Amazon quiere competir con Temu y AliExpress: este es el anuncio global

Amazon Bazaar se lanza como la nueva app de compras low-cost con productos mayormente fabricados en China.

Tras el éxito de aplicaciones como Temu, AliExpress y Shein, Amazon decidió crear una plataforma independiente enfocada en ofrecer productos de bajo precio, que en su mayoría provienen de China. Se trata de Amazon Bazaar.

Esta app funcionará de manera similar a la plataforma de siempre, pero con varios aspectos exclusivos y diferenciales, más allá del tipo de productos que los usuarios encontrarán.

Qué es y cómo funciona Amazon Bazaar

Amazon Bazaar llega como una aplicación disponible para iOS y Android, diferenciándose de la tradicional tienda online de Amazon tanto en su modelo de funcionamiento como en su enfoque comercial.

Concebida exclusivamente para dispositivos móviles, la app permite a los usuarios registrarse con sus cuentas de Amazon ya existentes, brindando un acceso sencillo y familiar a quienes ya confían en el ecosistema del gigante estadounidense.

La plataforma Amazon Bazaar está disponible para iOS y Android, diferenciándose de la tienda principal de Amazon.

Este lanzamiento es el resultado de una evolución estratégica iniciada en noviembre de 2024 con Amazon Haul, una sección especial de la app principal, destinada a competir directamente con Temu y AliExpress en mercados como Estados Unidos, España y otras regiones europeas.

La buena recepción y la creciente demanda de este tipo de compras motivaron a Amazon a dar el siguiente paso: convertir la sección en una app independiente, con identidad propia, que ahora opera en 14 países de América Latina, Asia y otras regiones.

La nomenclatura elegida no es casual: mientras Haul sigue siendo el nombre en Estados Unidos y otras latitudes, “Bazaar” busca resonar con la cultura y preferencias locales de los mercados en los que se lanza. Aunque se trate de aplicaciones hermanas, ambas ofrecen la misma experiencia y catálogo, siguiendo una tendencia de regionalización que ya han implementado otras plataformas globales.

Qué tipo de productos se venderán en Amazon Bazaar

Uno de los distintivos fundamentales de Amazon Bazaar es la amplitud y especificidad de su catálogo. El surtido se compone en su mayoría por ropa, accesorios, productos para el hogar, dispositivos electrónicos y artículos de belleza, todos fabricados principalmente en China y disponibles a precios considerablemente bajos, muy por debajo del precio promedio en la tienda principal de Amazon.

La app Amazon Bazaar ofrece descuentos por cantidad, ofertas exclusivas y promociones para incentivar la compra impulsiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

Bazaar se presenta como una vitrina del low-cost digital: la mayoría de los artículos tiene precios inferiores a 10 dólares (o el equivalente local), con múltiples opciones que parten desde apenas 2 dólares.

La aplicación incluye también una sección exclusiva de ofertas, descuentos por cantidad —por ejemplo, al comprar tres artículos o más— y promociones pensadas para incentivar la compra impulsiva o la renovación del carrito.

Una diferencia clara respecto a la tienda estándar es la ausencia —por el momento— de productos tecnológicos top o gama alta. Mientras Amazon.com suelen destacarse por su portafolio de gadgets, consolas, dispositivos de última generación y marcas reconocidas,

Bazaar, en su fase inicial, pone el foco en productos utilitarios, cotidianos y de bajo precio, fáciles de despachar y atractivos para quien prioriza la economía por encima de la exclusividad.

La política de devoluciones gratuitas en Amazon Bazaar dentro de los 15 días posteriores a la entrega refuerza la confianza del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo será el proceso de compra en esta nueva app

En cuanto a los procesos de compra, los usuarios pueden pagar directamente con los métodos ya vinculados a su cuenta de Amazon, evitando la necesidad de registrar nuevos medios o datos bancarios. Todas las transacciones cuentan con el respaldo de las tradicionales políticas de cumplimiento y seguridad que identifican a Amazon.

La logística de Amazon Bazaar busca mantener la promesa de tiempos de entrega competitivos y precios transparentes. Los envíos resultan gratuitos cuando el cliente alcanza el importe mínimo de compra local, y, en caso de compras menores o artículos poco voluminosos, se cobra una tarifa estándar de envío. Amazon asegura que los productos llegarán en un plazo no mayor a dos semanas, aunque incentiva la revisión de los tiempos específicos para cada país y producto.

Uno de los puntos de la aplicación es la política de devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la entrega, elemento que inspira confianza en quienes dudan a la hora de experimentar con plataformas de bajo costo.

A diferencia de la proliferación de marketplaces de reciente creación, Amazon Bazaar se apoya en la infraestructura de la empresa estadounidense, integrando sistemas de reseñas, puntuaciones y atención al cliente multilingüe —el equipo de soporte opera 24/7 en seis idiomas, incluyendo el español—.