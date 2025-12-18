Top 10 de las recetas que más preparan en Navidad las familias en Latinoamérica

En la región de América Latina se suelen reunir abuelos, padres y primos para compartir antes de dar los regalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cena navideña representa uno de los momentos más representativos para millones de hogares latinoamericanos durante diciembre. Compartir la mesa en familia, rescatar recetas ancestrales y dar protagonismo a los sabores propios de la región forma parte de la tradición.

Le preguntamos a la inteligencia artificial sobre las recetas que más se preparan en Latinoamérica durante Navidad. El listado responde tanto a la oferta cultural de cada país como a la accesibilidad actual de ingredientes.

Por qué el pavo conserva su lugar central en las cenas navideñas

La tradición de servir pavo en Nochebuena se consolidó en Latinoamérica, por la influencia de recetas extranjeras y la adaptación creativa de las familias.

El pavo horneado, marinado en especias y jugos cítricos, lidera las preparaciones navideñas en buena parte de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación estándar implica marinar la carne con especias, ajo y cítricos antes de hornear durante varias horas, cuidando de bañar constantemente el pavo en sus propios jugos para lograr una textura jugosa.

Cómo se prepara la ensalada rusa en las fiestas de diciembre

Esta receta combina papas, zanahorias y arvejas cocidas, mezcladas con mayonesa y, en ocasiones, huevo duro o manzana para un toque dulce.

La clave de esta preparación consiste en cortar las verduras en cubos pequeños y dejar que se enfríen antes de incorporar la mayonesa.

Qué aporta la sopa de tomate a la tradición navideña familiar

La sopa de tomate es una opción reconfortante que suele servirse al inicio de la cena, sobre todo en climas frescos o de montaña. Se elabora partiendo de tomates frescos, cebolla, ajo y especias locales.

Una entrada caliente a base de tomates frescos y especias abre el menú de las celebraciones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tomates se hierven, se muelen y se combinan con un sofrito de cebolla y ajo, logrando una textura cremosa con ayuda de caldo de ave.

Cómo se prepara el arroz con almendras en Navidad

El arroz con almendras se caracteriza por integrar frutos secos, uvas pasas y caldo de pollo. El arroz se cocina previamente y, al final, se incorpora mantequilla, almendras tostadas y pasas, aportando textura y un sabor delicado.

La combinación de estos ingredientes no solo ofrece contraste de sabores, sino que simboliza prosperidad y buenos deseos para el año entrante en la cultura popular latinoamericana.

Por qué el asado de carnes es infaltable en algunos países

El asado de carnes destaca en distintas regiones del continente como punto de encuentro en celebraciones navideñas. El ritual de la preparación incluye elegir cortes de res, cerdo o cordero, marinarlos con hierbas y asarlos a la leña o carbón durante horas.

El asado, elaborado con cortes seleccionados y cocción lenta al fuego, fomenta la participación colectiva en la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A parte de su importancia social, esta tradición latinoamericana refuerza la identidad culinaria de países como Argentina, Brasil y Uruguay.

De qué forma se logra el sabor distintivo de las hallacas venezolanas

Las hallacas venezolanas son el resultado de días de trabajo en conjunto. Esta preparación incluye masa de maíz rellena de guiso de carne, pollo, aceitunas y uvas pasas, todo envuelto en hojas de plátano y cocido en agua.

En muchos casos, la elaboración se convierte en una ocasión de reunión multigeneracional, porque la receta exige la colaboración de varios miembros de la familia para completar las etapas de armado, envoltura y cocción.

Qué recetas existen de las papas gratinadas

Las papas gratinadas encontradas en mesas navideñas de varias regiones tienen la particularidad de acompañar tanto carnes como pescados. La receta tradicional implica laminar papas, distribuirlas en una fuente, cubrirlas con queso, crema y nuez moscada, luego hornearlas hasta que se doren.

Capas de papa cocida, queso y crema horneados acompañan platos principales y elevan el repertorio de guarniciones festivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, esta guarnición ha ganado adeptos tanto en Navidad como en otras fiestas patrias. Suele valorarse por su textura cremosa y su capacidad para equilibrar platos con sabores intensos.

Por qué el bacalao a la vizcaína sigue vigente en las cenas de fin de año

El bacalao a la vizcaína resulta imprescindible, sobre todo en México y algunos países de Centroamérica. La preparación comienza desalando el pescado durante horas, seguido de un guiso con jitomate, aceitunas, alcaparras y pimientos.

El bacalao adquiere un sabor profundo y marcado, ideal para una ocasión especial. Se sirve acompañado de pan artesanal o tortillas, consolidando el vínculo entre lo tradicional y lo festivo.

Qué protagonismo tienen los merengues

Los merengues han ganado terreno como postre emblemático en distintas regiones, trascendiendo fronteras. Su preparación básica consiste en batir claras de huevo con azúcar hasta lograr una textura firme, horneando después a baja temperatura.

Los merengues, elaborados con claras de huevo y azúcar, coronan el banquete con su textura crujiente y ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sirven solos o como base de otros postres, aportando dulzura y un toque de color a la mesa. Se valoran por su ligereza y versatilidad para formar parte de arreglos de postres más complejos.

Cuál es el papel de la lechona en las mesas navideñas

En Colombia y zonas andinas de otros países, la lechona se considera uno de los platos festivos más destacados. Se rellena un cerdo entero con arroz, arvejas, cebolla y especias, asándolo luego por largas horas en horno de leña.

Este platillo se sirve en raciones generosas, compartiéndose entre grandes grupos familiares o con vecinos, reforzando el sentido comunitario de la cena navideña.