Tecno

Truco seguro para conectar cualquier dispositivo al internet del celular y evitar WiFi público

La función de hotspot en teléfonos con Android e iOS resulta útil en espacios públicos como aeropuertos o restaurantes, donde se necesita acceder a internet de forma segura y fácil

Guardar
Desde la configuración es posible
Desde la configuración es posible compartir conectividad a aparatos cercanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde la conectividad es esencial y no existen redes WiFi públicas seguras, convertir un teléfono en un punto de acceso inalámbrico se presenta como una solución eficaz para mantener computadoras, tabletas u otros dispositivos conectados a internet.

El uso de redes WiFi públicas implica riesgos de seguridad, porque extraños pueden interceptar la información transmitida, acceder a datos o instalar software malicioso sin el conocimiento del usuario.

Esta exposición aumenta la probabilidad de robo de credenciales, fraudes y otros incidentes cibernéticos, así que resulta clave evitar estas conexiones cuando no se cuenta con las debidas medidas de protección.

Estas medidas y procedimientos convierten al teléfono en una herramienta versátil para garantizar la conectividad en cualquier espacio, siempre que se tomen las precauciones necesarias para proteger la red y gestionar el consumo de datos.

Cuántos dispositivos se pueden conectar al internet del celular

La función de hotspot en
La función de hotspot en Android posibilita enlazar hasta 10 dispositivos simultáneamente y personalizar la contraseña de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de enlazar hasta 10 dispositivos simultáneamente mediante la función de hotspot WiFi está disponible en diversos modelos de teléfonos con Android.

Para activar esta opción, el usuario debe desplegar el panel superior de notificaciones y localizar el ícono de Hotspot o zona WiFi. Si no aparece, puede añadirse a la configuración rápida.

Al habilitar el hotspot, el sistema muestra el nombre de la red y una contraseña predeterminada, ambos personalizables desde el menú de ajustes, sobre todo en dispositivos con Android 9 o versiones posteriores.

Además, Android ofrece la alternativa de compartir la conexión sin contraseña mediante la opción de seguridad “Ninguna”, aunque se debe establecer siempre una clave robusta para proteger la red frente a accesos no autorizados.

Cómo compartir internet desde un iPhone a varios dispositivos

El consumo de datos móviles
El consumo de datos móviles aumenta al conectar varios dispositivos al hotspot, así que es clave monitorear el uso para evitar cargos extra. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de iOS, la función de Compartir Internet se gestiona desde la sección de Configuración. El usuario debe seleccionar la opción correspondiente, verificar el nombre del dispositivo y la contraseña sugerida por el sistema.

Para conectar un dispositivo secundario, solo se debe acceder a su menú de WiFi, elegir el nombre del iPhone o iPad que actúa como router e ingresar la contraseña. Este procedimiento garantiza la privacidad y la seguridad de la conexión.

Es fundamental tener presente que todos los dispositivos enlazados a través del hotspot consumirán el plan de datos del teléfono principal. Por ello, conviene revisar periódicamente el consumo para evitar superar los límites contratados y posibles cargos adicionales.

De qué forma cambiar la contraseña de la red WiFi del teléfono

Personalizar la contraseña del hotspot
Personalizar la contraseña del hotspot con al menos ocho caracteres y caracteres ASCII refuerza la seguridad de la red compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red compartida se refuerza mediante la personalización de la contraseña, proceso que puede realizarse en cualquier momento desde el menú avanzado de la función en ambos sistemas operativos.

Las pautas técnicas sugieren utilizar contraseñas de al menos ocho caracteres y optar por caracteres ASCII estándar, porque el sistema no permite guardar claves que no cumplan con estos requisitos, lo que incrementa la protección frente a accesos indeseados.

Cuáles son los riesgos de conectar un dispositivo a una red WiFi pública

Conectarse a una red WiFi pública expone los dispositivos a diferentes amenazas. Estas redes suelen carecer de mecanismos robustos de seguridad, lo que facilita que intrusos intercepten el tráfico de datos y obtengan información confidencial como contraseñas, números de tarjetas y mensajes personales.

Las conexiones abiertas tienen varias
Las conexiones abiertas tienen varias vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es posible que actores malintencionados se aprovechen de conexiones desprotegidas, para distribuir software malicioso entre los usuarios conectados.

La falta de autenticación y control en muchas redes públicas permite la realización de ataques como la suplantación de identidad, donde un atacante crea un punto de acceso falso con un nombre similar al de la red original.

Al conectarse a una red de este tipo, los datos pasan directamente por manos del atacante, quien puede recopilar y utilizar la información capturada para cometer fraudes o acceder a cuentas personales. Estos riesgos subrayan la importancia de utilizar solo conexiones seguras y protegidas.

Temas Relacionados

InternetDispositivoCelularWiFiTeléfonoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Esta es la historia real tras el lujoso Ferrari negro de Diego Armando Maradona: tecnología y fútbol

El proceso de adaptar el vehículo, junto a disputas y cambios exigidos por el astro argentino fue todo un delirio

Esta es la historia real

Dar confianza emocional a una IA sería el peor error en la humanidad: “No va a acabar bien”

El análisis lo hizo un divulgador de tecnología y experto en IA quien habla del temor a desarrollar vínculos parasociales y la ausencia de empatía real

Dar confianza emocional a una

Tendencias 2026: qué revelan las búsquedas en Google sobre el futuro del consumo digital en Estados Unidos

Cómo son los cambios en intereses y decisiones dentro del público estadounidense según las búsquedas realizadas en el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial

Tendencias 2026: qué revelan las

El avance de la inteligencia artificial desafía los modelos económicos tradicionales

La utilización de sistemas avanzados acelera la resolución de tareas y modifica la demanda de habilidades. La revista Nature señaló que aún surgen interrogantes sobre el futuro del empleo y la adaptación de las próximas generaciones a estos cambios

El avance de la inteligencia

Cómo saber la ubicación de un familiar con solo su número de teléfono

Aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram permite a familias localizar a sus seres queridos durante la llegada de viajes en diciembre para Navidad

Cómo saber la ubicación de
DEPORTES
“¡Aguante Argentina y vamos por

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!“: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

TELESHOW
Elba Marcovecchio solicitó a la

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Kate Rodríguez fue mamá por primera vez y presentó a Emilia: “La familia que siempre soñé”

INFOBAE AMÉRICA

Francia aprobó leyes para rehabilitar

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur