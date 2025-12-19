Peruanos atentos: así funciona el pago de aduanas por tus pedidos de Amazon, AliExpress o Shein

El sistema simplificado de importación, gestionado por SUNAT, permite recibir paquetes de hasta USD 2.000 bajo reglas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las compras internacionales a través de plataformas como Amazon, AliExpress y Shein ha modificado los hábitos de consumo en Perú, especialmente durante temporadas de alta demanda como Navidad y Año Nuevo.

Este incremento ha resaltado la importancia de comprender el funcionamiento del sistema de aduanas Perú, ya que desconocer las reglas puede llevar a la retención o pérdida definitiva de los productos adquiridos. Por ello, es esencial conocer el proceso simplificado de importación y los requisitos para evitar contratiempos.

El sistema simplificado de importación en Perú, regulado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), permite a personas naturales y empresas recibir envíos postales del extranjero de manera ágil y bajo reglas claras. Este procedimiento se aplica a paquetes cuyo valor no exceda los 2.000 dólares (USD) por envío individual.

Los compradores deben estar pendientes del estado de su pedido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tanto el servicio postal nacional (Serpost) como las empresas privadas de courier pueden gestionar estos envíos, siempre que se respete el límite establecido. Si el valor del paquete supera ese monto, la importación se considera para el consumo y requiere trámites más complejos.

¿En qué casos se paga impuestos de aduana?

Uno de los aspectos centrales del sistema es el umbral de valor que determina la obligación de pagar tributos aduaneros. Cuando el valor de las mercancías no supera los USD 200, el destinatario queda exento de trámites y pagos aduaneros. En estos casos, la SUNAT califica el envío como distribución directa y lo entrega a través del servicio postal o courier seleccionado.

Por el contrario, si el valor del envío sobrepasa los USD 200, el destinatario debe abonar los tributos correspondientes. La empresa de envío notifica al receptor el monto a pagar y señala la entidad bancaria autorizada para efectuar el pago. En el caso de envíos gestionados por Serpost, es obligatorio presentar la Declaración Importa Fácil (DIF), que puede generarse electrónicamente en el portal de la SUNAT antes de realizar el pago.

Si el valor del pedido supera los USD 200, el usuario debe pagar tributos y seguir un trámite específico para liberar la mercancía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cálculo de los tributos se compone principalmente del Impuesto General a las Ventas (IGV), que representa el 18% del valor total de la mercancía, incluyendo el costo del producto, el seguro y el flete, y del arancel, que equivale al 4% del valor de la mercancía.

Por ejemplo, si el valor total de un envío es de USD 300, el comprador deberá abonar USD 68,16 en concepto de tributos aduaneros. Este pago debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la llegada del producto al país. Si el destinatario no cumple con este plazo, la mercancía puede ser declarada en abandono, lo que habilita a las autoridades a rematarla o devolverla.

El sistema también contempla restricciones y prohibiciones específicas sobre los productos que pueden ingresar al país. Está prohibida la importación de ropa y calzado usados, partes usadas de vehículos, así como drogas y sus insumos.

Algunos productos requieren permisos especiales o están prohibidos, como ropa usada, medicamentos sin autorización o celulares sin registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos con trámite especial

Además, ciertos artículos se consideran restringidos y requieren autorizaciones especiales. Por ejemplo, los celulares y dispositivos similares solo pueden ingresar con permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que los medicamentos y equipos médicos necesitan la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

Para los compradores peruanos, resulta fundamental informarse sobre estas reglas y restricciones antes de realizar pedidos internacionales. El desconocimiento puede derivar en la retención, decomiso o pérdida de la mercancía, con las consiguientes pérdidas económicas y complicaciones legales.

El sistema simplificado de importación en Perú ha hecho que el comercio internacional a pequeña escala sea más accesible, aunque mantiene controles estrictos sobre los productos que ingresan al país para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.