Detecta con Gemini de Google si un video fue generado o no con IA

Gemini ahora puede detectar qué videos son creados con IA. (Foto: Imagen ilustrativa)

Google dio un paso clave en la lucha contra la desinformación digital al actualizar Gemini con una nueva función que permite identificar si un video fue generado con inteligencia artificial o si es real. La herramienta, basada en la tecnología SynthID, ya está disponible en la versión web y en la aplicación del asistente.

La novedad llega en un contexto en el que los videos generados por inteligencia artificial son cada vez más realistas y difíciles de detectar a simple vista. Con esta actualización, Gemini amplía las capacidades de SynthID Detector —que hasta ahora solo funcionaba con imágenes— y las extiende al formato audiovisual. El objetivo es ofrecer una verificación rápida y accesible que ayude a reducir la propagación de contenidos engañosos.

Cómo funciona la detección de videos con IA en Gemini

La nueva función se apoya en SynthID, una tecnología presentada por Google en 2023 que inserta una marca de agua digital invisible en los contenidos generados por inteligencia artificial. Esta marca no es perceptible para el ojo humano, pero sí puede ser identificada por sistemas de detección entrenados para reconocerla.

Con una simple pregunta Gemini te dirá si el video fue hecho con IA. (Google)

En el caso de los videos, Gemini analiza el archivo subido por el usuario y busca esa huella digital o patrones asociados a la generación artificial. El resultado no solo indica si el contenido fue creado con IA, sino que también puede señalar si determinadas partes del video presentan indicios de haber sido generadas artificialmente.

El proceso para utilizar la herramienta es sencillo. El usuario debe ingresar a Gemini, ya sea desde la web o desde la app, pulsar el botón “+” junto al cuadro de texto y seleccionar la opción “Subir archivo”. Luego, basta con escribir una consulta como “¿Este video está creado con IA?” para que el sistema active automáticamente SynthID Detector y realice el análisis.

Límites y alcance de la herramienta

Google aclaró que esta función tiene ciertas limitaciones técnicas. Actualmente, Gemini solo admite videos de hasta 100 MB y con una duración máxima de 90 segundos. Aun así, estos parámetros resultan suficientes para analizar gran parte del contenido que circula en plataformas como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, donde predominan los videos breves.

Google sigue actualizando Gemini en su lucha contra la desinformación en internet. (Google)

Otro punto importante es que la detección se centra, por ahora, en videos generados con Veo 3, el modelo de creación audiovisual desarrollado por Google. Esto significa que la herramienta puede no identificar contenidos producidos con modelos de IA de otras compañías, una limitación que la empresa no oculta y que podría reducir su efectividad en algunos casos.

Pese a ello, la actualización representa un avance significativo, ya que marca el primer paso concreto de Google para llevar la detección de IA al terreno del video, uno de los formatos más complejos y problemáticos en términos de desinformación.

Un problema creciente en redes sociales

La proliferación de videos falsos creados con inteligencia artificial se ha convertido en un desafío global. Desde clips manipulados de figuras públicas hasta escenas completamente inventadas que se viralizan como si fueran reales, el impacto de este tipo de contenidos va más allá del entretenimiento y alcanza ámbitos como la política, la seguridad y la reputación personal.

Gemini se ha convertido en una herramienta de IA importante para Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En ese escenario, herramientas como la que ahora incorpora Gemini apuntan a ofrecer a los usuarios una capa adicional de verificación, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La posibilidad de subir un video y obtener una respuesta directa sobre su origen puede ayudar a frenar la difusión de contenidos engañosos antes de que se vuelvan virales.

El rol de Google en la verificación de contenido

Con esta actualización, Google refuerza su estrategia de integrar mecanismos de transparencia y control dentro de sus productos de inteligencia artificial. La compañía ya había avanzado en este camino con marcas de agua en imágenes y textos generados por IA, y ahora extiende ese enfoque al video.

Si bien la función aún tiene un alcance limitado, su integración directa en Gemini la convierte en una herramienta accesible para millones de usuarios. A medida que la generación de contenido artificial siga creciendo, la capacidad de identificarlo de forma rápida y confiable será clave para preservar la confianza en el ecosistema digital.