias a herramientas que sugieren recetas según los ingredientes disponibles. (Ekilu)

4. Nestlé Cocina

Nestlé Cocina destaca por su trayectoria y fiabilidad, lo que la convierte en una de las apps más utilizadas por familias. Su diseño, pensado para móviles y tablets, facilita el acceso a un recetario con opciones variadas y especial atención a los postres y las cenas rápidas. La plataforma ofrece video-recetas claras, el “Menú del día” sugerido y un buscador por voz, lo que permite interactuar sin necesidad de tocar el dispositivo mientras se cocina.

También proporciona una sección especializada en nutrición infantil, con contenido dedicado a las necesidades de los más chicos. Es especialmente valiosa para quienes buscan opciones tradicionales, económicas y adaptadas a los gustos familiares.

Las propuestas navideñas combinan opciones tradicionales y fusiones modernas, accesibles desde dispositivos móviles. (Nestle Cocina)

5. SuperCook

Una app que destaca por su enfoque en el ahorro y la eficiencia en la cocina. SuperCook funciona como un motor de búsqueda inteligente, capaz de analizar miles de sitios web para sugerir preparaciones a partir de los ingredientes que ya se encuentran disponibles en casa.

El usuario marca en una lista lo que tiene en la despensa o en el refrigerador (como aceite, huevos, harina o pechuga de pollo), y la aplicación proporciona una selección de recetas que pueden prepararse de inmediato, evitando salidas de último momento al supermercado. Esta herramienta resulta especialmente práctica para planificar menús navideños o resolver comidas cotidianas sin necesidad de compras adicionales, ayudando a reducir el desperdicio y optimizar los recursos.

El uso de la tecnología ayuda a aprovechar mejor los recursos y reduce el desperdicio durante la preparación de celebraciones. (Supercook)

Recetas para la cena de Navidad, según la IA

Los asistentes de inteligencia artificial también han sido entrenados para elaborar recetas de acuerdo a la información obtenida de miles de páginas de cocina y expertos en el campo culinario, aunque siempre es recomendable recurrir a las fuentes originales.

Esta es una selección de recetas elaboradas con IA:

  • Pavo asado con hierbas y jugos cítricos: La sugerencia es elegir un pavo fresco de entre cinco y siete kilos, marinarlo con hierbas frescas, ajo, mantequilla, sal y jugos cítricos, y hornearlo a temperatura moderada. Se aromatiza con perejil, naranja y cebolla, y se cubre con papel aluminio al principio para conservar jugosidad y obtener una piel crujiente al final.
  • Tronco navideño (bizcocho enrollado): Se prepara con un bizcocho esponjoso que se enrolla y rellena de crema de mantequilla, nata o chocolate. La cobertura simula la corteza de un tronco usando chocolate o glaseado. Incluye variantes con crema de avellana, frutos rojos o café. Se decora con azúcar glas, figuras de mazapán o frutas frescas.
  • Tacos de bacalao: El bacalao se desala y se guisa con jitomate, cebolla, aceitunas y alcaparras. Se sirve en tortillas de maíz o trigo y se puede acompañar con salsas y ensaladas crujientes, adaptándose a diferentes gustos y edades.
  • Natilla: Se elabora cocinando leche, azúcar, yemas de huevo y maicena a fuego constante hasta lograr una textura cremosa. Se aromatiza con canela en rama y cáscara de limón. Puede personalizarse con coco, frutas secas o sustitutos de azúcar. Suele servirse con canela en polvo.
  • Platos con mariscos: Se destacan los cócteles de camarón, palmitos con vinagreta y langosta gratinada con hierbas frescas. Los mariscos pueden presentarse como entradas frías, platos principales o en ensaladas. Se recomienda servirlos en porciones individuales y acompañar con guarniciones ligeras como espárragos, lechugas y salsas cítricas.

