Tendencias 2026: qué revelan las búsquedas en Google sobre el futuro del consumo digital en Estados Unidos

El análisis de los cambios en las búsquedas de Google durante 2025 anticipan tendencias para 2026 en Estados Unidos

El pulso de los consumidores está cambiando, y las búsquedas en Google lo confirman. Según el último newsletter del año de Google Trends, publicado por Jenny Lee, Lead Data Analyst de Google, junto a Katie Seaton, las búsquedas estadounidenses registradas en 2025 anticipan un 2026 marcado por la calidad, la salud, la personalización y una redefinición del ocio.

Moda: adiós a lo barato, hola a lo natural

Una de las señales más claras es el salto en el interés por los materiales naturales. En los últimos 12 meses, las búsquedas en Google de fibras naturales subieron más de un 55 %, llevando el término “algodón” al tope de consulta dentro de esta categoría. El interrogante sobre la durabilidad y la transparencia en la moda también se disparó: la pregunta “is polyester bad” (¿es el poliéster malo?) alcanzó un máximo histórico, al tiempo que “is polyester high quality” (¿es el poliéster de alta calidad?) fue la consulta con mayor crecimiento dentro del grupo de preguntas “is…high quality” (¿es…de alta calidad?).

Pero la tendencia más reveladora está en el cambio cultural: las búsquedas sobre prendas “de calidad” están en su punto más alto, mientras que la distancia entre el interés por ropa “cheap” (barata) frente a “quality” (calidad) se reduce como nunca. Es el síntoma de un consumidor mejor informado, más preocupado por la materia prima y dispuesto a pagar más por durabilidad y valor real.

La comparación entre las búsquedas en Google sobre materiales naturales de prendas publicada en el newsletter de Google Trends

La imagen muestra cuatro gráficos de Google Trends que comparan la evolución entre 2004 y 2025 en EE.UU de búsquedas relacionadas con fibras naturales “100%”: cachemira (cashmere), algodón (cotton), lino (linen) y lana (wool). En todos los casos, las curvas ascienden de manera pronunciada en los últimos años, alcanzando máximos históricos en 2025.

El crecimiento más notorio aparece en algodón y lino, con picos especialmente abruptos a partir de 2023, mientras que la cachemira y la lana también registran un aumento sostenido. El algodón es la fibra natural con mayor crecimiento en búsquedas durante el último año y “ropa 100% algodón” es la consulta más popular dentro de las búsquedas de materiales para prendas.

Esta visualización refuerza la tendencia que marca el informe: la demanda por materiales auténticos no es marginal, sino un movimiento consolidado en la cultura digital, impulsado por consumidores que buscan calidad.

Sésamo negro: el próximo matcha

El sésamo negro contiene una gran cantidad de nutrientes como antioxidantes, vitaminas y minerales que previenen enfermedades.

En alimentación y bienestar, Lee y Seaton se preguntan si el sésamo negro se convertirá en el nuevo matcha. Las búsquedas en Google muestran un fenómeno que podría replicar el boom del este tipo de té verde. “Black sesame” (sésamo negro) aumentó casi un 30 % en 2025 y alcanzó su máximo nivel de búsquedas desde que se registran estos datos. En un contexto en el que los superalimentos ocupan un rol clave en redes sociales y hábitos saludables, esta tendencia parece lista para escalar.

La evolución de búsquedas en Google del término "black sesame" según datos de Google Trends.

La búsqueda dominante: “black sesame for hair” (sésamo negro para el pelo), que creció de la mano de preocupaciones por la caída capilar y las canas. En ese sentido, la pregunta “¿el sésamo negro ayuda con las canas?” fue la más consultada en su categoría durante 2025.

El interés culinario acompaña: “black sesame latte” (latte de sésamo negro) y “black sesame recipe” (receta de sésamo negro) rompieron récords anuales, y entre los alimentos más buscados con sésamo negro en Estados Unidos, sobresalieron la sopa china de sésamo negro, la pasta de sésamo negro, el alioli de sésamo negro, el rollo de sésamo negro y el pastel de sésamo negro.

