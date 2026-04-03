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De estudiante a CEO de Google: Sundar Pichai regresa a Stanford para el discurso más importante del año

El ejecutivo participará como orador principal en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford en 2026, donde dirigirá el discurso central ante los egresados y sus familias

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El director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, regresará a Stanford, aunque no como estudiante. REUTERS/Bhawika Chhabra
El director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, regresará a Stanford, aunque no como estudiante. REUTERS/Bhawika Chhabra

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, regresará a Stanford y no exactamente a estudiar. El ejecutivo será el orador principal de la ceremonia de graduación de 2026.

Este evento se trata de la 135.ª ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, que se celebrará el domingo 14 de junio en el Estadio Stanford.

“Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, con maestría en Ciencia de Materiales del 1995, un líder visionario que aborda desafíos y empodera a las personas para que desarrollen todo su potencial”, indicó la institución.

No es la primera vez que Sundar Pichai pronuncia un discurso de graduación. REUTERS/Bhawika Chhabra
No es la primera vez que Sundar Pichai pronuncia un discurso de graduación. REUTERS/Bhawika Chhabra

“Sundar es un líder profundamente reflexivo con una gran visión de cómo la tecnología puede mejorar la sociedad y transformar la vida de las personas. Él personifica lo que significa para un graduado de Stanford tener un impacto significativo”, dijo el presidente de Stanford, Jonathan Levin. “Me entusiasma escuchar sus reflexiones y consejos para nuestros graduados mientras dan el siguiente paso hacia su futuro”.

En una publicación en X (antes Twitter), Pichai escribió: “Gracias a @Stanford por la invitación. ¡Estoy emocionado de celebrar con la Clase de 2026 y sus orgullosos padres, familiares y amigos! Tendré que desempolvar esa vieja sudadera…”

No es la primera vez que Pichai da un discurso de graduación

No es la primera vez que Sundar Pichai ofrece un discurso de graduación. Sus únicas intervenciones previas en ceremonias de este tipo ocurrieron durante “Dear Class of 2020”, un evento virtual transmitido por YouTube en plena pandemia, que reunió mensajes y actuaciones para egresados y sus familias.

En esa oportunidad, Pichai felicitó a la clase de 2020 y reflexionó sobre la resiliencia, citando desafíos históricos como la pandemia de 1920 y la guerra de Vietnam. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
En esa oportunidad, Pichai felicitó a la clase de 2020 y reflexionó sobre la resiliencia, citando desafíos históricos como la pandemia de 1920 y la guerra de Vietnam. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

En aquella ocasión, Pichai felicitó a la promoción de 2020 y compartió reflexiones sobre la resiliencia, recordando que otras generaciones también atravesaron momentos difíciles al graduarse, como la pandemia de 1920 o la guerra de Vietnam en 1970.

Destacó la importancia de mantener la esperanza, subrayando que cada generación construye sobre los avances de la anterior y alentó a no perder la impaciencia frente a los desafíos actuales, ya que esta actitud impulsa el cambio y la innovación.

Pichai también relató su experiencia personal: su acceso limitado a la tecnología en la infancia, la llegada a Estados Unidos gracias a un gran esfuerzo familiar y la sorpresa de descubrir el potencial de la informática y la web en Stanford.

Explicó cómo su pasión por la tecnología lo llevó a trabajar en Google y a liderar el desarrollo de Chrome, así como iniciativas para hacer la tecnología más accesible globalmente. Concluyó señalando que una mente abierta y el compromiso con los propios sueños pueden conducir a logros inesperados.

Sundar Pichai se unió a Google en 2004 como gerente de producto, después de trabajar en ingeniería y en McKinsey. REUTERS/Benoit Tessier
Sundar Pichai se unió a Google en 2004 como gerente de producto, después de trabajar en ingeniería y en McKinsey. REUTERS/Benoit Tessier

Cómo llegó Sundar Pichai a Google

Sundar Pichai ingresó a Google en 2004 como gerente de producto, tras destacarse en ingeniería y consultoría en McKinsey. Lideró el desarrollo de Google Chrome, el navegador que consolidó su perfil dentro de la empresa, y estuvo a cargo de proyectos clave como Gmail y Maps.

Su gestión al frente de Android y su visión técnica lo llevaron a ser nombrado CEO de Google en 2015.

Pichai es ingeniero egresado del IIT Kharagpur (India), obtuvo una beca para cursar Ciencia de Materiales en Stanford y más tarde un MBA en Wharton. Ingresó a Google el 1 de abril de 2004.

Su liderazgo en Android y su enfoque técnico lo llevaron a ser nombrado CEO de Google en 2015. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
Su liderazgo en Android y su enfoque técnico lo llevaron a ser nombrado CEO de Google en 2015. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Entre sus principales logros destaca haber convencido a Larry Page y Sergey Brin de apostar por un navegador propio, logrando que Chrome se convirtiera en líder del mercado.

Su trayectoria en Google incluyó la dirección de productos como Chrome, Android y Drive, antes de ser designado jefe de producto y posteriormente CEO en 2015.

En 2019, asumió el cargo de director ejecutivo de Alphabet Inc., matriz de Google. Su ascenso se atribuye a la capacidad de transformar desarrollos técnicos en plataformas de gran escala y a un perfil ejecutivo orientado a resultados.

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