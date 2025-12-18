Truco seguro para conectar cualquier dispositivo al internet del celular y evitar WiFi público

Desde la configuración es posible compartir conectividad a aparatos cercanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde la conectividad es esencial y no existen redes WiFi públicas seguras, convertir un teléfono en un punto de acceso inalámbrico se presenta como una solución eficaz para mantener computadoras, tabletas u otros dispositivos conectados a internet.

El uso de redes WiFi públicas implica riesgos de seguridad, porque extraños pueden interceptar la información transmitida, acceder a datos o instalar software malicioso sin el conocimiento del usuario.

Esta exposición aumenta la probabilidad de robo de credenciales, fraudes y otros incidentes cibernéticos, así que resulta clave evitar estas conexiones cuando no se cuenta con las debidas medidas de protección.

Estas medidas y procedimientos convierten al teléfono en una herramienta versátil para garantizar la conectividad en cualquier espacio, siempre que se tomen las precauciones necesarias para proteger la red y gestionar el consumo de datos.

Cuántos dispositivos se pueden conectar al internet del celular

La función de hotspot en Android posibilita enlazar hasta 10 dispositivos simultáneamente y personalizar la contraseña de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de enlazar hasta 10 dispositivos simultáneamente mediante la función de hotspot WiFi está disponible en diversos modelos de teléfonos con Android.

Para activar esta opción, el usuario debe desplegar el panel superior de notificaciones y localizar el ícono de Hotspot o zona WiFi. Si no aparece, puede añadirse a la configuración rápida.

Al habilitar el hotspot, el sistema muestra el nombre de la red y una contraseña predeterminada, ambos personalizables desde el menú de ajustes, sobre todo en dispositivos con Android 9 o versiones posteriores.

Además, Android ofrece la alternativa de compartir la conexión sin contraseña mediante la opción de seguridad “Ninguna”, aunque se debe establecer siempre una clave robusta para proteger la red frente a accesos no autorizados.

Cómo compartir internet desde un iPhone a varios dispositivos

El consumo de datos móviles aumenta al conectar varios dispositivos al hotspot, así que es clave monitorear el uso para evitar cargos extra. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de iOS, la función de Compartir Internet se gestiona desde la sección de Configuración. El usuario debe seleccionar la opción correspondiente, verificar el nombre del dispositivo y la contraseña sugerida por el sistema.

Para conectar un dispositivo secundario, solo se debe acceder a su menú de WiFi, elegir el nombre del iPhone o iPad que actúa como router e ingresar la contraseña. Este procedimiento garantiza la privacidad y la seguridad de la conexión.

Es fundamental tener presente que todos los dispositivos enlazados a través del hotspot consumirán el plan de datos del teléfono principal. Por ello, conviene revisar periódicamente el consumo para evitar superar los límites contratados y posibles cargos adicionales.

De qué forma cambiar la contraseña de la red WiFi del teléfono

Personalizar la contraseña del hotspot con al menos ocho caracteres y caracteres ASCII refuerza la seguridad de la red compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red compartida se refuerza mediante la personalización de la contraseña, proceso que puede realizarse en cualquier momento desde el menú avanzado de la función en ambos sistemas operativos.

Las pautas técnicas sugieren utilizar contraseñas de al menos ocho caracteres y optar por caracteres ASCII estándar, porque el sistema no permite guardar claves que no cumplan con estos requisitos, lo que incrementa la protección frente a accesos indeseados.

Cuáles son los riesgos de conectar un dispositivo a una red WiFi pública

Conectarse a una red WiFi pública expone los dispositivos a diferentes amenazas. Estas redes suelen carecer de mecanismos robustos de seguridad, lo que facilita que intrusos intercepten el tráfico de datos y obtengan información confidencial como contraseñas, números de tarjetas y mensajes personales.

Las conexiones abiertas tienen varias vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es posible que actores malintencionados se aprovechen de conexiones desprotegidas, para distribuir software malicioso entre los usuarios conectados.

La falta de autenticación y control en muchas redes públicas permite la realización de ataques como la suplantación de identidad, donde un atacante crea un punto de acceso falso con un nombre similar al de la red original.

Al conectarse a una red de este tipo, los datos pasan directamente por manos del atacante, quien puede recopilar y utilizar la información capturada para cometer fraudes o acceder a cuentas personales. Estos riesgos subrayan la importancia de utilizar solo conexiones seguras y protegidas.