De fondo, una señal clara: las búsquedas no solo revelan nuevos gustos gastronómicos, sino también interés por la salud, la longevidad y el autocuidado.

Deporte: el declive inesperado del pickleball

Si hay una sorpresa en el informe, es el retroceso del pickleball. Cabe señalar que el pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong, que se juega en una cancha similar a la de bádminton, con una red baja y palas rígidas más pequeñas que las del tenis. Tras años de crecimiento en las búsquedas de Google sostenido en Estados Unidos, este 2025 registró la primera caída desde 2020, cercana al 10 por ciento.

Las búsquedas referidas a padel aumentaron durante 2025 en Estados Unidos, según Google Trends.

Paralelamente, el pádel alcanzó su máximo histórico de búsquedas ese año. Las consultas de “pickleball courts near me” (canchas de pickleball cerca de mí) y “tenis courts near me” (canchas de tenis cerca de mí) descendieron, mientras que las de “padel courts near me” (canchas de pádel cerca de mí) aumentaron un 30 %. Los términos relacionados con pickleball que más retrocedieron en Estados Unidos fueron “reglas de pickleball” (bajaron un 30 %), “set de pickleball” (25 %) y “clases de pickleball” (15 %).

El escenario apunta a un cambio generacional en la práctica deportiva urbana.

Partido de pickleball en el Veolia Desert Ridge Open (Instagram de Federico Staksrud)

Coaching personalizado: la nueva tendencia digital

Otra de las tendencias más potentes es la del coaching personalizado. Las búsquedas de “adhd coach” (coach para TDAH) marcaron un máximo histórico, y “autism coach” (coach para autismo) alcanzó el mayor volumen en más de 15 años. Pero el fenómeno se expande hacia especializaciones casi insólitas: de “backflip coach” (entrenador de backflip) a “energy coach”, pasando por “birth coach” (coach de parto) y “grief coach” (coach de duelo).

Incluso ámbitos educativos muestran un salto notable: “learning coach” (coach de aprendizaje) fue más buscado que nunca, y “reading coach” (coach de lectura) logró su mayor registro en dos décadas. A esto se suma la preocupación por el uso de pantallas: “screen time coach” (coach de tiempo de pantalla) y “how to reduce screen time” (cómo reducir el tiempo en pantalla) también rompieron récords. Por último, tanto “coach de transición” como “coach de longevidad” registraron el mayor interés desde que existen registros, según el informe del newsletter de Google Trends.

En conjunto, estos datos retratan un usuario digital dispuesto a invertir en guía personalizada para mejorar habilidades, salud y hábitos.

La evolución de las búsquedas para el término “adhd coach”.

Qué es Google Trends y cómo funciona

Google Trends es una herramienta clave para entender el comportamiento digital actual. Permite conocer en tiempo real cuáles son los temas que generan mayor o menor interés entre los usuarios, algo especialmente valioso para periodistas, investigadores y especialistas en marketing que buscan anticipar tendencias o medir el impacto social de determinados fenómenos.

Su página principal muestra temas agrupados en tendencia —ya sea en Google Search, Google News o YouTube— gracias al uso de tecnología que detecta historias emergentes a partir de picos relativos y volúmenes absolutos de búsqueda.

Además de ofrecer datos de consulta abierta, Google Trends incorpora el trabajo editorial del equipo de News Lab, que selecciona manualmente insights y patrones para destacar movimientos relevantes en la conversación digital. La plataforma también facilita el análisis comparativo de interés entre múltiples temas: se pueden cruzar hasta cinco grupos de términos a la vez para examinar cómo evoluciona el interés a lo largo del tiempo, por ubicación geográfica o por consultas relacionadas.

Esto convierte a la herramienta en una fuente poderosa para desarrollar historias periodísticas basadas en evidencia y comprender mejor el pulso social detrás de fenómenos como los que anticipan las tendencias para 2026.